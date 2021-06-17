Устойчивый зум-зум: Mazda готовится к тотальной электрификации, но ДВС пока останутся

Компания Mazda вспомнила забытый было слоган zoom-zoom и «прикрутила» его к модной нынче концепции устойчивого развития. Новый план, получивший название Sustainable Zoom-Zoom 2030, предусматривает появление в модельной гамме в период с 2022 по 2025 год десяти гибридных и трёх полностью электрических моделей.

В 2019 году Mazda заявила о переводе всей своей модельной линейки в премиум-сегмент (с соответствующим повышением цен, разумеется) и о подготовке нового семейства рядных 6-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания для моделей с продольным расположением силового агрегата и базовым задним приводом. Эти пока ещё не представленные двигатели, к счастью, уцелели в новом плане Sustainable Zoom-Zoom 2030, так что ждём их на новых Mazda CX-5 , Mazda 6 и других относительно крупных моделях.

Сегодняшний пресс-релиз сообщил нам, что Mazda хочет к 2050 году стать полностью углерод-нейтральной компанией, а это значит, что машин с ДВС после этой даты у неё не будет. Но к 2030 году только 25% моделей Mazda будут чистыми электромобилями, а остальные останутся верны ДВС, хотя и будут в той или иной степени электрифицированы, то есть станут гибридами.

До 2025 года Mazda представит пять безрозеточных гибридов (в это число не входят мягкие 48-вольтовые гибриды, но входят модели, оснащённые силовыми установками Toyota с электромеханическим вариатором), пять plug-in гибридов и три электромобиля. Электромобили, судя по всему, будут на конверсионных либо заимствованных (у той же Toyota) платформах, а собственную электрическую «тележку» под названием Skyactiv EV Scalable Architecture компания Mazda обещает разработать в период между 2025 и 2030 годами.

Mazda MX-30

Свой первый серийный электромобиль, напомни, Mazda представила в 2019 году — им оказалось кросс-купе MX-30, которое в прошлом году обзавелось и традиционной бензиновой версией с 2,0-литровым «атмосферником» Skyactiv-G в паре 48-вольтовым гибридным довеском. А в следующем году у Mazda MX-30 появится гибридная версия на базе роторно-поршневого двигателя.



Plug-in гибридный Mazda MX-30 с РПД

В сегодняшнем релизе опубликована картинка такого гибрида, но её качество, видимо, было сознательно ухудшено, чтобы нельзя было разглядеть детали. Ясно только, что это будет розеточный гибрид с вмонтированной в под батареей весьма приличного размера, то есть бόльшую часть времени гибридная Mazda MX-30 будет ездить на электротяге, а РПД будет использоваться в качестве удлинителя батарейного запаса хода.



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Ещё три картинки — это два мягких 48-вольтовых гибридных варианта (бензиновый и дизельный) новой платформы с продольным расположением ДВС и один её розеточный вариант с более крупной батареей в полу. Двигатели на картинках 4-цилиндровые, так как рядные «шестёрки» ещё не рассекречены. Обратите внимание, что передняя подвеска, как и положено в премиум-сегменте, — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.



План развития Sustainable Zoom-Zoom 2030 предусматривает также внедрение на автомобили Mazda автопилота собственной разработки. Его первая версия под названием Co-Pilot 1.0 появится в 2022 году, она будет всё время следить за самочувствием водителя и если тот, не дай бог, уснёт или потеряет сознание, — сама отгонит автомобиль в безопасное место (например, на обочину дороги) и вызовет службу спасения.

Разработкой программного обеспечения для будущих моделей Mazda занимается совместно с Daihatsu, Subaru, Suzuki и Toyota — так удастся снизить расходы и добиться лучшего качества. Обновление ключевых программных компонентов будет происходить «по воздух», то есть через мобильную связь.

В общем, в ближайшие годы Mazda представит немало интересных новинок, которых её клиенты заждались — в последние годы премьер было немного. Впрочем и без новинок дела у компании идут неплохо: с января по апрель этого года глобальные продажи выросли на 29,8% до 471 765 автомобилей. Даже в России с сильно ограниченным модельным рядом японской марке удалось нарастить продажи: с января по май реализовано 12 756 автомобилей, на 38% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

