Паркетник Toyota Corolla Cross стартует на родине марки: свой дизайн и полный привод E-Four

Для японского рынка кроссовер производят локально. Там модель доступна как в виде гибрида, так и только с ДВС, но «традиционная» версия исключительно переднеприводная.

Построенный на той же платформе GA-C, что и «просто» Королла (в легковое семейство входят седан, универсал и хэтч), паркетник Corolla Cross дебютировал летом прошлого года в Таиланде. Сегодня модель присутствует и в других странах Юго-Восточной Азии (там у нее уже появились особые версии), а также в Африке, Южной Америке и на некоторых ближневосточных рынках, вдобавок кросс готовится к старту продаж в США. Теперь же представлена версия для Японии, и у такого SUV оказались свои особенности.

Toyota Corolla Cross для Японии и версия для Таиланда (она же глобальная) 1 / 2 Toyota Corolla Cross для Японии и версия для Таиланда (она же глобальная) 2 / 2

Итак, японская Corolla Cross отличилась от прочих версий дизайном экстерьера: у паркетника другие радиаторная решетка и бамперы, противотуманки расставлены шире, а у фар и фонарей иная начинка (наполнение оптики зависит от комплектации). Кроме того, спереди вместо привычной для нас эмблемы Тойоты красуется логотип, который используется для Короллы на родине компании.

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Длина японского кросса равна 4490 мм, что на 30 мм больше, чем у глобальной Toyota Corolla Cross. Остальные габариты совпадают: ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Паспортный дорожный просвет предназначенной для Страны восходящего солнца модели составляет 161 мм (у версии для Таиланда, например, этот показатель лишь на 1 мм меньше, а у североамериканского SUV он равен 206 мм).



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Внутри паркетник для Японии повторил «мировую» Corolla Cross. В арсенале самой дешевой комплектации значатся аналоговые приборы, тканевый салон, мультимедиа-система и камера заднего вида, плюс комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, в который вошли адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и т.д. У дорогих версий кресла обиты «кожей», есть виртуальная «приборка». Среди опций – панорамная крыша и система Activity Box, с помощью которой багажник можно сделать двухэтажным.



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В Японии Toyota Corolla Cross доступна с бензиновым «атмосферником» 2ZR-FAE 1.8 (140 л.с.) и вариатором, а также в виде гибрида с мотором 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильным электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная отдача гибридного кроссовера – 122 л.с.). «Традиционный» паркетник имеет только передний привод, гибрид еще бывает с полным приводом E-Four с отдельным электромотор на задней оси (7,2 л.с.), который в основном помогает тронуться с места. У переднеприводных машин сзади скручивающаяся балка, у Corolla Cross Hybrid E-Four задняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Отметим, в других странах кросс представлен только в версии 2WD, за исключением США, где для модели предусмотрен полноценный полный привод.



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Японцам предложены машины локальной сборки, цены лежат в диапазоне от 1 999 000 до 3 199 000 йен, что эквивалентно примерно 1 327 000 – 2 123 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, родственный хэтчбек Corolla там стоит от 2 169 000 йен (1 439 000 рублей; седан чуть дешевле), а за RAV4 просят минимум 2 743 000 йен (1 820 000 рублей).



О планах вывести Corolla Cross на российский рынок Тойота официально пока не заявляла.