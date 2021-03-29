Маленький кроссовер Toyota Yaris Cross обзавёлся новой «внедорожной» версией

Европейские дилеры начнут принимать заказы на новинку в начале второго квартала текущего года, а живые продажи стартуют в сентябре.

Японская компания представила свой новый субкомпактный кроссовер Yaris Cross в конце апреля прошлого года, причём первой показали версию для старосветского рынка. В конце лета 2020-го дебютировал вариант паркетника Toyota для домашнего рынка. При этом в Японии модель уже продаётся, а европейцы свою версию по-прежнему ожидают. Стоит напомнить, что, несмотря на название, Yaris Cross – это отдельная модель, а не кросс-версия хэтчбека Yaris последнего поколения.



На фото: Toyota Yaris Cross Adventure

Теперь производитель рассказал о новой, так называемой «внедорожной» версии Yaris Cross, которая получила прибавку Adventure (в переводе с английского – «приключение») к названию. Такое исполнение имеет ряд визуальных отличий от «обычного» кроссовера, в их числе: серебристые элементы в пластиковых накладках на обоих бамперах, наличие серебристых рейлингов на крыше, а также чёрные колёсные диски размером 18 дюймов.



Судя по тому, что о дорожном просвете в Toyota решили умолчать, показатель остался прежним – 170 мм. Очевидно, что «внедорожной» такую версию назвать можно с весьма большой натяжкой.

Есть изменения и отделке салона: речь идёт о чёрном потолке, такого же цвета элементах декора, оригинальных креслах, кожаном руле, а также чехле рычага коробки передач, декоративных пластиковых серебристых или золотистых вставках на панели и дверях.



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Также имеется вариант Toyota Yaris Cross с добавкой Premiere Edition – его в Европе будут продавать в течение одного года после старта продаж модели. Такая версия от Adventure отличается дизайном колёсных дисков, а также наличием кожаной отделки кресел, электропривода багажной двери (под бампером есть датчик, реагирующий на движение ноги), проекционного экрана и ряда иных опций.



На фото: Toyota Yaris Cross Premiere Edition

Напомним, в основе субкомпактного кроссовера находится платформа TNGA GA-B. «Начинка» у версий Adventure и Premiere Edition такая же, как и у базовых «пятидверок» для Европы. Речь идёт о гибридной силовой установке, в основе которой располагается 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача системы составляет 116 л.с.



Опционально предложат систему полного привода AWD-i: она предполагает отдельный электромотор на задней оси, его отдача равна 5,3 л.с. (крутящий момент – 52 Нм). Этот дополнительный двигатель подключается к работе только во время трогания с места и во время разгона на невысокой скорости.

В европейском офисе компании пока не назвали цены на Yaris Cross, в том числе на новые версии Adventure и Premiere Edition. Дилеры в Старом свете начнут принимать заказы на маленький паркетник в начале второго квартала текущего года, а живые продажи должны стартовать в сентябре.

