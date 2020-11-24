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Ford Mustang Mach-E подтвердил запас хода: немного не хватает до показателя Kia Niro EV

24.11.2020 123 0 0

Производство электрического кроссовера американского бренда стартовало несколько недель назад.

 

Первым самостоятельным электромобилем бренда стал Ford Mustang Mach-E («зелёные» версии, созданные на основе бензиновых моделей, не в счёт). Напомним, «Mach» в названии является отсылкой к наименованию одной из самых мощных модификаций спорткара (выпускалась в 70-х годах XX века), а «E» говорит о принадлежности автомобиля к электрокарам.

На фото: Ford Mustang Mach-E

Презентация новинки прошла чуть больше года назад в рамках специального мероприятия в Лос-Анджелесе. Паркетник имеет купеобразный кузов, заглушку вместо решётки радиатора, на которой виден фирменный знак классического Мустанга, также он располагается на корме автомобиля («голубого овала» Ford на машине нет). 

У Mustang Mach-E светодиодная головная оптика, панорамная крыша, узнаваемые фонари, выполненные в стиле спорткара. На дверях нет традиционных ручек: их заменили кнопки на стойках (водителю или пассажиру нужно нажать на них, чтобы двери открылись и слегка выдались из проёмов).

В салоне электрокросса два дисплея: перед глазами водителя располагается виртуальная «приборка» диагональю 10,2 дюйма, а в центре передней панели находится вертикально ориентированный тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,5 дюйма. Физические кнопки есть только на рулевом колесе и на дверях. В списке оснащения числится комплекс Co-Pilot360, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, автоматического переключения света фар, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. 

В ходе презентации в Ford рассказали и о «начинке» Mustang Mach-E. Автомобиль предлагается с задним или полным приводом, а также с двумя вариантами батарей ёмкостью 75,7 и 98,8 кВт*ч. Отдача установки у начальной версии составляет 259 л.с., максимальный крутящий момент у заднеприводного кросса равен 414 Нм, у полноприводного – 565 Нм. Им положен только аккумулятор меньшей ёмкости. На одной зарядке паркетник с RWD проедет 370 км, а версия AWD – 338 км (расчёт вели по американскому циклу EPA). У средних версий запас хода составляет 483 и 435 км соответственно. Топовая версия с 465-сильной системой преодолевает без подзарядки 402 км.

Теперь компания подтвердила показатели запаса хода, сертифицированные EPA. Проверка обошлась без сюрпризов: электрический кроссовер в своей базовой версии (с задним приводом и с батареей меньшей ёмкости) действительно способен без подзарядки проехать 370 км. Этот результат немногим больше, чем у Nissan Leaf Plus (364 км), но всё же не дотягивает до показателя Kia Niro EV (385 км).

Судя по данным EPA, запас хода у полноприводной базовой версии даже чуть выше анонсированного значения: 340 км вместо обещанных 338 км. У средних исполнений всё осталось по-прежнему. Самый богатый вариант – GT – выйдет на рынок в следующем году, информации о его реальном запасе хода по циклу ERA пока нет.

Из-за последствий пандемии коронавируса старт производства Mustang Mach-E задержали. Несмотря на это, ранее в компании отметили, что первые покупатели в любом случае получат свои машины до конца года. Пару недель назад электрокар всё-таки пустили в серию. Напомним, модель сходит с конвейера завода компании, расположенного в Куаутитлане (Мексика). Стартовый ценник «зелёного» кроссовера 42 895 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу).

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