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  • Началось производство кроссовера Mazda CX-50, который достанется не всем

Началось производство кроссовера Mazda CX-50, который достанется не всем

27.01.2022 854 0 0

На первом этапе паркетник предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, позже подтянутся электрифицированные версии. Полный привод есть уже «в базе».

 

Новый кроссовер Mazda CX-50 раскрылся в ноябре прошлого года, модель предназначена только для Северной Америки. Производство обещали запустить в США в январе 2022-го, и свое слово компания сдержала: массовый выпуск стартовал на новом заводе совместного предприятия Мазды и Тойоты (Mazda Toyota Manufacturing) в Хантсвилле (штат Алабама). В СП вложено 2,3 млрд долларов, на той же площадке делают и паркетники Toyota Corolla Cross для американского рынка. Но при этом с моделью Тойоты у CX-50 мало общего. К слову, завод рассчитан на выпуск 300 000 автомобилей в год – по 150 000 единиц должно приходиться на оба паркетника. Всего на предприятии работает около 4000 человек.

Mazda CX-50 на новом заводе в Алабаме
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Mazda CX-50 на новом заводе в Алабаме
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Mazda CX-50 на новом заводе в Алабаме
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Mazda CX-50 на новом заводе в Алабаме
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Mazda CX-50 на новом заводе в Алабаме
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Mazda CX-50 на новом заводе в Алабаме
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Увы, полные характеристики Mazda CX-50 все еще не обнародованы, в компании лишь напомнили, что поначалу кроссовер будет доступен с бензиновым «атмосферником» Skyactiv-G 2.5 и турбомотором аналогичного объема, оба сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». Например, на местном паркетнике CX-5 эти двигатели выдают 190 и 230 л.с. соответственно. CX-50 по умолчанию имеет полный привод, также предусмотрена система выбора режимов движения. Позже у нового кроссовера появятся гибридные версии.

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Что же касается дизайна, то Mazda CX-50 попытались придать более «внедорожные» черты: кросс получил «заквадраченные» колесные арки и довольно массивный неокрашенный пластиковый обвес. Радиаторная решетка выполнена в черном, как и окантовка стекол. В салоне – вертикальные боковые дефлекторы обдува, компактный блок управления «климатом» и широкоформатный дисплей мультимедиа-системы, торчащий из передней панели. Также в список оснащения входит панорамная крыша.

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Между тем в ближайшую пару лет американская линейка Мазды пополнится еще двумя новыми паркетниками – анонсированы модели CX-70 и CX-90, но о них подробностей пока нет (кроме того, что у них будет «широкий кузов»). Марка готовит премьеры и для Европы: ожидается, что уже в этом году дебютируют «престижные» кроссоверы CX-60 (его уже застукали) и CX-80 на новой платформе с продольным расположением мотора и основным задним приводом.

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