Лучший автомобиль в мире-2023: Kia против BMW и «китаец» в роли претендента на ситикар года

Организаторы World Car Of The Year (WCOTY; «Всемирный автомобиль года») объявили десятку финалистов основного конкурса. Напомним, согласно правилам, за главную награду борются машины, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год, модели должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Лучшие машины выбирает жюри, в состав которого вошли более сотни журналистов из 30 стран (в списке есть и Россия). ТОП-3 опубликуют в марте, а победитель станет известен в начале апреля – его назовут на автосалоне в Нью-Йорке.
Из интересного в нынешнем сезоне: в главном конкурсе был представлен лишь один «американец» — Jeep (марку Lucid за чисто американскую не считаем, ведь у нее китайские корни). Зато много «поднебесных» брендов, среди них – Chery и марки концерна Great Wall. Впрочем, «китайцам» в финал пробиться не удалось, однако один из представителей автопрома КНР все же может отхватить награду в смежной категории (о них ниже). Ну а в ТОП-10 моделей, которые сражаются за титул Лучшего авто в мире, вошли четыре «европейца», четыре «японца» и два «корейца».
Всемирный автомобиль-2023, финалисты:
Тут стоит пояснить, что Honda HR-V – это не тот паркетник, что продают в Европе, а американская версия, в других же странах, включая Японию, кросс известен под индексом ZR-V. Но вернемся к конкурсу. Из борьбы за главную награду выбыли: Aiways U6, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 8 Pro, Citroen C3, Citroen C5 X, Honda CR-V, Honda HR-V/Vezel (вот это как раз кросс для Европы, второе имя используется в Японии), Jeep Meridian/Commander, MG Mulan/MG4 EV, Ora Funky Cat/Haomao, smart #1, Subaru Solterra, Suzuki S-Cross, Toyota bZ4X, Toyota Crown, VinFast VF8, Volkswagen Taigo/Nivus, Volkswagen Virtus и Wey Coffee 01/Mocha.
Те самые смежные категории – это Городской автомобиль года, Спорткар года, Премиальный автомобиль года, Электрокар года и Лучший дизайн. К слову, условия для участия тут другие.
Городской автомобиль года, финалисты:
Других кандидатов в этой категории, судя по всему, не было, так что за бортом пока никто не остался. У заявленного компакта Citroen с одноименной моделью для Европы мало общего: лучшим ситикаром могут признать бюджетник, созданный для Индии и Латинской Америки. А марка Ora принадлежит концерну Great Wall, ее модель представляет собой электрический хэтч, и такую «пятидверку» уже продают, например, в Британии.
Премиальный автомобиль года, финалисты:
Титул лучшего «премиума» уже не светит Cadillac Lyriq, Genesis G80 Electrified, Genesis GV60, Jeep Grand Cherokee 4xe, Lexus RX, Lexus RZ, Mercedes-Benz EQB, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes-Benz GLC и VinFast VF9 (да, «вьетнамца» организаторы посчитали престижной моделью).
Спорткар года, финалисты:
Из конкурса выбыли Honda Civic Type R, Mercedes-Benz AMG SL и Porsche Cayenne Turbo GT.
Электрокар года, финалисты:
В этой категории, что неудивительно, было много участников. Выбывшие: Aiways U6, BMW iX1, Cadillac Lyriq, Genesis G80 Electrified, Lexus RZ, Mercedes-Benz EQB, Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz EQS SUV, MG Mulan/MG 4 EV, Nissan Ariya, Ora Funky Cat/Haomao, smart #1, Subaru Solterra, Toyota bZ4X, VinFast VF8 и VinFast VF9.
Лучший дизайн, финалисты:
На звание самого красивого автомобиля претендовали все участники конкурса (включая смежные категории).
В прошлом году лучшим автомобилем в мире признали «зеленый» кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5, он же стал электрокаром года и получил награду за дизайн. Премиальным автомобилем-2022 был объявлен Mercedes-Benz EQS, награду Спорткар года тогда отдали Audi e-tron GT, а городским автомобилем-2022 жюри объявило паркетник Toyota Yaris Cross.
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