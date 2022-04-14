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Лучший автомобиль в мире: триумф Hyundai и поражение Opel и BMW

14.04.2022 473 0 1

Главную награду забрал электрический кросс-хэтч Ioniq 5, он же победил еще в двух смежных категориях. Лучшими также признали модели Тойоты, Mercedes и Audi.

 

Всех участников нового сезона конкурса World Car Of The Year назвали в августе прошлого года, тогда же стали известны претенденты на награды в смежных категориях: Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года и Электрокар года. Ну а в категории Лучший дизайн традиционно были представлены все модели, участвующие в конкурсе. Первые шорт-листы опубликовали в феврале 2022-го, тройки финалистов определились в марте. И вот объявлены победители: церемонию награждения провели в рамках открывшегося накануне Нью-Йоркского автосалона.

Напомним, согласно правилам, в гонке за главный приз – титул Всемирного автомобиля – могут участвовать модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, вдобавок они должны продаваться как минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, США, Латинская Америка, Индия, Корея или Япония). Лучшие машины выбирало жюри, в состав которого вошли более сотни автожурналистов из 33 стран.

Hyundai Ioniq 5

Итак, Всемирным автомобилем-2022 признан электрический кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5. «Пятидверка» набрала 815 баллов, обойдя в финале родственную «электричку» Kia EV6 (808 баллов) и «зеленый» же паркетник Ford Mustang Mach-e (773 балла). К слову, модель Хёндэ впервые одержала победу в этом конкурсе. А попутно Ioniq 5 забрал еще две награды: хэтчбек также признали лучшим в категориях Дизайн года (234 балла) и Электрокар года (баллы почему-то не указаны, в том числе и для остальных финалистов). В первой категории «кореец» обошел Audi e-tron GT (214 баллов) и Kia EV6 (175 баллов), во второй – тот же электроседан Audi и Mercedes-Benz EQS.

Mercedes-Benz EQS и Audi e-tron GT
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Mercedes-Benz EQS и Audi e-tron GT
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Зато упомянутые выше «немцы» смогли отыграться в других категориях. Премиальным автомобилем года объявлен Mercedes-Benz EQS (789 баллов), причем электрокросс BMW iX от Мерса в финале отстал всего на 5 баллов, шанс получить эту награду также был у Genesis GV70 (752 балла). А Audi e-tron GT стал спорткаром года (786 баллов), обойдя BMW M3/M4 (746 баллов) и Subaru BRZ/Toyota GR86 (741 балл).

Наконец, городским автомобилем года признан маленький паркетник Toyota Yaris Cross (708 баллов). Любопытно, что кроссовер Opel Mokka отстал от победителя лишь на 1 балл. Третий финалист этой категории – кросс Volkswagen Taigun (677 баллов).

Toyota Yaris Cross

В прошлом году главную награду забрал электрический кроссовер Volkswagen ID.4, городским автомобилем-2021 признали «зеленый» компакт Honda e, лучшей премиальной моделью стал Mercedes-Benz S-Class, спорткаром года выбрали Porsche 911 Turbo, ну а самым красивым тогда посчитали Land Rover Defender.

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