Купе Toyota GT86 вместе с поколением сменило и имя: бодрее предшественника

Заднеприводные купе-близнецы Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – просто 86) свою рыночную карьеру начали в 2012-м. Модель Subaru перешла во второе поколение минувшей осенью, а теперь представили и свежую «двухдверку» Тойоты – машины вновь разработаны совместно. При этом купе Toyota сменило имя – теперь GR 86. Напомним, GR расшифровывается как Gazoo Racing – это спортивное подразделение компании, а купе объявлено его третьей глобальной моделью (первые две – GR Supra и трехдверный хот-хэтч GR Yaris). Кстати, «двухдверка» GR 86 дебютировала в двух версиях – для Японии и Европы. В Штатах модель тоже вроде бы планируется, подробности о местной версии раскроют позже. А вот BRZ второго поколения до Старого Света не доберется: главным рынком для купе Subaru станет Северная Америка, появится оно и на родине марки.

Toyota GR 86 для Японии 1 / 8 Toyota GR 86 для Японии 2 / 8 Toyota GR 86 для Японии 3 / 8 Toyota GR 86 для Японии 4 / 8 Toyota GR 86 для Японии 5 / 8 Toyota GR 86 для Японии 6 / 8 Toyota GR 86 для Японии 7 / 8 Toyota GR 86 для Японии 8 / 8

В основе новинок лежит модернизированная версия «тележки» предшественников. Спереди, как и прежде, стойки McPherson, сзади – двойные поперечные рычаги. Передние крылья и крыша сделаны из алюминия, снаряженная масса – 1270 кг. Жесткость кузова на кручение выросла на 50%. Внешне от купе Subaru новая Toyota отличается лишь передним бампером и радиаторной решеткой, габариты тоже совпадают: длина GR 86 равна 4265 мм (+25 мм по сравнению с GT86), ширина – 1775 мм (у предыдущей Тойоты тот же показатель), высота – 1310 мм (на 10 мм меньше, чем было), колесная база – 2575 мм (+5 мм).



Toyota GR 86 для Японии 1 / 2 Toyota GR 86 для Японии 2 / 2

Архитектура передней панели в целом прежняя, но при этом центральные дефлекторы обдува больше не спрятаны в «горб». Также купе досталась виртуальная «приборка». Любопытно, что у GR 86 и BRZ для Японии иная мультимедийная система, нежели у машин для зарубежных рынков: на родине марок у «двухдверок» более крупный экран, и он лишен физических кнопок и шайб. В списке оборудования GR 86 еще значится субаровский комплекс систем безопасности EyeSight со стереокамерой под лобовым стеклом, причем его даже не стали переименовывать.



Toyota GR 86 для Европы 1 / 5 Toyota GR 86 для Европы 2 / 5 Toyota GR 86 для Европы 3 / 5 Toyota GR 86 для Европы 4 / 5 Toyota GR 86 для Европы 5 / 5

Двигатель один на двоих – это атмосферный «оппозитник» 2.4 с комбинированным впрыском. Отдача мотора в японской спецификации – 235 л.с. и 250 Нм, он все так же сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – только задний. Предыдущие BRZ и GT86 оснащались двухлитровым оппозитным мотором мощностью 200 л.с. Первую «сотню» GR 86 наберет за 6,3 секунды, тогда как прежнее базовое купе GT86 проделает это упражнение за 7,4 секунды. Кроме того, в Toyota и Subaru заявили о том, что у новых купе индивидуальные настройки шасси.



Toyota GR 86 и Subaru BRZ нового поколения 1 / 2 Toyota GR 86 и Subaru BRZ нового поколения 2 / 2

В Японии старт продаж Toyota GR 86 намечен на осень, в Европе новое купе тоже, вероятно, появится до конца текущего года. Предыдущие «двухдверки» GT86 и Subaru BRZ уже давно покинули российский рынок из-за низкого спроса, свежие модели к нам вряд ли привезут.

