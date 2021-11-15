Mazda CX-50: не клон Toyota Corolla Cross, а полноценный конкурент Subaru

В сентябре этого года вместе с премьерой обновлённого кроссовера CX-5 компания Mazda объявила о новой маркетинговой стратегии на американском рынке: теперь все кроссоверы Mazda в этом регионе будут иметь полный привод в базовой комплектации. Таким образом Mazda хочет заступить на территорию Subaru, которая при более скудном модельном ряде продаёт в США больше машин: с января по октябрь этого года реализовано 292 732 и 499 619 автомобилей соответственно. Теперь Mazda — это не только рафинированный премиум, но и мужественность, дух приключений, готовность испачкаться на пересечённой местности — в дебютной фотосессии кроссовера Mazda CX-50 нет ни одного кадра на асфальте!

CX-50 — первый из пяти анонсированных в октябре новых кроссоверов Mazda, три из которых ориентированы главным образом на Северную Америку (США и Канаду). Производство Mazda CX-50 начнётся в в январе 2022 года на запущенном в этом году совместном с Toyota заводе в Хантсвилле (штат Алабама) — том самом, что уже освоил выпуск американской версии кроссовера Toyota Corolla Cross. Мы, как и многие коллеги из американских СМИ, предполагали, что Mazda CX-50 будет клоном Toyota Corolla Cross, но на деле оказалось, что у этих двух моделей мало общего. Журнал Carscoops со ссылкой на представителя Mazda сообщает, что у CX-50 и Corolla Cross разные платформы и ключевые узлы и агрегаты.



В рамках заочной, виртуальной премьеры Mazda не опубликовала технические характеристики и размеры CX-50, поэтому пока сложно объективно оценить его родство с Corolla Cross. Пропорции у этих кроссоверов как будто бы общие, дверные проёмы очень похожи, но передние стойки кузовов всё же отличаются. Если размеры у CX-50 примерно такие же, как у Corolla Cross (габаритная длина 4460 мм, колёсная база 2640 мм), то перед нами прямой конкурент Subaru XV/Crosstrek (габаритная длина 4465 мм, колёсная база 2670 мм), который займёт в модельном ряду Mazda место между кроссоверами CX-30 и CX-5.



Не узковата ли ниша? Не слишком ли близки по потребительским качествам CX-30, CX-50 и CX-5, тем более что двигатели для CX-50 заявлены те же самые, какими оснащаются CX-30, и CX-5, а именно бензиновая 2,5-литровая «четвёрка» Skyactiv-G в атмосферном и наддувном вариантах в сочетании с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом»? На уровне характеристик эти три модели, скорее всего, окажутся очень близки, но CX-50 больше ориентирован на бездорожье, и это подчёркивает его экстерьер с пухлым некрашенным пластиковыми обвесом по периметру и опциональным экспедиционным багажником на крыше. Кроме того, не будем забывать, что в следующем поколении Mazda CX-5 (ожидается в 2023 году) сменит платформу с «поперечной» на «продольную», то есть отдалится по размерам и цене от CX-30 и CX-50.



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Подробностей о системе полного привода i-Activ All-Wheel Drive кроссовера CX-50 пока нет, но мы полагаем, что она ничем принципиально не отличается от таковой у Corolla Cross. Напомним, что специально для американского рынка кроссовер Toyota снабдили механическим полным приводом с муфтой отбора мощности на заднюю ось, тогда как в Японии Corolla Cross имеет гибридный полный привод E-Four с электромотором на задней оси, то есть двигатель и коробка передач механически с задними колёсами не связаны. Mazda обещает, что у CX-50 позже тоже появится гибридная модификация, но опять-таки пока без подробностей.



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Интерьер у Mazda CX-50 выглядит строже и дороже, чем у Toyota Corolla Cross: узкий мультимедийный экран не доминирует на передней панели, а отодвинут вперёд, к лобовому стеклу. Центральные воздуховоды отдалены друг от друга, что создаёт ощущение некоторой пустоты «на самом видном месте» — смелое и неординарное по современным меркам дизайнерское решение. Щиток приборов с тремя циферблатами — образец здорового консерватизма, даром что расположенный по центру спидометр всё же нарисованный.



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Цены и комплектации Mazda CX-50 пока не объявлены. Также пока неизвестно, будет ли этот кроссовера предлагаться за пределами Северной Америки.

