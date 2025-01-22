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  • На рынок США готовятся выйти обновлённый Volvo XC90 и получивший американскую прописку EX90

На рынок США готовятся выйти обновлённый Volvo XC90 и получивший американскую прописку EX90

22.01.2025 439 0 0

Кроме того, позже в текущем году до Штатов доберётся «зелёный» паркетник EX30, а некоторым моделям изменят имена.

Шведская марка, принадлежащая китайскому холдингу Geely, по итогам прошлого года реализовала на североамериканском рынке 138 647 машин, что на 2,1% меньше по сравнению с 2023-м. При этом доля электрифицированных моделей (с полностью электрической техникой и подключаемыми гибридными установками) в США и Канаде составила 35,4% от общего объёма продаж (показатель на 22,3% больше, чем годом ранее). Теперь производитель рассказал об изменениях в американской линейке.

На фото: Volvo EX90

В 2025 году на рынке США появится флагманский кроссовер Volvo EX90 с местной «пропиской»: выпуск этой модели теперь налажен в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Этот «зелёный» SUV оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 769 Нм. В состав системы входит и тяговая батарея ёмкостью 111 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 499 км.

Стартовая цена Volvo EX90 2025 модельного года равна 79 995 долларов, что эквивалентно примерно 7,89 млн рублей по текущему курсу. За топовую версию флагманского кроссовера в США попросят не менее 89 845 долларов (около 8,85 млн рублей).

На фото: обновлённый кроссовер Volvo XC90

Также в текущем году на американском рынке появится обновлённый Volvo XC90, его премьера прошла в сентябре прошлого года. Напомним, в ходе рестайлинга кроссовер получил новую широкую радиаторную решётку, иной передний бампер, а также другую головную оптику с контурно очерченными фирменными «молотами Тора». Кроме того, модели изменили дизайн колёсных дисков размером от 20 до 22 дюймов.

Цена посвежевшего кроссовера с ДВС на американском рынке варьируется в диапазоне от 58 450 до 71 050 долларов (примерно от 5,76 до 7 млн рублей), а за plug-in гибридные исполнения клиентам придется отдать минимум 73 000 долларов (около 7,19 млн рублей), максимум – 80 700 долларов (порядка 7,95 млн рублей).

В этом году до Штатов доберётся паркетник EX30, дебютировавший летом 2023-го. Электромобиль здесь предложат только с полным приводом, его двухмоторная установка выдаёт 428 л.с., а максимальный крутящий момент – 542 Нм. В состав его системы входят тяговый аккумулятор ёмкостью 69 кВт*ч, дальнобойность этого «зелёного» кроссовера без подзарядки составляет 407 км.

На фото: Volvo EX30

Volvo EX30 предложат в Штатах всего в двух комплектациях (во всяком случае, по первому времени). Стоимость стартового варианта составляет 44 900 долларов (около 4,42 млн рублей), а за топовое исполнение паркетника дилеры попросят не менее 46 600 долларов (примерно 4,59 млн рублей).

Ещё в американском представительстве рассказали о переименовании некоторых моделей. Так, электрический XC40 Recharge будет продаваться под названием EX40, а C40 Recharge переименовали в EC40. Кроме того, все подключаемые гибриды лишили прибавки Recharge к названию, оставив только индекс T8. Стоит отметить, что главный офис рассказал о переименовании ещё в феврале прошлого года.

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