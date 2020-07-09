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  • Паркетник Toyota Corolla Cross: с салоном от «просто» Короллы, пока только передний привод

Паркетник Toyota Corolla Cross: с салоном от «просто» Короллы, пока только передний привод

09.07.2020 914 1 0

Японская марка представила новый компактный паркетник. На выбор предложены «традиционная» версия и гибрид. В глобальной линейке Тойоты этот кросс окажется на ступеньку ниже RAV4.

 

Мировая премьера Toyota Corolla Cross прошла в Таиланде (разумеется, онлайн), только там пока налажено производство, жители этой страны и получат паркетник первыми. В компании отмечают, что новинка – полноценный член семейства Corolla, кросс создан для удовлетворения растущего спроса на автомобили сегмента SUV. При этом паркетник представляет собой отдельную модель, с собственным кузовом. Кстати, так же Тойота поступила с Yaris Cross – этот кроссовер тоже не является разновидностью хэтча Yaris.

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Как и предполагалось, в основе Corolla Cross лежит «тележка» GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). На той же платформе построены «просто» Corolla и C-HR. Длина нового паркетника составляет 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2640 мм. Таким образом, в гамме Тойоты Corolla Cross разместился между C-HR (4360/1795/1565 мм, расстояние между осями идентично) и RAV4 (создан на платформе GA-K, 4600/1855/1685 мм, колесная база – 2690 мм).

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Внешне новинка больше смахивает на Рафик, нежели на Короллу: в стиле старшего SUV сделали переднюю часть (но фары оригинальные), плюс аналогичные «заквадраченные» колесные арки. А вот внутри Corolla Cross повторяет родственную легковушку. Объем багажника – 487 литров при наличии ремонтного комплекта для резины или 440 литров с запаской. У C-HR объем грузового отсека равен 297 л, у RAV4 – 580 л. 

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В списке оборудования значатся (в зависимости от комплектации): кожаный салон, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения, электропривод багажной двери.

В Таиланде базовый паркетник Corolla Cross предлагается с бензиновым «атмосферником» 2ZR-FBE 1.8 (140 л.с.) и вариатором. Остальные три комплектации – с гибридной установкой, в которую входят мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильный электродвигатель и электромеханический вариатор. Суммарная отдача гибрида – 122 л.с. Таиландский кросс бывает только переднеприводным (у модели полузависимая задняя подвеска).

Местные дилеры уже принимают заказы на Corolla Cross, цена лежит в диапазоне от 959 000 до 1 199 000 бат (около 2 181 000 – 2 727 000 рублей по текущему курсу). Для Таиланда это привлекательные цены, но, например, Nissan Kicks обойдется дешевле – от 889 000 бат (2 022 000 рублей). Toyota C-HR там стоит от 979 000 бат (2 227 000 рублей), ну а RAV4 на таиландском рынке не представлен.

Toyota Corolla Cross будет глобальной моделью, однако в компании пока не приводят список стран, в которых появится новинка.

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1 комментарий
09.07.2020 12:59
LEONARD

Глянул бегло ну 100% раф 4

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