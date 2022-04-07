Mazda CX-60: японский дебют и подробности о новом рядном 6-цилиндровом дизеле

Напомним, что CX-60 — второй из пяти анонсированных осенью пошлого года компанией Mazda новых кроссоверов. Первым стал разработанный для североамериканского рынка компактный CX-50 с поперечным расположением силового агрегата. Среднеразмерный CX-60 (габаритная длина — 4740 мм, колёсная база — 2870 мм) предназначен преимущественно для рынков Европы и Японии, в его основе лежит новая платформа Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture с продольным расположением ДВС и базовым задним приводом. Продольная компоновка будет также у ещё более крупных кроссоверов CX-70, CX-80 и CX-90, а вот проект новой Mazda 6 на этой платформе, к сожалению, свёрнут.

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV

Месяц назад Mazda рассказала только о plug-in гибридной версии CX-60 e-Skyactiv PHEV, она состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника» Skyactiv-G (192 л.с., 261 Нм), вживлённого в 8-ступенчатый «автомат» электромотора (136 л.с., 250 Нм) и вмонтированной в пол кузова 355-вольтовой батареи ёмкостью 17,8 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 63 км пробега в безвыхлопном режиме. Максимальная совокупная отдача розеточного гибрида — 327 л.с. и 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, максимальная скорость — 200 км/ч (на электротяге — 100 км/ч).



Новая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Mazda

2,5-литровый бензиновый мотор Skyactiv-G будет предлагаться также без гибридной составляющей для базовой версии кроссовера с отдачей в 188 л.с. и 250 Нм. Коробка передач здесь, как и на всех других версиях, тоже 8-ступенчатая автоматическая, с многодисковым мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора.



Mazda CX-60 e-Skyactiv D 1 / 3 Mazda CX-60 e-Skyactiv D 2 / 3 Mazda CX-60 e-Skyactiv D 3 / 3

Новый рядный 6-цилиндровый 3,3-литровый турбодизель имеет далеко не рекордную для такого объёма отдачу — 231 л.с. и 500 Нм в базовой версии либо 254 л.с. и 550 Нм в комплекте с 48-вольтовым мягкогибридным довеском. Мягкогибридная версия называется e-Skyactiv D, дизелю здесь ассистируют стартер-генератор (17 л.с., 153 Нм) и скромная буферная батарея ёмкостью 0,33 кВт·ч, расположенная под креслом переднего пассажира. До 100 км/ч мягкогибридный дизельный кроссовер разгоняется за 7,3 с, максимальная скорость — 220 км/ч.



В системе полного привода Mazda CX-60 используется многодисковая муфта отбора мощности на переднюю ось. В официальном описании несколько раз встречается фраза «постоянный полный привод» — это означает, что муфта имеет преднатяг и часть мощности всегда передаётся на передние колёса. К слову, такую же схему с преднатягом использует Subaru на своих моделях с межосевой муфтой. Между тем Mazda CX-60 будет предлагаться и в заднеприводном варианте, чего Subaru в отношении своих кроссоверов не позволяет. Впрочем, на американском рынке полный привод с недавних пор стал для кроссоверов Mazda обязательным.



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Подвеска у Mazda CX-60 пружинная: спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажная. Странно, что даже в виде опции не предложены ни адаптивные амортизаторы, ни пневмостойки — для премиум-сегмента, в который метит Mazda, это было бы вполне логично.



Впрочем, возможно, апгрейд по подвеске появится позже вместе с топовой бензиновой версией e-Skyactiv X на базе нового 3,0-литрового 6-цилиндрового двигателя — он был анонсирован в марте, но пока не рассекречен. В Японии Mazda CX-60 появится в продаже ближайшей осенью.

