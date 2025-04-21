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  • Хэтчбек Firefly выходит на рынок, чтобы отнять покупателей у Mini и smart

Хэтчбек Firefly выходит на рынок, чтобы отнять покупателей у Mini и smart

21.04.2025 207 0 0

В Китае стартовали продажи дебютной модели бренда Firefly, принадлежащего компании Nio: цены оказались существенно ниже ожидаемых, в этом году хэтчбек Firefly выйдет также на европейский рынок.

Бренд Firefly (он же Yinghuochong на латинизированном китайском, что в переводе на русский означает «светлячок») — младший по отношению к материнскому бренду Nio и запущенному в прошлом году бренду Onvo, он позиционируется как конкурент маркам Mini и smart, то есть он будет предлагать небольшие премиальные электромобили по относительно доступным ценам. Приоритетные рынки для Firefly — это Китай и Европа, в Китае продажи дебютной модели Firefly начались в минувшую субботу, старт продаж в Европе ожидается в ближайшие месяцы, позже бренд Firefly появится в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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Дебютной моделью Firefly стал субкомпактный хэтчбек, не имеющий собственного имени, его дизайн был засвечен ещё в декабре прошлого года, тогда же была объявлена предварительная цена — 148 800 юаней (1,65 млн рублей в переводе по текущему курсу). Реальная цена оказалась гораздо ниже: в «базе» хэтчбек стоит 119 800 юаней (1,33 млн рублей), а вторая и последняя на данный момент комплектация побогаче стоит 125 800 юаней (1,39 млн рублей). Для сравнения скажем, что электрический хэтчбек Mini Cooper в базовой комплектации сейчас стоит в Китае 148 800 юаней (1,65 млн рублей), цены на субкомпактный электрический кроссовер smart #1 в Китае начинаются от 154 900 юаней (1,72 млн рублей).

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Дизайн хэтчбека Firefly разработал американец Крис Томассон, он работает в Nio с 2015 года, а до этого работал в BMW и Ford. Кузов хэтчбека на 83,4% состоит из высокопрочной стали, заявленная жёсткость на кручение — 35 700 Нм/градус. Габаритная длина — 4003 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1557 мм, колёсная база — 2615 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, многорычажная. Все тормоза дисковые. Единственный электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 105 кВт (143 л.с.) и 200 Нм. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи фирмы Sunwoda — 42,1 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 420 км по циклу CLTC. Штатная размерность шин — 215/50 R 18. Развернуться «светлячок» сможет на пятачке диаметром 9,4 м.

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При своих скромных габаритах хэтчбек Firefly имеет довольно просторный 5-местный салон и много места для багажа. Объём основного багажника — 335 л, при сложенных спинках заднего дивана он увеличивается до 1253 л. Спереди есть дополнительный багажник объёмом 92 л, причём этот багажник очень глубокий, он доходит до самого пола, а в полу есть дренажная пробка, что очень удобно для перевозки замороженной рыбы или грязной обуви. Под подушкой заднего дивана есть 29-литровая ниша для хранения мелких вещей, ещё один лоток объёмом 5,4 л предусмотрен под передним пассажирским сиденьем.

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В базовое оснащение хэтчбека Firefly входят девять подушек безопасности, богатый набор электронных ассистентов водителя, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, электропривод регулировок сиденья водителя, 640-ваттная аудиосистема (14 динамиков), 6-дюймовый приборный экран, 13,2-дюймовый мультимедийный экран с 2,5K-расрешением, 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона, панорамная стеклянная крыша и электропривод багажной двери. В комплектацию за 125 800 юаней добавлены более комфортные передние кресла с вентиляцией, улучшенная отделка салона из микрофибры, электропривод регулировок кресла переднего пассажира и другие мелкие удобства.

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Продаваться хэтчбек Firefly через дилерскую сеть Nio, тогда как у бренда Onvo есть собственная дилерская сеть. С августа хэтчбек Firefly можно будет купить в Китае без батареи и брать её в аренду по подписке. Менять разряженные батареи на заряженные можно будет на фирменных терминалах Nio.

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