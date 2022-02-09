Лучший автомобиль в мире-2022: в финал вышли сразу четыре «корейца»

За главную награду конкурса World Car Of The Year также борются «американец», два «европейца» и три «японца» (с половиной). Одновременно объявлены и финалисты смежных категорий.

Предварительный список моделей, участвующих в борьбе за титул лучшего автомобиля в мире, организаторы опубликовали в августе прошлого года, а теперь определилась десятка финалистов. ТОП-3 огласят в марте, ну а победителя нового сезона World Car Of The Year мы узнаем в апреле – его объявят на автосалоне в Нью-Йорке (если шоу, конечно, не отменят, но тогда должны провести онлайн-церемонию). Также добавим, что, согласно правилам, в гонке за главный приз могут участвовать модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, они должны продаваться как минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, США, Латинская Америка, Индия, Корея или Япония).

Итак, в этом сезоне отличился корейский концерн Hyundai-Kia – в финал пробились сразу четыре его модели, в том числе и премиальный седан Genesis G70. За весь концерн Volkswagen отдуваются паркетники Audi и Cupra, в ТОП-10 еще вошли по одной модели Ford и Honda, Lexus и Toyota/Subaru (одну из двухдверок-близнецов мы и посчитали половиной «японца» в преамбуле к этой новости). А вот Stellantis и Renault-Nissan-Mitsubishi не повезло – ни одна из их новинок не смогла попасть в шорт-лист.

Всемирный автомобиль-2022, финалисты:

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Toyota GR86 / Subaru BRZ

Из конкурса выбыли: Acura MDX, Chevrolet Bolt EV/EUV, Chevrolet Corvette C8, Citroen C5 X, Dacia Sandero, Hyundai Staria, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder, Opel Mokka, Peugeot 308, Renault Kiger, Subaru Outback, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Taigun, Volkswagen Taos.

Hyundai Ioniq 5, Genesis G70, Lexus NX и Honda Civic 1 / 4 Hyundai Ioniq 5, Genesis G70, Lexus NX и Honda Civic 2 / 4 Hyundai Ioniq 5, Genesis G70, Lexus NX и Honda Civic 3 / 4 Hyundai Ioniq 5, Genesis G70, Lexus NX и Honda Civic 4 / 4

Вместе с претендентами на главную награду объявлены финалисты смежных категорий (к слову, условия для участия тут другие): Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года, Лучший дизайн и – новая, но очевидная награда – Электрокар года.



Городской автомобиль года, финалисты:

Dacia Sandero

Opel Mokka

Renault Kiger

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

Других моделей в окончательном списке, составленном организаторами, не оказалось, хотя в предварительном, самом первом варианте был вэн Hyundai Staria.

Renault Kiger, Dacia Sandero и Opel Mokka 1 / 3 Renault Kiger, Dacia Sandero и Opel Mokka 2 / 3 Renault Kiger, Dacia Sandero и Opel Mokka 3 / 3

Премиальный автомобиль года, финалисты:



Audi Q5 Sportback

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Volvo C40 Recharge

На этот приз уже не претендуют BMW i4, BMW iX3 и Toyota Land Cruiser 300.

BMW iX и Mercedes-Benz EQS 1 / 2 BMW iX и Mercedes-Benz EQS 2 / 2

Спорткар года, финалисты:



Audi e-tron GT

BMW M3/M4

Porsche 911 GT3

Toyota GR86 / Subaru BRZ

Volkswagen Golf GTI/R

Выбыли: Audi RS3, Cupra Formentor High/VZ5, Hyundai Elantra N, Hyundai Kona N и Porsche Cayenne Turbo GT.

Электрокар года, финалисты:

Audi e-tron GT

BMW iX

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Mercedes-Benz EQS

За бортом оказались Audi Q4 e-tron, BMW i4, BMW iX3, Chevrolet Bolt EV/EUV, Kia EV6 и Volvo C40 Recharge.

Лучший дизайн, финалисты:

Audi e-tron GT

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Mercedes-Benz EQS

В этой категории были заявлены все модели, участвовавшие в конкурсе.

Kia EV6 и Audi e-tron GT 1 / 2 Kia EV6 и Audi e-tron GT 2 / 2

Лучшие автомобили-2022 выбирает жюри, в состав которого вошли более сотни автожурналистов из 33 стран.



Напомним, в прошлом году главную награду забрал электрокросс Volkswagen ID.4, городским автомобилем-2021 признали «зеленый» же компакт Honda e, лучшей премиальной моделью стал Mercedes-Benz S-Class, спорткаром года выбрали Porsche 911 Turbo, ну а самым красивым тогда посчитали Land Rover Defender.