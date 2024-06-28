Модель шведского бренда доберётся до Штатов только после того, как её производство стартует на заводе в Бельгии.

Марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, анонсировала новый полностью электрический паркетник в конце осени 2022-го: тогда его силуэт появился на экране рядом с только что дебютировавшим флагманским кроссовером EX90. В мае 2023-го в Сети оказались патентные изображения SUV, а в июне того же года Volvo EX30 был рассекречен полностью.

На фото: Volvo EX30

Изначально сообщалось, что производство субкомпактного кроссовера будет налажено только в Китае (на заводе Geely в китайском городе Чжанцзякоу), откуда машины отправляются на все ключевые для шведского бренда рынки (в планах были в том числе и Штаты). Осенью 2023-го стало известно о том, что EX30 в 2025 году пропишется также на заводе Volvo в бельгийском Генте.



Как Kolesa.ru сообщал в первой половине текущего месяца, компания Volvo запустила процесс переноса производства электромобилей, предназначенных для старосветского рынка, из Китая в Европу (несмотря на то, что власти Евросоюза пока не приняли окончательного решения по поводу пошлин на китайские электромобили), в списке не только EX30, но и флагман EX90.



Сейчас Bloomberg сообщает о том, что Volvo решила отложить дебют кроссовера EX30 на американском рынке из-за введения высоких пошлин на китайские электромобили, которые весной одобрили в США. Изначально предполагалось, что субкомпактный «электрокросс» китайской сборки доберётся до дилеров в Штатах грядущей осенью, а теперь стало известно, что на рынок выйдет модель с бельгийской «пропиской». И произойдёт это только во второй половине 2025 года.



Напомним, стартовая версия Volvo EX30 – Single Motor – оснащается единственным 272-сильным электромотором, расположенным на задней оси (максимальный крутящий момент – 343 Нм), а также литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 51 кВт*ч (потребителю доступны 49 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке составляет 344 км (по циклу WLTP). У этого паркетника разгон с места до «сотни» занимает 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч (причём у всех исполнений).



Средний вариант – Single Motor Extended Range – отличает подросшая до 480 км дальнобойность без подзарядки, а также литий-никель-марганец-кобальтовая батарея на 69 кВт*ч (полезная ёмкость – 64 кВт*ч). На разгон от 0 до 100 км/ч такой паркетник тратит 5,3 секунды.



Топовая полноприводная модификация – Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD – оснащается двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 428 л.с. (543 Нм). Первую «сотню» этот кроссовер набирает за 3,6 секунды. Версия получила аккумулятор ёмкостью 69 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 460 км.

Ожидается, что в результате смены места «прописки» цены Volvo EX30 на американском рынке вырастут. Отметим, изначально предполагалось, что за стартовый вариант субкомпактного паркетника в США попросят 36 245 долларов (эквивалентно примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу).

