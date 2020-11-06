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  • Subaru не планирует продавать новый BRZ в Европе: спорткар достанется только США

Subaru не планирует продавать новый BRZ в Европе: спорткар достанется только США

06.11.2020 115 0 0

Японская марка планирует представить купе следующей генерации совсем скоро: премьера намечена на 18 ноября 2020-го.

 

Актуальные близнецы Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – 86, без «GT») были представлены в 2011 году. Девять лет – это весьма приличный срок даже для нишевых спорткаров, так что сейчас пришло время смены поколений. Как Kolesa.ru сообщал ранее, американским поклонникам Subaru уже показали «второе» купе в маскировке. Фанаты, проживающие за пределами США, такой чести не удостоились. И теперь становится ясно, почему.

На фото: актуальный Subaru BRZ (версия для рынка США)

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на представителя японского бренда, до Европы новый Subaru BRZ так и не доберётся. Теперь купе будет представлено только в США, ведь производство машин первой генерации в Японии было завершено ещё летом, собирать здесь «двухдверку» следующего поколения не планируется. Напомним, российский рынок и Subaru BRZ, и Toyota GT86 покинули ещё в 2016-ом.

Сейчас основной рынок для спорткара BRZ – это США. За 2019-ый дилерам удалось реализовать в Штатах 2334 экземпляра, что почти на 40% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в Европе за прошлый год было продано лишь 522 единицы, однако этот результат на 15,5% больше, чем в 2018-ом. Есть вероятность, что модель покидает Старый Свет из-за слабого спроса. Хотя имеется и другое предположение: возможно, это связано с более суровыми экологическими нормами в Европе: чтобы им соответствовать понадобилась бы, к примеру, дорогостоящая модернизация двигателя.

Официальных сведений о характеристиках модели пока нет. Судя по всему, второе поколение близнецов разрабатывалось совместными усилиями Subaru и Toyota. По предварительной информации, BRZ и GT86 сменят нынешнюю платформу разработку Субару на «тележку» тойотовской архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Известно, что у моделей останутся переднемоторная компоновка и задний привод.

Есть вероятность, что «двухдверки» получат под капот четырёхцилиндровый турбированный «оппозитник» объёмом 2,4 литра (от Subaru). Отдача этого мотора на кроссовере Ascent и актуальном Outback составляет 264 л.с. Ранее также сообщалось о том, что новые купе могут снабдить «атмосферником» аналогичного объёма и мощностью около 220 л.с. Напомним, нынешние Subaru BRZ и Toyota GT86 оснащаются 2,0-литровым безнаддувным мотором, который выдаёт от 200 до 207 л.с. (в зависимости от рынка и версии).

Тизер Subaru BRZ нового поколения

Ожидается, что у нового Subaru BRZ будет более крупная радиаторная решётка, а также иная светодиодная оптика – как фары (их показали на тизере), так и задние фонари. Силуэт в целом останется узнаваемым. В интерьере, вероятно, улучшат качество материалов для отделки и установят новую современную информационно-развлекательную систему.

Презентация BRZ второго поколения пройдёт примерно через полторы недели – 18 ноября. Продажи нового спорткара стартуют в США в 2021 году. Тем временем, информации о дате дебюта близнеца – Toyota GT86 – пока нет. Кроме того, пока нет сведений о том, будет ли «второе» купе от Тойоты продаваться на «старосветском» рынке или же последует по следам BRZ.

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