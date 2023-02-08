Лучший автомобиль в мире-2023: Kia против BMW и «китаец» в роли претендента на ситикар года

Любопытно, что в нынешнем сезоне конкурса почти не было «американцев», хотя самой красивой все же могут признать модель Cadillac. А вот «китайцы» участвовали в битве за главную награду, но в финал пробиться не смогли. Зато компакт Great Wall претендует на приз в смежной категории.

Организаторы World Car Of The Year (WCOTY; «Всемирный автомобиль года») объявили десятку финалистов основного конкурса. Напомним, согласно правилам, за главную награду борются машины, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, модели должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Лучшие машины выбирает жюри, в состав которого вошли более сотни журналистов из 30 стран (в списке есть и Россия). ТОП-3 опубликуют в марте, а победитель станет известен в начале апреля – его назовут на автосалоне в Нью-Йорке.

Из интересного в нынешнем сезоне: в главном конкурсе был представлен лишь один «американец» — Jeep (марку Lucid за чисто американскую не считаем, ведь у нее китайские корни). Зато много «поднебесных» брендов, среди них – Chery и марки концерна Great Wall. Впрочем, «китайцам» в финал пробиться не удалось, однако один из представителей автопрома КНР все же может отхватить награду в смежной категории (о них ниже). Ну а в ТОП-10 моделей, которые сражаются за титул Лучшего авто в мире, вошли четыре «европейца», четыре «японца» и два «корейца».

Всемирный автомобиль-2023, финалисты:

Alfa Romeo Tonale

BMW 2 Series Coupe

BMW X1/iX1

Honda HR-V / ZR-V

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro

Mazda CX-60

Mercedes-Benz C-Class

Nissan Ariya

Nissan Z

Тут стоит пояснить, что Honda HR-V – это не тот паркетник, что продают в Европе, а американская версия, в других же странах, включая Японию, кросс известен под индексом ZR-V. Но вернемся к конкурсу. Из борьбы за главную награду выбыли: Aiways U6, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 8 Pro, Citroen C3, Citroen C5 X, Honda CR-V, Honda HR-V/Vezel (вот это как раз кросс для Европы, второе имя используется в Японии), Jeep Meridian/Commander, MG Mulan/MG4 EV, Ora Funky Cat/Haomao, smart #1, Subaru Solterra, Suzuki S-Cross, Toyota bZ4X, Toyota Crown, VinFast VF8, Volkswagen Taigo/Nivus, Volkswagen Virtus и Wey Coffee 01/Mocha.

Honda HR-V для Америки (ZR-V на некоторых рынках), Kia Niro и BMW X1 1 / 3 Honda HR-V для Америки (ZR-V на некоторых рынках), Kia Niro и BMW X1 2 / 3 Honda HR-V для Америки (ZR-V на некоторых рынках), Kia Niro и BMW X1 3 / 3

Те самые смежные категории – это Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года, Электрокар года и Лучший дизайн. К слову, условия для участия тут другие.



Городской автомобиль года, финалисты:

Citroen C3

Ora Funky Cat/Haomao

Volkswagen Taigo / Nivus

Других кандидатов в этой категории, судя по всему, не было, так что за бортом пока никто не остался. У заявленного компакта Citroen с одноименной моделью для Европы мало общего: лучшим ситикаром могут признать бюджетник, созданный для Индии и Латинской Америки. А марка Ora принадлежит концерну Great Wall, ее модель представляет собой электрический хэтч, и такую «пятидверку» уже продают, например, в Британии.

Электрохэтч Ora Funky Cat, он же Haomao в Китае

Премиальный автомобиль года, финалисты:



BMW 7 Series/i7

Genesis G90

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Sport

Lucid Air

Титул лучшего «премиума» уже не светит Cadillac Lyriq, Genesis G80 Electrified, Genesis GV60, Jeep Grand Cherokee 4xe, Lexus RX, Lexus RZ, Mercedes-Benz EQB, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes-Benz GLC и VinFast VF9 (да, «вьетнамца» организаторы посчитали престижной моделью).

Lucid Air

Спорткар года, финалисты:



BMW M4 CSL

Kia EV6 GT

Nissan Z

Porsche 911 (992) GT3 RS

Toyota GR Corolla

Из конкурса выбыли Honda Civic Type R, Mercedes-Benz AMG SL и Porsche Cayenne Turbo GT.

Nissan Z

Электрокар года, финалисты:



BMW i7

Genesis GV60

Hyundai Ioniq 6

Kia Niro EV

Lucid Air

В этой категории, что неудивительно, было много участников. Выбывшие: Aiways U6, BMW iX1, Cadillac Lyriq, Genesis G80 Electrified, Lexus RZ, Mercedes-Benz EQB, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz EQS SUV, MG Mulan/MG 4 EV, Nissan Ariya, Ora Funky Cat/Haomao, smart #1, Subaru Solterra, Toyota bZ4X, VinFast VF8 и VinFast VF9.

Genesis GV60

Лучший дизайн, финалисты:



Cadillac Lyriq

Hyundai Ioniq 6

Land Rover Range Rover

Lucid Air

Nissan Z

На звание самого красивого автомобиля претендовали все участники конкурса (включая смежные категории).

Cadillac Lyriq

В прошлом году лучшим автомобилем в мире признали «зеленый» кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5, он же стал электрокаром года и получил награду за дизайн. Премиальным автомобилем-2022 был объявлен Mercedes-Benz EQS, награду Спорткар года тогда отдали Audi e-tron GT, а городским автомобилем-2022 жюри объявило паркетник Toyota Yaris Cross.

