Новый Mazda CX-5: смена компоновки, 6 цилиндров и купеобразная версия

Японский кроссовер третьего поколения ожидается в 2023 году и будет радикально отличаться от своих предшественников. Mazda хочет сделать из CX-5 полноценного игрока премиум-сегманта и переведёт его на платформу новой «шестёрки» с продольным расположением силового агрегата.

В первых двух поколениях кроссовер Mazda CX-5, несмотря на благожелательные отзывы со стороны потребителей и прессы, так и не смог стать настоящим хитом. За первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, CX-5 разошёлся в США тиражом 104 277 экземпляра, тогда как лидер сегмента компактных SUV, Toyota RAV4, почти втрое успешнее – продано 302 574 шт. В Европе за тот же период Mazda CX-5 привлёк 23 581 потребителя против 134 791 у лидирующего VW Tiguan. В Китае продано 24 230 экземпляров Mazda CX-5 против 153 369 экземпляров Honda CR-V. В общем, CX-5 лучшем случае крепкий середнячок, в том числе в России, где дилеры Mazda с января по август реализовали 13 808 экземпляров этого кроссовера, тогда как результат Toyota RAV4 – 26 048 проданных единиц.

Mazda CX-5 второго поколения

В следующем поколении всё должно измениться, и конкуренты у Mazda CX-5 будут совсем другие – Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Jaguar F-Pace, Range Rover Velar и Alfa Romeo Stelvio, то есть мощные премиальные кроссоверы. Напомним, что весной прошлого года Mazda объявила о разработке принципиально новой платформы с продольным расположением силового агрегата и семейства рядных 6-цилиндровых двигателей (бензиновых и дизельных) для этой платформы. Первой её примерит Mazda 6 четвёртого поколения – её дебют ожидается в конце 2022 года, а следом пойдёт Mazda CX-5, о чём сообщил японский журнал Bestcarweb.



Mazda CX-5 второго поколения

Это значит, что следующий Mazda CX-5 будет существенно крупнее нынешнего, то есть перейдёт в среднеразмерный сегмент. Вдобавок, как сообщают японские коллеги, у него появится купеобразная версия с индексом CX-50, которая будет позиционироваться как самостоятельная и ещё более статусная модель.



Рядные «шестёрки» будут в той или иной степени гибридизированы – от простых 48-вольтовых довесков со вспомогательным стартер-генератором до более сложных «розеточных» комбинаций, с которыми Mazda CX-5 сможет довольно длительное время передвигаться исключительно на электротяге. Привод – задний либо полный. Коробка передач – 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» нового поколения. Базовые версии, вероятно, будут иметь всё же 4-цилиндровые двигатели, но, разумеется, тоже установленные продольно. 6-цилиндровые двигатели Mazda мы к тому же увидим на некоторых будущих имиждевых моделях Toyota, с которой Mazda сейчас тесно сотрудничает.

Mazda CX-5 второго поколения

Получается, что в ближайшие несколько лет Mazda окончательно переместится в премиум-сегмент. Это значит, что Mazda CX-5 следующего поколения сильно подорожает и вряд ли окажется более многотиражным, чем предшественники, но денег для компании точно заработает больше.



С переездом в премиум есть надежда на расширение модельного ряда Mazda в России, который пока что формируется с оглядкой на бюджетные ограничения. Грубо говоря, пока не получается продавать Mazda 3 по цене Mercedes-Benz A-класса, но в следующем поколении уже будет можно. «Трёшка», кстати, недавно покинула российский рынок, а вместо неё Mazda будет продавать в нашей стране соплатформенный кроссовер CX-30. У себя на родине Mazda выводит новинки поинтереснее – кросс-купе MX-30 с бензиновым мотором. Оно же в 2022 году получит гибридную силовую установку на основе РПД нового поколения.