Лучшим автомобилем в мире-2023 станет Hyundai, Kia или BMW

Десятку финалистов основного конкурса организаторы World Car Of The Year (WCOTY; «Всемирный автомобиль года») назвали в начале февраля, тогда же были опубликованы шорт-листы остальных категорий. А теперь стали известны участники, пробившиеся в ТОП-3. Напомним, согласно правилам, за главную награду – титул лучшего в мире авто – борются модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, машины должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Самых-самых выбирает жюри, в состав которого вошли более сотни журналистов из 30 стран (в списке есть и Россия).

Итак, главную награду заберет «кореец» или «немец» — в ТОП-3 вышли модели Hyundai, Kia и BMW. К слову, нынешний сезон в целом оказался плодотворным для корейского и баварского концернов, их модели претендуют на призы и в других категориях.

Всемирный автомобиль-2023, ТОП-3:

BMW X1/iX1

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Модели, которые вышли в ТОП-10, но все же окончательно выбыли из борьбы: Alfa Romeo Tonale, BMW 2 Series Coupe, Honda HR-V/ZR-V, Mazda CX-60, Mercedes-Benz C-Class, Nissan Ariya и Nissan Z.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Те самые смежные категории – это Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года, Электрокар года и Лучший дизайн. Отметим, условия для участия тут другие.



Городской автомобиль года:

Citroen C3

Ora Funky Cat/Haomao

Volkswagen Taigo / Nivus

В этой категории изначально было три финалиста, так что за бортом никто не остался. Тут стоит пояснить, что заявленный компакт Citroen с одноименной моделью для Европы имеет мало общего: за звание лучшего борется бюджетник, созданный для Индии и Латинской Америки. Еще из интересного – «мировым» ситикаром может стать «китаец»: марка Ora принадлежит концерну Great Wall, ее хэтч Funky Cat/Haomao представляет собой электрокар, который продают, в том числе, и в Европе.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Премиальный автомобиль года, ТОП-3:



BMW 7 Series/i7

Genesis G90

Lucid Air

Для имеющей китайские корни марки Lucid этот сезон World Car Of The Year не менее плодотворен, чем для BMW или Hyundai-Kia: большой электроседан Air смог пробиться в финал еще в двух смежных категориях. Ну а что касается «премиума», то лучшими уже не светит стать моделям Land Rover – с дистанции сошли Range Rover и Range Rover Sport.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Спорткар года, ТОП-3:



Kia EV6 GT

Nissan Z

Toyota GR Corolla

Из конкурса выбыли BMW M4 CSL и Porsche 911 (992) GT3 RS.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Электрокар года, ТОП-3:



BMW i7

Hyundai Ioniq 6

Lucid Air

В пролете оказались Genesis GV60 и Kia Niro EV.

Лучший дизайн, ТОП-3:

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

Выбыли Cadillac Lyriq и Nissan Z.

Победителей конкурса World Car Of The Year объявят на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в апреле. В прошлом году главную награду забрал «зеленый» кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5, он же стал электрокаром года и получил приз за дизайн. Премиальным автомобилем-2022 признали Mercedes-Benz EQS, спорткаром года – Audi e-tron GT, а городским автомобилем-2022 жюри выбрало паркетник Toyota Yaris Cross.