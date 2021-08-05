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  • Новый Honda Civic стартует на родине марки: только хэтчбек и турбомотор

Новый Honda Civic стартует на родине марки: только хэтчбек и турбомотор

05.08.2021 165 0 0

На японском рынке модель нового поколения предложена в двух богатых комплектациях. Двигатель по-прежнему один, коробку можно выбрать – причем без доплаты.

 

Мировая премьера хэтчбека Honda Civic одиннадцатой генерации состоялась в июне этого года. Марка показала версии для США и Японии, однако тогда были раскрыты все характеристики лишь американской «пятидверки». Теперь же представлен сугубо японский вариант, вдобавок озвучены цены, местные дилеры открыли прием заявок. «Живые» продажи на родине Хонды стартуют 3 сентября. Отметим, нового седана Civic в Стране восходящего солнца не будет (он дебютировал еще в апреле и уже доступен в Штатах), хотя в предыдущем поколении там семейство присутствовало в полном составе. Отсюда, видимо, и довольно скромный план продаж: 1000 машин в месяц, тогда как планка для прежней модели в Японии была вдвое выше.

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В основе «одиннадцатого» Civic лежит платформа предшественника, но ее доработали. Например, задняя колея стала шире, колесная база японского хэтча выросла на 35 мм до 2735 мм, алюминиевый передний подрамник теперь легче. При этом у «пятидверки» жесткость кузова на кручение увеличена на 19%, тогда как у седана – на 8%. Улучшена шумоизоляция, плюс модели обещана более острая управляемость. Сзади по-прежнему многорычажка. Багажная дверь хэтча отныне композитная, а благодаря снижению ее массы петли стали более компактными.

Предназначенный для Японии Civic в плане дизайна повторил американского брата: передние стойки сместили назад, наружные зеркала крепятся на отдельных ножках, капот сделали длиннее, вытянулась и головная оптика (разумеется, она светодиодная), в задних стойках появились небольшие окошки. Длина японского хэтчбека равна 4550 мм (на 30 мм больше по сравнению с локальным предшественником), ширина – 1800 мм (у прежнего хэтча аналогичный показатель), высота – 1415 мм (-20 мм). Объем багажника – 452 литра.

Внутри японский хэтч тоже почти не отличается от американского, не считая, конечно, расположения руля. Экран мультимедиа-системы теперь возвышается над передней панелью, дефлекторы обдува спрятаны в широкую полоску с сеткой.

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В Японии новый Civic доступен в двух комплектациях – LX и EX (в Штатах четыре версии). Обе имеют комплекс Honda Sensing с фронтальной камерой, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе, автоматического переключения света фар и распознавания дорожных знаков, ассистент движения в пробке. Базовый хэтч имеет приборы с 7-дюймовым экраном и аналоговым спидометром, в версии EX – полноценная виртуальная «приборка» (10,2 дюйма). А еще в арсенале топовой «пятидверки» значится аудиосистема Bose.

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Как и предшественник, новый Civic-хэтчбек доступен в Японии только с бензиновой «турбочетверкой» 1.5. Мотор модернизировали – система изменения фаз VTEC теперь не только на впуске, но и на выпуске. А вот мощность не изменилась – те же 182 л.с. (в США турбомотор предшественника выдавал 176 л.с., в новом поколении отдача такая же, как у японской версии). Японцы по-прежнему могут приобрести хэтч с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, причем цена от выбора коробки не зависит. Хэтчбек бывает исключительно с передним приводом. К слову, американцам «пятидверка» еще предложена со 160-сильным двухлитровым «атмосферником» и CVT.

За новый Honda Civic в версии LX просят 3 190 000 йен (около 2 126 000 рублей по текущему курсу), исполнение EX обойдется в 3 539 800 йен (2 359 000 рублей).

В следующем году Хонда расширит линейку хэтча – на родине появится гибридный Civic  с системой e:HEV, как у последних Honda Fit/Jazz и HR-V, а также «заряженный» Civic Type R.

До России предыдущая модель так и не добралась, новую мы тоже не увидим: с 2022-го Хонда сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке.

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