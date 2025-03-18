Лучший автомобиль в мире-2025: за главную награду снова борются BMW, Hyundai и Kia

Новый сезон традиционной и престижной премии Всемирный автомобиль года стартовал осенью 2024-го. Десятку финалистов основного конкурса назвали в январе 2025-го, тогда же были опубликованы шорт-листы сопутствующих категорий. Ну а теперь стали известны участники, пробившиеся в тройки «самых-самых». Напомним, согласно правилам, за главную награду борются модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год. Кроме того, машины должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Те самые сопутствующие категории – это Городской автомобиль, Премиальный автомобиль, Спорткар года, Электрокар года и Лучший дизайн. Для этих номинаций действуют другие правила (в частности, уменьшен тираж). Ну а лучшие машины выбирает жюри, в состав которого входит почти сотня автожурналистов из 30 стран (в списке есть и Россия).

Итак, главную награду заберет «немец» или «кореец»: в ТОП-3 пробились кроссовер BMW, электрические пятидверки Hyundai и Kia. Любопытно, что в сезоне 2023 года тройка финалистов была представлена теми же марками (но модели, разумеется, были другие; главный приз тогда достался Хёндэ).

Всемирный автомобиль-2025, ТОП-3:

BMW X3

Hyundai Inster / Casper Electric

Kia EV3

Модели, которые попали в ТОП-10, но в дальнейшем выбыли из конкурса: Audi A5/S5, Ford Mustang, Mini Cooper Electric, Suzuki Swift, Toyota Camry, Toyota Land Cruiser/LC 250/LC Prado, Volkswagen Tiguan/Tayron.

BMW X3 1 / 3 Hyundai Inster, он же Casper Electric в родной Корее 2 / 3 Kia EV3 3 / 3

Городским автомобилем года станет BYD, Hyundai или Mini. К слову, эта единственная номинация, в которой может победить «китаец». Хотя в нынешнем сезоне было довольно много участников из Поднебесной (в разных категориях), причем речь не только о продукции уже не в первый раз участвующей фирмы BYD. Свои модели заявляли JAC, Geely, Dongfeng, Voyah, Nio, Xpeng и даже Baojun.

Городской автомобиль года, ТОП-3:

BYD Seagull/Dolphin Mini

Hyundai Inster / Casper Electric

Mini Cooper Electric

Модели, которые пробились в ТОП-5, но в итоге все же выбыли из конкурса (это же касается и «выбывших», указанных в категориях ниже): «традиционный» Mini Cooper и Suzuki Swift.

BYD Seagull, он же Dolphin Mini

Борьбу за звание лучшего электрокара продолжат Hyundai, Kia и Porsche. В ТОП-3 категории Премиальный автомобиль года пробились две модели Porsche и Volvo. А вообще, для марки Porsche сезон-2025 пока проходит весьма удачно: ее машины также в тройке финалистов в категории Спорткар года – они сразятся с BMW. Наконец, самым красивым станет автомобиль Kia, Toyota или Volkswagen. Причем если победит «немец», то это будет минивэн.

Электрокар года, ТОП-3:

Hyundai Inster / Casper Electric

Kia EV3

Porsche Macan Electric

Из конкурса выбыли Volkswagen ID. Buzz и Volvo EX90.

Porsche Macan Electric

Премиальный автомобиль года, ТОП-3:

Porsche Macan

Porsche Panamera

Volvo EX90

Из конкурса выбыл Lexus GX, не сможет продолжить борьбу и внезапно причисленный к «премиуму» Volkswagen ID. Buzz.

Volvo EX90

Спорткар года, ТОП-3:

BMW M5

Porsche 911 Carrera GTS

Porsche Taycan Turbo GT

Выбыли Bentley Continental GT Speed и Ford Mustang.

Лучший дизайн, ТОП-3:

Kia EV3

Toyota Land Cruiser/LC 250/LC Prado

Volkswagen ID. Buzz

Выбыли Baojun Yunduo/Cloud (он же MG Windsor EV) и Mini Cooper.

Volkswagen ID. Buzz

Всех победителей конкурса Всемирный автомобиль года объявят на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в середине апреля. Главная награда сезона 2024 досталась электрическому кроссоверу Kia EV9, он же стал электрокаром года. Премиальным авто тогда признали BMW 5 Series, лучшим спорткаром – Hyundai Ioniq 5 N, городским автомобилем года – Volvo EX30, а самым красивым – Toyota Prius.