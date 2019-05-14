Доказательства премиума: Mazda разрабатывает рядные 6-цилиндровые моторы

Доказательства премиума: Mazda разрабатывает рядные 6-цилиндровые моторы

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Курс компании Mazda на премиум-сегмент вскоре получит веское материальное подтверждение: в модельном ряду появятся автомобили с продольно расположенными 6-цилиндровыми двигателями, бензиновыми и дизельными.
 

Автолюбители любят до хрипоты спорить о том, какие модели можно или нельзя считать премиальными, поскольку чётких, прописанных в методичке критериев на сей счёт нет. Одни считают, что премиальность кроется в некоем общем высоком качестве автомобиля (например, в дорогих материалах отделки салона), другие требуют от люксового бренда уникальных технических решений и моделей с классической компоновкой, то есть с двигателем, расположенным спереди продольно и задними ведущими колёсами – мол, это один из главных признаков премиальности (поэтому, к слову, многие до сих пор решительно отказываются считать премиальными автомобили Volvo). Для потребителя премиальность в любом случае выражается в повышенной цене автомобиля, и Mazda давно хочет зарабатывать на своих моделях больше, то есть делать высокомаржинальные машины. Если первая Mazda 3 считалась чуть ли не японскими «жигулями», машиной для лихих пацанов, то модель четвёртого поколения рассчитана на совсем другую публику – на разбирающихся в технике эстетов, для которых комфорт не менее важен, чем динамические качества.

В своем годовом финансовом отчёте, опубликованном на прошлой неделе, Mazda подтвердила верность курсу на премиум-сегмент и раскрыла некоторые любопытные детали ближайших эволюций модельного ряда: в нём появятся автомобили с продольно расположенными 6-цилиндровыми двигателями и опциональной системой полного привода i-Activ AWD. Судя по слайду на странице 24 из презентации, стоить такие автомобили будут примерно в два раза больше по сравнению с нынешними автомобилями Mazda, то есть речь идёт о полноценных конкурентах Audi, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar. Разрабатываемое семейство рядных «шестёрок» включает в себя как турбодизели Skyactiv-D второго поколения, так и бензиновые агрегаты Skyactiv-Х, у которых воспламенение частично происходит от сжатия, что даёт им поистине дизельную экономичность.

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Рядная архитектура 6-цилиндровых моторов сейчас переживает ренессанс – к ней пару лет назад вернулся концерн Daimler, а в этом году такие моторы появились у компании Jaguar Land Rover (в частности на Range Rover Sport HST). Производители говорят, что рядная архитектура лучше сочетается с современными экологическими требования, чем V-образная: на рядный мотор проще навесить сложные и большие по размерам системы очистки отработавших газов, а также «мягкогибридный» довесок в виде электрического стартер-генератора. Судя по всему, рядные двигатели Mazda будут по умолчанию дополнены 48-вольтовой гибридной системой, но предусмотрена также интеграция новых моторов в plug-in гибридную силовую установку.

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Ранее стало известно о том, что компактные подзаряжаемые гибриды Mazda будут снабжены малокубатурными роторно-поршневыми двигателями, но они в последнем отчёте не упоминаются, а вот электромобиль собственной разработки точно будет. Напомним, что Mazda хочет к 2030 году снизить выбросы CO2 своих автомобилей на 50% (по сравнению с уровнем 2010 года) и на 90% к 2050-му – отсюда повышенное внимание к электрификации модельной линейки.

Когда именно появятся на свет полноценные премиальные Мазды с рядными «шестёрками», точно неизвестно, но представленный план рассчитан на ближайшие шесть лет, то есть слишком долго ждать не придётся. Судя по тому, что в качестве иллюстрации к выбранной стратегии приведён среднеразмерный концепт Mazda Vision Coupe двухлетней давности (на заглавной фотографии), можно предположить, что первой на платформу с продольным расположением силового агрегата переедет Mazda 6 нового поколения.

Авто и технологии Новинки двигатели двигатели нового поколения планы премиум-сегмент Mazda
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