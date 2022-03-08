Mazda рассекретила кроссовер CX-60: три варианта гибридной «начинки» и богатый салон

Компания Mazda сообщила о планируемом расширении своей кросс-линейки осенью прошлого года: в ноябре был представлен CX-50, предназначенный для американского рынка. Затем в интернете были опубликованы шпионские снимки с другой новинкой – кроссовером CX-60, адресованным, прежде всего, Европе и Японии. Официальные тизеры модели появились только в начале февраля текущего года, а сегодня, 8 марта, состоялась официальная презентация нового SUV Mazda.



На фото: Mazda CX-60 1 / 3 На фото: Mazda CX-60 2 / 3 На фото: Mazda CX-60 3 / 3

Внешность CX-60 создавалась в соответствии с японским эстетическим принципом «меньше значит больше» (речь идёт о том, что экстерьер не перегружен деталями). У кроссовера длинный передний свес и капот, сравнительно небольшие фары, а также крупная фирменная радиаторная решетка, визуально будто бы «пронзённая» L-образными светодиодными полосками дневных ходовых огней. В качестве базовых предлагаются 18-дюймовые колёсные диски, опционально доступны 20-дюймовые «катки».



Как Kolesa.ru сообщал ранее, Mazda CX-60 является первенцем семейства «крупных моделей» (Large Product Group). В основе двухрядного среднеразмернеого кроссовера лежит новая платформа с продольным расположением двигателя и основным задним приводом. Длина новинки составляет 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1680 мм, а расстояние между осями равно 2870 мм. Объём багажника составляет 570 литров, при максимальной загрузке – 1726 литров.



Для отделки салона используются различные дорогие материалы, такие как натуральный клён и кожа наппа. Новинка получила виртуальную комбинацию приборов, современную информационно-развлекательную систему с большим сенсорным экраном (его диагональ – 12,3 дюйма), «торчащим» из передней панели. Кроме того, CX-60 получил систему персонализации: включает в себя камеру для определения положения глаз водителя и запоминания данных для автоматической регулировки кресла, положения рулевого колеса и боковых зеркал в нужное положение.



На фото: салон Mazda CX-60

В Европе кроссовер Mazda CX-60 будет предложен с тремя вариантами «начинок». Одна из них – подключаемый гибрид, в основе его установки находится переработанный четырёхцилиндровый 192-сильный бензиновый двигатель Skyactiv-G объёмом 2,5 литра (261 Нм), работающий в тандеме с 136-сильным электромотором (250 Нм). Также в состав входит литий-ионная батарея ёмкостью 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы составляет 327 л.с. (500 Нм). С места до «сотни» такой кроссовер способен разогнаться за 5,8 секунды. А максимальная скорость равна 200 км/ч. Чисто на электротяге CX-60 может проехать до 63 км (при условии, что скорость не превышает 100 км/ч).



Ещё пара вариантов «начинки» кроссовера Mazda представляет собой «мягкогибридные» установки на основе 3,0-литровой рядной бензиновой «шестёрки» e-Skyactiv X и рядный шестицилиндровый дизель e-Skyactive D объёмом 3,3 литра. Оба работают в комплекте с 48-вольтовым стартер-генератором. Технические характеристики этих систем компания пока не раскрыла. Все версии CX-60 получили новый восьмиступенчатый «автомат» с многодисковым сцеплением и встроенным электромотором, который заменяет гидротрансформатор.

Дилеры японского бренда в Европе уже начали собирать предзаказы на новинку. Продажи варианта PHEV стартуют осенью 2022 года. Напомним, в дальнейшем на европейский и японский рынки выйдет также семиместный кроссовер CX-80. А преимущественно на американский рынок будут ориентировать такие новинки как двухрядный паркетник CX-70 и трёхрядный CX-90.

