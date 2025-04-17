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  • Лучший автомобиль в мире-2025: паркетник Kia обошёл ситикар Hyundai и кроссовер BMW

Лучший автомобиль в мире-2025: паркетник Kia обошёл ситикар Hyundai и кроссовер BMW

17.04.2025 299 0 0

Подведены итоги ежегодного конкурса World Car Of The Year: по итогам 2025 года победу одержала корейская «электричка» Kia EV3.

Десятка финалистов основного конкурса премии Всемирный автомобиль года была опубликована в январе 2025-го, вместе с ними появились и шорт-листы сопутствующих категорий. Первые тройки были рассекречены в марте, а теперь в рамках стартовавшего автосалона в Нью-Йорке названы лидеры в каждой номинации. Согласно правилам, к участию допускаются модели с объёмом производства не менее 10 тыс. единиц в год. Также машины должны быть представлены минимум на двух континентах и на двух крупных рынках, таких как Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка, США. Выбор лучших моделей в своих категориях осуществляет жюри, в составе которого числится почти сотня автожурналистов из 30 стран (в список входит и РФ).

На фото: Kia EV3

Итак, «всемирным автомобилем» в 2025 году был признан полностью электрический паркетник Kia EV3, который дебютировал в конце весны 2024-го. Он сумел обойти вошедших в тройку лидеров BMW X3 и Hyundai Inster / Casper Electric, а также выбывших ранее Audi A5 / S5, Ford Mustang, Mini Cooper Electric, Suzuki Swift, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser / LC 250 / LC Prado и Volkswagen Tiguan / Tayron. Отметим, в 2024 году победу в этой категории одержал флагманский SUV той же корейской марки – Kia EV9.

На фото: Volvo EX90

Лучшим премиальным автомобилем в 2025 году стал большой полностью «зелёный» кроссовер Volvo EX90 (теперь у этой модели есть американская прописка: производство налажено на заводе в Чарльстоне). SUV шведского бренда сумел опередить по количеству голосов сразу две модели Porsche – Macan и Panamera.

На фото: Porsche 911 Carrera GTS

Тем не менее модель немецкой марки всё же смогла расположить к себе жюри в другой категории: Porsche 911 Carrera GTS, получивший гибридную силовую установку, стал спорткаром года по итогам голосования в 2025-м. Для победы ему пришлось оставить позади «зелёный» спорткар Porsche Taycan Turbo GT, а также BMW M5.

На фото: Hyundai Inster

В состав премии по-прежнему входит категория «Электрокар года», хотя, судя по количеству претендующих на победу «электричек» во всех номинациях, в дальнейшем будет логичнее заменить её на «Углеводородный автомобиль года» и дать шанс машинам с ДВС. Итак, лучшей «зелёной» моделью в 2025-м признан Hyundai Inster (в Корее продаётся под названием Casper Electric). Он сумел обойти на финише Kia EV3 и Porsche Macan Electric.

На фото: BYD Dolphin Mini

В категории «Городской автомобиль года» на этот раз победил «китаец» – по итогам голосования первое место осталось за BYD Seagull / Dolphin Mini. Эта модель обошла Hyundai Inster / Casper Electric, а также Mini Cooper Electric. В номинации «Лучший дизайн» в 2025-м лидером признан Volkswagen ID. Buzz, ниже на пьедестале расположились Kia EV3 и Toyota Land Cruiser / LC 250 / LC Prado.

На фото: Volkswagen ID. Buzz

Напомним, по итогам 2024 года лучшим премиальным автомобилем стал BMW 5 series / i5, лучшим спорткаром – Hyundai Ioniq 5 N, электрокаром года признали Kia EV9, лучшим ситикаром – Volvo EX30, а самым красивым в жюри сочли Toyota Prius.

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