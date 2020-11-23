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  • Паркетник Mazda CX-30 скоро стартует в России: три версии и один мотор на всех

Паркетник Mazda CX-30 скоро стартует в России: три версии и один мотор на всех

23.11.2020 497 1 0

Российский офис Мазды официально анонсировал появление на нашем рынке нового компактного паркетника. Модель предложат в трех комплектациях, но пока объявлена цена лишь одной из них – той, которая, как надеются в компании, станет хитом продаж.

 

Сделанный из последней «трёшки» Mazda паркетник CX-30 дебютировал весной прошлого года, а уже в декабре стало известно о том, что компания планирует привезти модель в нашу страну – в базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Но тот документ выдали на машины японского производства, а с 1 января 2020-го в РФ вырос утильсбор на импортные авто, ставший причиной приостановки продаж исходной Mazda 3 (прежде у нас продавали машины, завезенные еще в 2019-м; подробнее о ситуации с «тройкой» Kolesa.ru рассказывал ранее). В сентябре появился новый сертификат на CX-30 – уже сборки расположенного во Владивостоке завода «Мазда-Соллерс», где по «отверточному»  циклу SKD также собирают паркетники CX-5 и CX-9, седан Mazda 6. То есть стало понятно, что от выхода на российский рынок своей новинки фирма не отказывается. И вот, наконец, кроссовер CX-30 анонсирован официально: старт продаж намечен на 15 января 2021 года.

Длина Mazda CX-30 равна 4395 мм, колесная база – 2655 мм. Габариты родственного хэтча Mazda 3 – 4460 и 2725 мм соответственно, показатели старшего Mazda CX-5 – 4550 и 2700 мм
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Длина Mazda CX-30 равна 4395 мм, колесная база – 2655 мм. Габариты родственного хэтча Mazda 3 – 4460 и 2725 мм соответственно, показатели старшего Mazda CX-5 – 4550 и 2700 мм
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В России новый кросс Mazda будет доступен только с одним двигателем – с хорошо знакомым по другим моделям марки «атмосферником» Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с. (213 Нм). Мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», привод – передний или полный, однако во втором случае, согласно ОТТС, кроссу положена лишь 6АКП. Двигатель «питается» бензином АИ-95. На других рынках гамма шире. Так, в Европе, например, еще есть бензиновый Skyactiv-X 2.0 (180 л.с., 224 Нм), у которого воспламенение частично происходит от сжатия, а в Штатах модель недавно обзавелась турбомотором Skyactiv-G 2.5T.

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Российским клиентам Mazda CX-30 предложат в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. В компании отметили, что у паркетника «обширный список стандартного оборудования», но подробности пока раскрыли только о среднем варианте исполнения, так как именно его в местном подразделении считают будущим хитом продаж. Итак, в арсенале CX-30 Active значатся проекционный дисплей, датчики дождя и света, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев наружных зеркал, подогрев передних кресел и мультимедийная система.

Ценник тоже пока заявлен лишь для средней комплектации Active – от 1 869 000 рублей. Для сравнения, компактный кросс Toyota C-HR с двухлитровым «атмосферником» мощностью 148 л.с. сегодня обойдется минимум в 1 942 000 рублей, а Subaru XV со 114-сильным мотором 1.6 стоит от 2 049 000 рублей, хотя не стоит забывать о том, что у Subaru полный привод идет уже в «базе». Ну а старший кросс Mazda CX-5 в аналогичном варианте Active с тем же Skyactiv-G 2.0, согласно конфигуратору на сайте марки, стоит от 2 007 000 рублей.

Полный прайс-лист, вероятно, опубликуют ближе к дате старта продаж. Цена базовой версии кроссовера Mazda CX-5 – от 1 742 000 рублей.

Что же касается Mazda 3, то на момент публикации новости в российском офисе Mazda не ответили на вопрос о дальнейшей судьбе семейства в нашей стране. Не исключено, что и «трешку» все же будут собирать «отверточным» способом во Владивостоке.

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1 комментарий
24.11.2020 00:34
Papirus (@sc_1968)

На ценники страшно смотреть. 2 ляма недавно стОил Инфинити FX

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