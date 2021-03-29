Новинки ×
  • Маленький кроссовер Toyota Yaris Cross обзавёлся новой «внедорожной» версией

Маленький кроссовер Toyota Yaris Cross обзавёлся новой «внедорожной» версией

29.03.2021 173 0 0

Европейские дилеры начнут принимать заказы на новинку в начале второго квартала текущего года, а живые продажи стартуют в сентябре.

 

Японская компания представила свой новый субкомпактный кроссовер Yaris Cross в конце апреля прошлого года, причём первой показали версию для старосветского рынка. В конце лета 2020-го дебютировал вариант паркетника Toyota для домашнего рынка. При этом в Японии модель уже продаётся, а европейцы свою версию по-прежнему ожидают. Стоит напомнить, что, несмотря на название, Yaris Cross – это отдельная модель, а не кросс-версия хэтчбека Yaris последнего поколения.

На фото: Toyota Yaris Cross Adventure

Теперь производитель рассказал о новой, так называемой «внедорожной» версии Yaris Cross, которая получила прибавку Adventure (в переводе с английского – «приключение») к названию. Такое исполнение имеет ряд визуальных отличий от «обычного» кроссовера, в их числе: серебристые элементы в пластиковых накладках на обоих бамперах, наличие серебристых рейлингов на крыше, а также чёрные колёсные диски размером 18 дюймов.

Судя по тому, что о дорожном просвете в Toyota решили умолчать, показатель остался прежним – 170 мм. Очевидно, что «внедорожной» такую версию назвать можно с весьма большой натяжкой.

Есть изменения и отделке салона: речь идёт о чёрном потолке, такого же цвета элементах декора, оригинальных креслах, кожаном руле, а также чехле рычага коробки передач, декоративных пластиковых серебристых или золотистых вставках на панели и дверях.

1 / 2
2 / 2

Также имеется вариант Toyota Yaris Cross с добавкой Premiere Edition – его в Европе будут продавать в течение одного года после старта продаж модели. Такая версия от Adventure отличается дизайном колёсных дисков, а также наличием кожаной отделки кресел, электропривода багажной двери (под бампером есть датчик, реагирующий на движение ноги), проекционного экрана и ряда иных опций.

На фото: Toyota Yaris Cross Premiere Edition

Напомним, в основе субкомпактного кроссовера находится платформа TNGA GA-B. «Начинка» у версий Adventure и Premiere Edition такая же, как и у базовых «пятидверок» для Европы. Речь идёт о гибридной силовой установке, в основе которой располагается 1,5-литровый бензиновый «атмосферник», работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача системы составляет 116 л.с.

Опционально предложат систему полного привода AWD-i: она предполагает отдельный электромотор на задней оси, его отдача равна 5,3 л.с. (крутящий момент – 52 Нм). Этот дополнительный двигатель подключается к работе только во время трогания с места и во время разгона на невысокой скорости.

В европейском офисе компании пока не назвали цены на Yaris Cross, в том числе на новые версии Adventure и Premiere Edition. Дилеры в Старом свете начнут принимать заказы на маленький паркетник в начале второго квартала текущего года, а живые продажи должны стартовать в сентябре.

кроссовер новинки Toyota Toyota Yaris Cross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Асимметричный рисунок протектора: просто для красоты или не только? Разбираемся вместе с Toyo Tires Последнее время все чаще можно заметить, что многие автомобили обуты в шины с необычным асимметричным рисунком протектора. Выглядят такие шины действительно агрессивно и дерзко. Так что, аси... 202 0 0 29.03.2021
Статьи / Практика Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Ка... 618 0 1 29.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Почему не стоит занижать стоимость автомобиля в договоре купли-продажи Недавно мы разобрались, кому нужно отчитываться в налоговую при продаже автомобиля и как можно сэкономить на налогах. Однако многие автовладельцы при продаже машины хотят сэкономить еще сил... 422 0 1 29.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 143640 33 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 121514 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 75304 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings