Subaru BRZ нового поколения: 231-сильный мотор и виртуальная «приборка»

Модели-близнецы – Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – 86, без «GT») – компании представили в 2011 году. С тех пор прошло уже девять лет, это весьма внушительный срок даже для таких нишевых моделей. Разговоры о новом поколении спорткаров ведутся довольно давно, и вот теперь Subaru рассекретила BRZ второй генерации.



На фото: Subaru BRZ нового поколения

В ходе смены поколений купе Subaru BRZ стало длиннее на 30 мм (габарит вырос до 4264 мм), а его колёсная база подросла на 5 мм (теперь расстояние между осями составляет 2575 мм). У автомобиля изменилась форма головной оптики, иным стал передний бампер с интегрированными в него воздухозаборниками, кроме того, модель получила другие фонари, а место для крепления автомобильного номера «переехало» с крышки багажника на новый задний бампер. На передних крыльях имеются прорези, которые служат определённой цели: отводить воздух из-под капота, крыльев и направлять его на боковые пороги (создают прижимную силу). На корме «второго» BRZ имеется спойлер в виде «утиного хвоста». Колёсные диски могут быть размером 17 или 18 дюймов (в зависимости от версии).



Новое купе Subaru с салоном 2+2 получило виртуальную приборную панель диагональю 7 дюймов (центральное место отведено тахометру). Автомобиль снабдили информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, сервисами SiriusXM и камерой заднего вида. В списке оснащения есть также комплекс помощников водителю Subaru EyeSight.



В Subaru отметили, что у BRZ нового поколения центр тяжести находится ниже по сравнению с предшественником. Снаряжённая масса автомобиля варьируется от 1277 до 1307 кг (в зависимости от версии). Сравнительно небольшого веса разработчикам удалось добиться в том числе за счёт алюминиевых передних крыльев, крыши и капота.



Спереди у «второго» BRZ установлены стойки McPherson (с L-образными нижними рычагами), сзади – независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Инженеры увеличили жёсткость конструкции в передней части на 60%, а жёсткость кузова на кручение – на 50%.

Как и предполагалось, Subaru BRZ в рамках смены поколений изменили «начинку». Теперь под капотом располагается новый четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 2,4 литра с отдачей в 231 л.с. и максимальным крутящим моментом в 250 Нм. Он может работать в комплекте либо с шестискоростной «механикой», либо с шестиступенчатым «автоматом».



Отметим, актуальные «близнецы» Subaru BRZ и Toyota GT86 оснащаются 2,0-литровым безнаддувным бензиновым двигателем, мощность которого варьируется в диапазоне от 200 до 207 л.с. (в зависимости от рынка и комплектации).

Компания Subaru наладит производство новых спорткаров BRZ на своём японском заводе, расположенном в префектуре Гунма. В продажу на рынке США модель поступит в начале осени 2021 года. Как сообщалось ранее, в Европу новинку не привезут. Правда, поклонникам из Старого Света, возможно, достанется «брат» от Toyota: дата дебюта «следующего» GT86 пока не раскрывается.

