Лучший автомобиль в мире-2022: в финал вышли сразу четыре «корейца»

Предварительный список моделей, участвующих в борьбе за титул лучшего автомобиля в мире, организаторы опубликовали в августе прошлого года, а теперь определилась десятка финалистов. ТОП-3 огласят в марте, ну а победителя нового сезона World Car Of The Year мы узнаем в апреле – его объявят на автосалоне в Нью-Йорке (если шоу, конечно, не отменят, но тогда должны провести онлайн-церемонию). Также добавим, что, согласно правилам, в гонке за главный приз могут участвовать модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, они должны продаваться как минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, США, Латинская Америка, Индия, Корея или Япония).
Итак, в этом сезоне отличился корейский концерн Hyundai-Kia – в финал пробились сразу четыре его модели, в том числе и премиальный седан Genesis G70. За весь концерн Volkswagen отдуваются паркетники Audi и Cupra, в ТОП-10 еще вошли по одной модели Ford и Honda, Lexus и Toyota/Subaru (одну из двухдверок-близнецов мы и посчитали половиной «японца» в преамбуле к этой новости). А вот Stellantis и Renault-Nissan-Mitsubishi не повезло – ни одна из их новинок не смогла попасть в шорт-лист.
Всемирный автомобиль-2022, финалисты:
Из конкурса выбыли: Acura MDX, Chevrolet Bolt EV/EUV, Chevrolet Corvette C8, Citroen C5 X, Dacia Sandero, Hyundai Staria, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder, Opel Mokka, Peugeot 308, Renault Kiger, Subaru Outback, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Taigun, Volkswagen Taos.
Вместе с претендентами на главную награду объявлены финалисты смежных категорий (к слову, условия для участия тут другие): Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года, Лучший дизайн и – новая, но очевидная награда – Электрокар года.
Городской автомобиль года, финалисты:
Dacia Sandero
Opel Mokka
Renault Kiger
Toyota Yaris Cross
Volkswagen Taigun
Других моделей в окончательном списке, составленном организаторами, не оказалось, хотя в предварительном, самом первом варианте был вэн Hyundai Staria.
Премиальный автомобиль года, финалисты:
Audi Q5 Sportback
BMW iX
Genesis GV70
Mercedes-Benz EQS
Volvo C40 Recharge
На этот приз уже не претендуют BMW i4, BMW iX3 и Toyota Land Cruiser 300.
Спорткар года, финалисты:
Audi e-tron GT
BMW M3/M4
Porsche 911 GT3
Toyota GR86 / Subaru BRZ
Volkswagen Golf GTI/R
Выбыли: Audi RS3, Cupra Formentor High/VZ5, Hyundai Elantra N, Hyundai Kona N и Porsche Cayenne Turbo GT.
Электрокар года, финалисты:
Audi e-tron GT
BMW iX
Ford Mustang Mach-E
Hyundai Ioniq 5
Mercedes-Benz EQS
За бортом оказались Audi Q4 e-tron, BMW i4, BMW iX3, Chevrolet Bolt EV/EUV, Kia EV6 и Volvo C40 Recharge.
Лучший дизайн, финалисты:
Audi e-tron GT
Ford Mustang Mach-E
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
Mercedes-Benz EQS
В этой категории были заявлены все модели, участвовавшие в конкурсе.
Лучшие автомобили-2022 выбирает жюри, в состав которого вошли более сотни автожурналистов из 33 стран.
Напомним, в прошлом году главную награду забрал электрокросс Volkswagen ID.4, городским автомобилем-2021 признали «зеленый» же компакт Honda e, лучшей премиальной моделью стал Mercedes-Benz S-Class, спорткаром года выбрали Porsche 911 Turbo, ну а самым красивым тогда посчитали Land Rover Defender.
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