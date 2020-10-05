Новое купе Subaru BRZ раскроют осенью: по-прежнему в родстве с Toyota, турбомотор под вопросом

Американским поклонникам Subaru уже показали «двухдверку» новой генерации, правда, в камуфляже. Нам же пока приходится довольствоваться малоинформативным тизером – и тоже с маскировочной пленкой. Следом кампанию по рассекречиванию своей новинки, очевидно, запустит Toyota, ведь и во втором поколении спорткары останутся родственниками.

Заднеприводные купе-близнецы Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – просто 86) дебютировали в 2011-м. В Штатах – это основной рынок для моделей – лучшим годом для обеих «двухдверок» стал 2013-й: тогда выбор на BRZ остановили почти 8600 клиентов, спорткар Тойоты обрел свыше 18 000 владельцев. Но затем спрос стал стремительно падать, результат 2019-го – уже 3398 реализованных купе Toyota и всего 2334 единицы BRZ (речь опять же про США). И все-таки японские компании решили не отказываться от нишевых моделей, причем машины следующего поколения вновь разработаны совместно.

Итак, первой свою новинку анонсировала Subaru: накануне замаскированный прототип BRZ показали поклонникам бренда в США, вдобавок компания распространила официальное изображение. Правда, машина на нем тоже пока в камуфляже. Зато в Subaru назвали сроки полноценной презентации – купе представят этой осенью.

Subaru BRZ первого поколения для США 1 / 4 Subaru BRZ первого поколения для США 2 / 4 Subaru BRZ первого поколения для США 3 / 4 Subaru BRZ первого поколения для США 4 / 4

На тизере мы видим арку с «прорезью» и, судя по всему, 18-дюймовый диск, как у хот-хэтча Toyota GR Yaris. Характеристики, разумеется, пока держатся в секрете. По неофициальным данным, BRZ и GT86 перевели на «тележку» тойотовской архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Хотя есть и другая версия – не исключено, что сохранили прежнюю платформу (она от Subaru), но при этом ее могли модернизировать.



Насчет мотора единого мнения тоже пока нет. Ранее «двухдверкам» прочили четырехцилиндровый турбированный «оппозитник» 2.4 от Subaru, который на большом кроссовере Ascent и последнем «сарае» Outback выдает 264 л.с. Теперь же некоторые зарубежные СМИ пишут об «атмосфернике» аналогичного объема с отдачей примерно 220 л.с. Предыдущие Subaru BRZ и Toyota GT86 оснащаются атмосферным мотором 2.0 (200 – 207 л.с., в зависимости от рынка и версии).

Toyota 86 первого поколения для США (в некоторых странах это GT86) 1 / 3 Toyota 86 первого поколения для США (в некоторых странах это GT86) 2 / 3 Toyota 86 первого поколения для США (в некоторых странах это GT86) 3 / 3

Следом за Subaru новое купе, очевидно, представит и Тойота. К слову, производство машин первой генерации в Японии свернули минувшим летом. Российский рынок «двухдверки» BRZ и GT86 покинули еще в 2016-м, их возвращение не планируется.

