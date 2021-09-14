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  • Обновлённый Mazda CX-5: больше комфорта и попытка обойти Subaru на полном приводе

Обновлённый Mazda CX-5: больше комфорта и попытка обойти Subaru на полном приводе

14.09.2021 521 0 0

Mazda обновила свою самую востребованную модель — кроссовер CX-5. Радикальных изменений в технике и дизайне нет, но в США кроссовер отныне будет предлагаться только с полным приводом.

 

США — главный рынок сбыта Mazda CX-5, хотя модель ещё очень неплохо чувствует себя в Австралии, где стабильно входит в топ-5 самых популярных новых автомобилей. Но США, конечно, важнее: здесь за первую половину этого года CX-5 разошёлся тиражом 92 621 шт. (в Австралии, для сравнения, продано 15 290 шт., в Европе — 17 115 шт., в России — 9610 шт.). Главный конкурент — Subaru Forester — превзошёл CX-5 всего на чуть-чуть: с января по июнь в США продано 95 965 шт., хотя обоим далеко до лидера сегмента Toyota RAV4, который разошёлся тиражом 221 195 шт.

Вместе с премьерой обновлённого CX-5 североамериканское подразделение Mazda объявило, что отныне все модели линейки CX (то есть все кроссоверы) будут иметь полный привод в базовой комплектации — переднеприводные версии упраздняются. Задача — догнать и перегнать Subaru по совокупным продажам в США: по этому показателю Mazda пока сильно отстаёт: за первое полугодие её дилеры продали 189 167 автомобилей, Subaru — 321 250. То есть Mazda хочет бороться с Subaru её же главным козырем — полным приводом, но добавит к нему премиальный лоск.

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Лоска с обновлением стало больше: CX-5 получил более лаконично оформленный передок без прорезей для противотуманок, новую радиаторную решётку, у которой могут быть цветные вкрапления, новый задним бампер и полностью новую диодную светотехнику. В дорогих комплектациях кроссовер теперь имеет щедрую отделку чёрным глянцем (решётка, колёсные арки, пороги, дверные ручки, зеркала, спойлеры, колёсные диски).

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В салоне появились более удобные сиденья, новый селектор ездовых режимов Mi-Drive, лоток для беспроводной зарядки смартфонов, а в отдельных комплектация (их названия на каждом рынке свои) — отделку кожей наппа и натуральным деревом. В оснащении заявлен более совершенный комплекс электронных ассистентов водителя i-Activsense, в том числе пробочный автопилот.

Есть доработки и по «железу», хотя описание скудное: Mazda сообщает, что улучшила плавность хода кроссовера и снизила уровень шума при езде по разбитым и грунтовым дорогам. Новые настройки 6-ступенчатого гидромеханического «автомата» сделали CX-5 более отзывчивым на действия педали газа.

Линейка двигателей осталась прежней. В США кроссовер предлагается с 2,5-литровым бензиновым мотором Skyactiv-G, который в атмосферном варианте выдаёт 190 л.с. и 252 Нм, в наддувном — 254 л.с. и 434 Нм. В России Mazda CX-5 предлагается только с атмосферными моторами — 2,0 л (150 л.с., 213 Нм) и 2,5 л (194 л.с., 258 Нм).

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В США и Европе обновлённый Mazda CX-5 поступит в продажу ближайшей зимой, цены пока не объявлены, но в США из-за ставшего обязательным полного привода кроссовер явно подорожает. Когда и в каком виде рестайлинговый Mazda CX-5 доберётся до России, пока неизвестно.

Добавим, что следующее поколение Mazda CX-5 ожидается в 2023 году: у кроссовера изменится компоновка и появятся рядные 6-цилиндровые двигатели.

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