Паркетник Toyota Corolla Cross GR Sport отличился не только декором

Нет, мощнее кроссовер не стал, но кое-какие технические доработки все же есть. Пока «оспортивленный» вариант доступен только в одной стране.

Дебютировавший всего год назад паркетник Toyota Corolla Cross начал прирастать особыми версиями: на прошлой неделе в Таиланде стартовали продажи модели с комплектом от придворного ателье Modellista, а на Тайване сегодня представили вариант GR Sport. Напомним, кроссовер построен на той же «тележке» GA-C, что и «просто» Королла (в легковое семейство входят седан, универсал и хэтч), и его продают не только в Юго-Восточной Азии, но также в Африке, Южной и Северной Америке и в некоторых странах Ближнего Востока.

Toyota Corolla Cross GR Sport 1 / 5 Toyota Corolla Cross GR Sport 2 / 5 Toyota Corolla Cross GR Sport 3 / 5 Toyota Corolla Cross GR Sport 4 / 5 Toyota Corolla Cross GR Sport 5 / 5

Если тайская Corolla Cross Modellista от исходной модели отличается только обвесом, то у тайваньского «оспортивленного» кросса доработок больше. Так, исполнению GR Sport вместе с новым передним бампером еще досталась иная радиаторная решетка с «отростками», которые «подпирают» фары, противотуманки теперь расположены выше, на корме и по бокам появились серебристые рельефные накладки, плюс кроссовер щеголяет затемненными фонарями. Кроме того, крыша и передние стойки особого SUV выполнены в черном цвете. Паркетник по умолчанию «стоит» на 18-дюймовых дисках, тогда как базовой машине на Тайване положены 17-дюймовые.



Toyota Corolla Cross GR Sport 1 / 3 Toyota Corolla Cross GR Sport 2 / 3 Toyota Corolla Cross GR Sport 3 / 3

Салон Toyota Corolla Cross GR Sport оформлен в черном же цвете, на креслах и кнопке запуска мотора есть эмблемы версии «под спорт». Также в списке стандартного оборудования значатся: семь подушек безопасности, мультимедийная система, камера заднего вида, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и автоматического переключения света фар.



Мощнее Corolla Cross GR Sport не стала, зато она предложена и с «атмосферником» 1.8 (140 л.с.), и с гибридной установкой на основе того же мотора (но он дефорсирован до 98 л.с., совокупная отдача Corolla Cross Hybrid – 122 л.с.), тогда как паркетник с комплектом Modellista бывает только в виде гибрида. А еще у GR Sport модернизировали подвеску (появились иные амортизаторы и стабилизаторы увеличенной толщины) и перенастроили рулевое управление. У Corolla Cross Modellista технических доработок нет. В Юго-Восточной Азии кроссовер доступен только с передним приводом (в Штатах, например, у SUV есть версия 4WD).



Toyota Corolla Cross Modellista для Таиланда и стандартный паркетник для Тайваня 1 / 4 Toyota Corolla Cross Modellista для Таиланда и стандартный паркетник для Тайваня 2 / 4 Toyota Corolla Cross Modellista для Таиланда и стандартный паркетник для Тайваня 3 / 4 Toyota Corolla Cross Modellista для Таиланда и стандартный паркетник для Тайваня 4 / 4

О планах вывести вариант GR Sport за пределы Тайваня Toyota пока не рассказала, но, скорее всего, такое исполнение появится и на других рынках.



Между тем стандартный паркетник Corolla Cross вот-вот стартует в Японии, причем на родине компании у модели будет свой дизайн. А вот о российских перспективах кроссовера на базе Короллы официальной информации по-прежнему нет.