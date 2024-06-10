Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Европу

Власти Евросоюза пока не приняли окончательного решения по поводу пошлин на китайские электромобили, против искусственных рыночных барьеров выступают в том числе западные автопроизводители, имеющие развитый бизнес в Китае, но руководство Volvo Cars решило действовать превентивно и, как сообщает газета The Times, уже запустило процесс переноса производства электромобилей, предназначенных для европейского рынка, из Китая в Европу.
Речь идёт прежде всего о субкомпактном кроссовере Volvo EX30, который производится с прошлого года на заводе Geely в китайском городе Чжанцзякоу и очень хорошо расходится в Европе. Ещё осенью прошлого года было официально объявлено, что в 2025 году EX30 пропишется также на заводе Volvo в бельгийском Генте, а теперь со слов инсайдеров стало известно, что здесь же локализуют производство флагманского электрического кроссовера Volvo EX90 для Европы.
Мировая премьера Volvo EX90 состоялась ещё в 2022 году, но только на прошлой неделе шведская компания отчиталась о начале производства этой модели на своём заводе в США в Риджвилле, штат Южная Каролина. Volvo EX90 для Китая будет делать завод в китайском Чэнду.
В 2022 году Volvo начала подготовку головного завода в шведском Гетеборге к выпуску электромобилей нового поколения, реконструкция завершится в 2025 году. Кроме того, в 2022 году шведская компания начала строительство третьего европейского завода: его возводят в словацком городе Кошице, пуск намечен на 2026 год. В общем, Volvo уже несколько лет концентрирует свои ресурсы в Европе, а грядущие пошлины на электромобили китайского производства лишь ускорили эту концентрацию.
Свежая статистика продаж Volvo Cars, подтверждает, что кормит компанию в основном Европа. С января по май этого года Volvo Cars реализовала в мире 316 559 автомобилей (+15% по сравнению с АППГ), из них 157 160 пришлись на Европу, при этом рост продаж в Европе составил 31%. Продажи электромобилей Volvo в Европе за тот же период выросли сразу на 68% до 57 390 шт.
Вторым по значимости рынком для Volvo пока является Китай: за первые пять месяцев этого года здесь, по данным самой компании, продано 64 113 машин (+2%), из них электромобилей — всего 1757 шт. (+15%).
В США с января по май этого года продано 51 708 легковых автомобилей Volvo (+10%), из них 1595 электромобилей (-71%). С учётом начала производства модели EX90 и общей динамики продаж можно ожидать, что уже к концу года США станут для Volvo Cars вторым по значимости рынком после Европы.
В Китае электромобилям Volvo трудно конкурировать по цене с моделями местных брендов: например, Volvo EX30 стоит здесь от 200 800 юаней (2,46 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как близкий по размерам кроссовер BYD Yuan Up можно купить всего за 96 800 юаней (1,19 млн рублей).
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Собственно речь идет о том, что модели, еще как то напоминавшие прежние Вольво, вытесняются косоглазыми повозками, даже не имеющими ДВС под капотом. «Популярность» электричек уже заставила многие компании пересмотреть свои взгляды на отказ от нормальных двигателей, но китайцы продолжают навязывать свой хлам. Сдается мне что SAAB заждался на том свете своего земляка.