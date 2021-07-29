Купеобразный паркетник Volkswagen Taigo для Европы оказался богаче бразильского брата

Предназначенная для Старого Света «пятидверка» отличилась не только расширенным списком оборудования, но и количеством исполнений. А еще европейцам кросс предложат с двумя моторами на выбор, тогда как в Южной Америке двигатель один.

Компактное кросс-купе в линейке Volkswagen появилось в прошлом году. Модель разработана бразильским подразделением марки, в Бразилии же налажено производство, откуда ее поставляют в другие страны Южной Америки: в этом регионе паркетник зовется Nivus. Между тем еще до полноценной презентации «купе» было объявлено о том, что оно доберется и до Европы. А минувшей весной выяснилось, что для «старосветского» рынка подобрали другое имя, причем, согласно традиции, заведенной Фольксвагеном для SUV с ДВС, оно на букву T – Taigo. И вот европейский паркетник представлен официально.

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Напомним, в основе модели лежит платформа MQB A0, на которой также построены последние хэтч VW Polo и кроссовер T-Cross. По своим габаритам Taigo почти полностью повторил бразильский Nivus: длина равна 4266 мм, ширина – 1757 мм, высота – 1494 мм («бразилец» на миллиметр ниже), колесная база – 2566 мм. При этом объем багажника «европейца» — 438 литров вместо 415 л у Нивуса, хотя разница, возможно, объясняется методикой измерения. Для сравнения, размеры рестайлингового еврохэтча VW Polo: 4074/1751/1451 мм, расстояние между осями – 2551 мм. Габариты «старосветского» T-Cross: 4108/1760/1584 мм, колесная база такая же, как у Поло. Объем багажника хэтчбека и T-Cross – 351 и 385 л соответственно.



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Внешне VW Taigo в целом тоже скопировал Nivus, но есть особенности. Так, у радиаторной решетки европейского «купе» другой рисунок, заменили и начинку фонарей. Как и Нивус, «европеец» уже «в базе» имеет светодиодные фары, при этом для Taigo еще предусмотрена матричная оптика, вдобавок у него спереди имеется светящаяся полоска, выполняющая роль ходовых огней. Кроме того, «старосветский» кросс предложат с обвесом R-Line (Нивусу он не положен), «фишки» такого паркетника – более агрессивные бамперы, горизонтальные полоски в нижней решетке вместо сетки и 18-дюймовые колеса. Наконец, для Taigo R-Line можно будет заказать пакет Black Style с рейлингами на крыше (у стандартной версии «под спорт» их нет) и черным декором вместо хромированного.



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Главные отличия внутри – еврокроссу достался сенсорный блок управления «климатом» (у Нивуса блок с узким экранчиком, физическими кнопками и шайбами), еще предусмотрены яркие декоративные вставки. Также Volkswagen Taigo по умолчанию имеет виртуальную «приборку» (у базовой версии 8-дюймовый дисплей, у остальных – 10,25”), тогда как у самого доступного VW Nivus аналоговые шкалы с небольшим экраном. Остальное оборудование у кросс-купе такое же, как у европейского Polo: есть центральная подушка безопасности (раскроется между передними креслами, чтобы предотвратить удар головами водителя и пассажира), панорамная крыша, система автоторможения и адаптивный круиз-контроль, который в связке с системой удержания в полосе обеспечивает «частично автоматизированное вождение». К слову, для Нивуса из перечисленного предусмотрены автоторможение и «круиз», но системы удержания у него нет. Итого, европейцам Taigo предложат в четырех комплектациях против двух в Бразилии.



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Европейский кросс отличился и моторной гаммой: в нее вошли бензиновые «турботройка» 1.0 TSI (95 или 110 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Младшая версия литрового двигателя сочетается только с пятиступенчатой «механикой», 110-сильному варианту положены 6МКП или семиступенчатая роботизированная DSG, а полуторалитровый турбомотор работает в паре исключительно с 7DSG. В Бразилии Volkswagen Nivus доступен с безальтернативным мотором 1.0 TSI, который традиционно для этой страны питается как бензином (116 л.с.), так и этанолом (128 л.с.), он комплектуется классическим шестиступенчатым «автоматом». Полный привод для «купе» не предусмотрен в принципе – только передний.



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Для Европы Volkswagen Taigo будет выпускать испанский завод концерна, прием заказов откроют в декабре, цены еще не объявлены. Скорее всего, кросс-купе расположится между Polo и T-Cross: в Германии, например, хэтч сегодня стоит от 16 000 евро (около 1 391 000 рублей по текущему курсу), за паркетник там просят минимум 20 000 евро (1 738 000 рублей). О планах поставлять купеобразный Taigo в Россию Фольксваген пока не сообщал, у нас SUV-линейку марки сегодня открывает другая модель – Taos.

