Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Европу

Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холдингу Geely, готовится к введению заградительных пошлин на китайские электромобили со стороны Евросоюза, но у переноса производства «электричек» из Китая в Европу есть и другая причина: электромобили Volvo пользуются в Поднебесной очень скромным спросом.

Власти Евросоюза пока не приняли окончательного решения по поводу пошлин на китайские электромобили, против искусственных рыночных барьеров выступают в том числе западные автопроизводители, имеющие развитый бизнес в Китае, но руководство Volvo Cars решило действовать превентивно и, как сообщает газета The Times, уже запустило процесс переноса производства электромобилей, предназначенных для европейского рынка, из Китая в Европу.

Volvo EX30

Речь идёт прежде всего о субкомпактном кроссовере Volvo EX30, который производится с прошлого года на заводе Geely в китайском городе Чжанцзякоу и очень хорошо расходится в Европе. Ещё осенью прошлого года было официально объявлено, что в 2025 году EX30 пропишется также на заводе Volvo в бельгийском Генте, а теперь со слов инсайдеров стало известно, что здесь же локализуют производство флагманского электрического кроссовера Volvo EX90 для Европы.



Завод Volvo в бельгийском Генте 1 / 3 Завод Volvo в бельгийском Генте 2 / 3 Завод Volvo в бельгийском Генте 3 / 3

Мировая премьера Volvo EX90 состоялась ещё в 2022 году, но только на прошлой неделе шведская компания отчиталась о начале производства этой модели на своём заводе в США в Риджвилле, штат Южная Каролина. Volvo EX90 для Китая будет делать завод в китайском Чэнду.



Первый Volvo EX90, собранный на заводе в США

В 2022 году Volvo начала подготовку головного завода в шведском Гетеборге к выпуску электромобилей нового поколения, реконструкция завершится в 2025 году. Кроме того, в 2022 году шведская компания начала строительство третьего европейского завода: его возводят в словацком городе Кошице, пуск намечен на 2026 год. В общем, Volvo уже несколько лет концентрирует свои ресурсы в Европе, а грядущие пошлины на электромобили китайского производства лишь ускорили эту концентрацию.



Свежая статистика продаж Volvo Cars, подтверждает, что кормит компанию в основном Европа. С января по май этого года Volvo Cars реализовала в мире 316 559 автомобилей (+15% по сравнению с АППГ), из них 157 160 пришлись на Европу, при этом рост продаж в Европе составил 31%. Продажи электромобилей Volvo в Европе за тот же период выросли сразу на 68% до 57 390 шт.

Вторым по значимости рынком для Volvo пока является Китай: за первые пять месяцев этого года здесь, по данным самой компании, продано 64 113 машин (+2%), из них электромобилей — всего 1757 шт. (+15%).

В США с января по май этого года продано 51 708 легковых автомобилей Volvo (+10%), из них 1595 электромобилей (-71%). С учётом начала производства модели EX90 и общей динамики продаж можно ожидать, что уже к концу года США станут для Volvo Cars вторым по значимости рынком после Европы.

В Китае электромобилям Volvo трудно конкурировать по цене с моделями местных брендов: например, Volvo EX30 стоит здесь от 200 800 юаней (2,46 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как близкий по размерам кроссовер BYD Yuan Up можно купить всего за 96 800 юаней (1,19 млн рублей).