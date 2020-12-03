Трёхрядный кроссовер Mazda CX-8 обновился на родине: богаче и с более мощным дизелем

Паркетник CX-8 в гамме Мазды появился в конце 2017-го. Изначально кросс с шести- или семиместным салоном позиционировался в качестве эксклюзивной модели для домашнего рынка, там он является флагманом марки, ведь CX-9 на родине не продают. Тем не менее, позже CX-8 выбрался за пределы Японии: сегодня он также доступен в Австралии и Новой Зеландии, Китае и некоторых других азиатских странах. Но первыми кроссовер после очередного обновления (предыдущее было год назад) все же получат японцы. К слову, в Стране восходящего солнца в 2018-2019 гг. Mazda CX-8 лидировал по продажам среди трехрядных SUV.

Mazda CX-8 Black Tone Edition и CX-8 Exclusive Mode 1 / 4 Mazda CX-8 Black Tone Edition и CX-8 Exclusive Mode 2 / 4 Mazda CX-8 Black Tone Edition и CX-8 Exclusive Mode 3 / 4 Mazda CX-8 Black Tone Edition и CX-8 Exclusive Mode 4 / 4

Итак, у топ-версии Exclusive Mode изменился дизайн экстерьера: такой паркетник получил радиаторную решетку с вертикальными «штрихами», на переднем бампере появились декоративные накладки, а выставленные напоказ круглые патрубки выхлопной системы стали крупнее. Плюс дорогому CX-8 достались 19-дюймовые диски нового дизайна и только для этой версии предусмотрен цвет кузова Platinum Quartz Metallic. Также паркетник обрел особый вариант исполнения Black Tone Edition, его «фишки» — затемненные решетка и колеса, красная прострочка внутри.



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В салоне «простых» кроссов вместо 8-дюймового экрана мультимедиа-системы теперь установлен дисплей диагональю 8,8 дюйма, а богатым версиям положен планшет диагональю 10,25 дюйма. Сама «мультимедиа» Mazda Connect была модернизирована. Еще обновленному Mazda CX-8 положены беспроводная зарядка для смартфона и система бесконтактного открывания багажника, расширено количество доступных цветов обивки кресел. Ну и в версии Exclusive Mode кросс теперь может быть не только шести-, но и семиместным.



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Мощность дизеля Skyactiv-D 2.2 выросла со 190 до 200 л.с. (кстати, более мощный мотор в Японии появился и у CX-5), хотя максимальный крутящий момент прежний – 450 Нм. Бензиновые же двигатели дорабатывать не стали: «атмосферник» Skyactiv-G 2.0 все так же выдает 190 л.с. и 252 Нм, а «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5T – 230 л.с. и 420 Нм. Кроссовер предлагается исключительно с шестиступенчатым «автоматом», который сделали чуть шустрее. С любым из моторов CX-8 может иметь как передний, так и полный привод.



Заказы на обновленный паркетник уже принимают, цена бензинового SUV начинается с отметки в 2 994 200 йен (около 2 165 000 рублей по актуальному курсу), за дизельный CX-8 просят минимум 3 377 00 йен (2 442 000 рублей). Цена топ-версии Exclusive Mode – от 4 763 000 йен (3 444 000 рублей).

Старт «живых» продаж намечен на 17 декабря. В других странах кросс, вероятно, обновится уже в следующем году. Впрочем, в России Mazda CX-8 все равно не представлен, планов привезти к нам эту модель у компании нет. Хотя в Австралии, например, такой паркетник вполне себе уживается со старшим CX-9.

