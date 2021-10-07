Mazda представит пять новых кроссоверов в ближайшие два года, из них два «широких»

Компания Mazda продолжает знакомить нас со своими планами: летом был анонсирован план электрификации Sustainable Zoom-Zoom 2030 , а сегодня стало известно о значительном расширении линейки кроссоверов, при чём для Северной Америки японская компания готовит особые, более широкие, чем для остального мира, SUV.

В прошлом месяце Mazda представила обновлённый кроссовер Mazda CX-5 и объявила, что отныне все её кроссоверы на американском рынке будут иметь полный привод в базовой комплектации — таким образом Mazda хочет переманить клиентов Subaru, у которой в США очень крепкие позиции (по продажам Mazda пока сильно отстаёт от Subaru).

Теперь же анонсированы пять новых SUV, из которых три предназначены для американского рынка. Самая ближайшая и загадочная новинка — компактный кроссовер CX-50, производство которого начнётся в январе 2022 года на совместном с Toyota заводе в Хантсвилле (штат Алабама) — том самом, что изготавливает Toyota Corolla Cross для американского рынка. Не исключено, что Mazda CX-5 окажется клоном паркетника Тойоты либо некоей новой (например, купеобразной) разновидностью CX-5. Напомним, что специально для американского рынка к Toyota Corolla Cross «прикрутили» механический полный привод.

Toyota Corolla Cross

В течение 2022-2023 годов в США и Канаде дебютирую кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений) на новой платформе с продольным расположением силового агрегата, а в Европе и Японии — кроссоверы CX-60 (с двумя рядами сидений) и CX-80 (с тремя рядами сидений). Главное отличие американских кроссоверов от условно глобальных — более широкий кузов, при этом подчёркивается что широкие американские SUV будут поставляться и на другие рынки, где подобные машины могут быть востребованы. На ум сразу приходят Ближний Восток и Россия, но никакой официальной конкретики по географии распространения широких кроссоверов пока нет.



Кроссоверы CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90, вероятно, приведут к исчезновению крупных кроссоверов CX-8 и CX-9 с поперечным расположением силового агрегата, а вот ждать отставки CX-5 не стоит — в следующем поколении, которое ожидается в 2023 году, этот кроссовер тоже переедет на «продольную» платформу.

Обновлённый кроссовер mazda CX-5 актуального второго поколения

Вместе с «продольной» платформой дебютирую анонсированные в 2019 году рядные 6-цилиндровые двигатели Mazda, бензиновые и дизельные, причём дизельный может оказаться последним в истории мирового автопрома — другие компании разработки новых дизелей уже свернули и всё, что могли, уже представили. Новые рядные «шестёрки» будут идти в комплекте с 48-вольтовым мягкогибридным довеском в виде стартер-генератора и небольшой буферной батареи, а вот будут ли на базе «шестёрок» полноценные plug-in гибриды, из сегодняшнего релиза неясно.



В летнем анонсе плана «устойчивого зум-зума» Mazda обещала представить до 2025 года пять безрозеточных гибридов (в это число не входят мягкие 48-вольтовые гибриды, но входят модели, оснащённые силовыми установками Toyota с электромеханическим вариатором), пять plug-in гибридов и три электромобиля. На картинках с новой «продольной» платформой тогда были 4-цилиндровые моторы.

Mazda MX-30

Наконец, в очередной раз подтверждена plug-in гибридная версия кросс-купе Mazda CX-30 c компактным роторно-поршневым двигателем, который будет использоваться в качестве удлинителя электрического запаса хода. Премьера состоится в первой половине 2022 года, но пока неясно, на каких рынках предложат эту диковинную новинку.



Напомним, что к 2030 году Mazda планируется полностью электрифицировать свою модельную линейку, то есть в гамме останутся только электромобили и гибриды, а к 2050 году Mazda хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией, то есть никаких ДВС к тому времени у неё не будет.

