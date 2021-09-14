Паркетник Toyota Corolla Cross стартует на родине марки: свой дизайн и полный привод E-Four

Построенный на той же платформе GA-C, что и «просто» Королла (в легковое семейство входят седан, универсал и хэтч), паркетник Corolla Cross дебютировал летом прошлого года в Таиланде. Сегодня модель присутствует и в других странах Юго-Восточной Азии (там у нее уже появились особые версии), а также в Африке, Южной Америке и на некоторых ближневосточных рынках, вдобавок кросс готовится к старту продаж в США. Теперь же представлена версия для Японии, и у такого SUV оказались свои особенности.
Итак, японская Corolla Cross отличилась от прочих версий дизайном экстерьера: у паркетника другие радиаторная решетка и бамперы, противотуманки расставлены шире, а у фар и фонарей иная начинка (наполнение оптики зависит от комплектации). Кроме того, спереди вместо привычной для нас эмблемы Тойоты красуется логотип, который используется для Короллы на родине компании.
Длина японского кросса равна 4490 мм, что на 30 мм больше, чем у глобальной Toyota Corolla Cross. Остальные габариты совпадают: ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Паспортный дорожный просвет предназначенной для Страны восходящего солнца модели составляет 161 мм (у версии для Таиланда, например, этот показатель лишь на 1 мм меньше, а у североамериканского SUV он равен 206 мм).
Внутри паркетник для Японии повторил «мировую» Corolla Cross. В арсенале самой дешевой комплектации значатся аналоговые приборы, тканевый салон, мультимедиа-система и камера заднего вида, плюс комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense, в который вошли адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов), удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и т.д. У дорогих версий кресла обиты «кожей», есть виртуальная «приборка». Среди опций – панорамная крыша и система Activity Box, с помощью которой багажник можно сделать двухэтажным.
В Японии Toyota Corolla Cross доступна с бензиновым «атмосферником» 2ZR-FAE 1.8 (140 л.с.) и вариатором, а также в виде гибрида с мотором 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильным электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная отдача гибридного кроссовера – 122 л.с.). «Традиционный» паркетник имеет только передний привод, гибрид еще бывает с полным приводом E-Four с отдельным электромотор на задней оси (7,2 л.с.), который в основном помогает тронуться с места. У переднеприводных машин сзади скручивающаяся балка, у Corolla Cross Hybrid E-Four задняя подвеска на двойных поперечных рычагах. Отметим, в других странах кросс представлен только в версии 2WD, за исключением США, где для модели предусмотрен полноценный полный привод.
Японцам предложены машины локальной сборки, цены лежат в диапазоне от 1 999 000 до 3 199 000 йен, что эквивалентно примерно 1 327 000 – 2 123 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, родственный хэтчбек Corolla там стоит от 2 169 000 йен (1 439 000 рублей; седан чуть дешевле), а за RAV4 просят минимум 2 743 000 йен (1 820 000 рублей).
О планах вывести Corolla Cross на российский рынок Тойота официально пока не заявляла.
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