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  • Трёхрядный кроссовер Mazda CX-9 стал богаче в России после рестайлинга

Трёхрядный кроссовер Mazda CX-9 стал богаче в России после рестайлинга

12.02.2021 202 0 0

Флагманский SUV японской марки мало изменился внешне, двигатель тоже прежний. Зато появилось новое оборудование, вдобавок богаче стала «база».

 

Кроссовер Mazda CX-9 вернулся в Россию в 2017-м, а в 2018-м сборку для нашего рынка наладили на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке. Минувший год модель закончила в «минусе»: реализовано 1329 единиц, что на 26% меньше, чем в 2019-м. Подстегнуть спрос призвана модернизация. Местный офис марки уже раскрыл подробности о нашей обновленной версии, правда, фотография предназначенного для РФ кросса пока одна, да и то лишь фрагмент. Так что любуемся на кросс для Штатов – там его доработали еще в прошлом году, и, судя по всему, в плане дизайна российский SUV от него не отличается.

Итак, у радиаторной решетки CX-9 новый узор – каждая из горизонтальных плашек теперь разделена на шесть сегментов. Увеличены патрубки выхлопной системы, еще модели достались новые 20-дюймовые диски.

Фрагмент российской версии обновленного Mazda CX-9

Внутри – мультимедийная система Mazda Connect с широкоформатным дисплеем, она не только «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto, но и поддерживает беспроводное подключение CarPlay Wireless. Также появились беспроводная зарядка для смартфона (в передней части центрального тоннеля) и подрулевые лепестки переключения передач. В топовой комплектации Executive кресла отныне обиты кожей наппа с ромбовидной прострочкой, у алюминиевых декоративных вставок на передней панели и дверях новая трехмерная текстура, которая меняет свой вид в зависимости от освещения.

Обновленный Mazda CX-9, версия для США
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Обновленный Mazda CX-9, версия для США
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Обновленный Mazda CX-9, версия для США
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Обновленный Mazda CX-9, версия для США
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Комплекс систем безопасности отныне имеется уже в «базе», в него входят системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), контроля усталости водителя, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и о приближении другого автомобиля сбоку. Также в этот набор вошел адаптивный круиз-контроль (прежде у CX-9 был обычный «круиз»).

Двигатель реформы не затронули: в России трехрядный кроссовер оснащается бензиновой «турбочетверкой» Skyactiv-G 2.5 мощностью 231 л.с. (420 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». У нас кроссовер бывает только полноприводным.

Обновленный Mazda CX-9, версия для США
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Обновленный Mazda CX-9, версия для США
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На данный момент объявлена цена лишь топовой версии Executive, так как в РФ ее выбирают 70% покупателей: обновленный CX-9 в этом варианте исполнения обойдется в 3 703 000 рублей. Дореформенный кроссовер в аналогичной комплектации стоит на 40 000 рублей дешевле. Ну а цена прежнего базового CX-9 сегодня стартует с отметки в 3 018 000 рублей.

Заказы на обновленный Mazda CX-9 российские дилеры начнут принимать с 15 февраля.

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