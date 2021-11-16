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  • Mazda CX-60: среднеразмерный кроссовер с длинным капотом проехался на камеру

Mazda CX-60: среднеразмерный кроссовер с длинным капотом проехался на камеру

16.11.2021 714 0 0

На следующий день после официальной премьеры нового компактного кроссовера Mazda CX-50 для североамериканского в Сети появились неофициальные снимки более крупного кроссовера CX-60, главными рынками сбыта которого станут Европа и Япония.

 

В октябре компания Mazda объявила, что в течение двух ближайших двух лет представит пять абсолютно новых кроссоверов, у которых не было предшественников. Три кроссовера — CX-50, CX-70 и CX-90 — предназначены преимущественно для североамериканского рынка, хотя могут появиться и за его пределами (например, в России). Кроссоверы CX-60 и CX-80 ориентированы на Европу, Японию и другие рынки с близкими потребительскими приоритетами.

Кроссоверы CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 объединяет то, что они построены на новой модульной платформе с продольным расположением ДВС и базовым задним приводом. Эту платформу Mazda анонсировала в 2019 году вместе с новым семейством рядных 6-цилиндровых двигателей, бензиновых и дизельных, которые будут предлагаться в том числе в составе гибридных силовых установок. Новые двигатели и «продольная» платформа должны окончательно переместить марку Mazda в премиум-сегмент, сделать её полноценным конкурентом Acura, Infiniti и Lexus, а также немецких Audi, BMW и Mercedes-Benz. Цены, разумеется, вырастут, но и потребительские качества, как обещает Mazda, не подкачают.

Ближайшей премьерой Mazda, судя по всему, станет среднеразмерный паркетник CX-60 — очевидцы запечатлели его на горной дороге в Японии во время проведения фирменной фотосессии: два кроссовера, белый с хромированным декором и красный с чёрным глянцем, имели вместо номеров таблички с индексом модели, видеозапись с ними на момент нашей публикации была доступная на YouTube-канале CSK Review.

Неофициальные снимки — не лучшего качества, но они тем не менее позволяют оценить особенности дизайна грядущей новинки: длинный капот и короткий передний свес — типичные признаки модели с продольно расположенным двигателем. При этом у CX-60 рафинированная дорожная эстетика, а не оффроудная, как у младшего кроссовера CX-50 с его брутальным чёрным пластиковым обвесом, оквадраченными колёсными арками и желанием конкурировать с Subaru. Сетевые комментаторы уже успели заметить, что у CX-60 тяжеловатая на вид корма, но мы бы не торопились с выводами и дождались фирменных снимков — быть может, с некоторые ракурсов такая корма будет смотреться вполне элегантно.

CX-60 будет предлагаться исключительно в 5-местном исполнении, тогда как более крупный кроссовер CX-80 будет трёхрядным, 7-местным. Американские CX-70 и CX-90 также будут 5- и 7-местными соответственно, но по размерам (прежде всего по ширине) превзойдут европейско-японских родственников и, возможно, будут иметь более оффроудную эстетику в духе CX-50.

Дата официальной премьеры Mazda CX-60 пока не названа, но, полагаем, что из-за утечки она может состояться уже в этом году с обещанием старта продаж в 2022-м.

кроссовер новинки Mazda Mazda CX-60

 

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