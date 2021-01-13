Mazda6 готовится сменить поколение: новое изображение

Ожидается, что премьера Mazda 6 следующей генерации пройдёт в 2022 году. Этот автомобиль будет заметно отличаться от предшественников.

Японская компания представила актуальную «шестёрку» третьего поколения в 2012 году: этот автомобиль создан на основе концепта Mazda Takeri, продемонстрированного в конце 2011 года. За минувшее время модель пережила два значительных рестайлинга (в 2015-ом и 2018-ом). Автомобилю давно пора сменить поколение: ожидается, что «четвёртую» Mazda6 запустят в производство в начале следующего года.

На фото: актуальная версия Mazda6

На европейском рынке в 2019 году дилеры реализовали 22 048 экземпляров Mazda6: этот результат на 5,6% больше, чем годом ранее. А вот в США в течение последних нескольких лет наблюдается спад – за тот же период реализовано 21 524 машины (-30,4%). Хотя ещё в 2015-ом клиенты в Штатах купили почти 58 тыс. единиц.



﻿​Теперь Mazda готовит совершенно новый автомобиль – «шестёрку» нового поколения. Автомобиль получит в основу новую заднеприводную платформу. У него будут иные пропорции, по сравнению с актуальной версией. Как мы сообщали ранее, у новинки колёсная база станет больше, а передняя ось переместится вперёд.



Официальных изображений, а также «шпионских» снимков будущей новинки пока нет. Ожидается, что она позаимствует стиль и часть решений у концепта Mazda Vision Coupe, который был представлен в рамках Токийского автосалона в 2017 году. Ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть Mazda 6 четвёртой генерации. Теперь свой вариант представил художник испанского издания motor.es.

Ожидается, что следующая Mazda6 получит более крупную решётку радиатора, которая визуально будет объединена с иной головной оптикой более узкой формы. Судя по рендеру, модели могут оставить хромированные элементы в оформлении экстерьера. Салон, вероятно, выполнят в том же стиле, что и у современных компактных моделей, но он очевидно будет роскошнее. Предполагается, что у новинки будет полноценный комплекс помощников водителю.



В гамму модели может войти бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра и новый двигатель Skyactiv-X. Также в семействе, вероятно, будет подключаемый гибрид в основе с 2,5-литровым «движком». Кроме того, в линейку могут включить 3,0-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый мотор с отдачей в 400 л.с. Не исключено, что появится и версия MHEV с 48-вольтовым довеском и 3,3-литровым дизелем.

Предполагается, что продажи «четвёртой» Mazda6 в Европе стартуют во второй половине 2022 года. Модель нового поколения на старосветском рынке, вероятно, составит конкуренцию немецким моделям премиальных брендов, речь идёт о BMW и Mercedes-Benz. На сегодняшний день актуальная «шестёрка» на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоит минимум 28 990 евро. В России седан сейчас тоже представлен, стартовый ценник – 1 635 000 рублей.

