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  • Кроссовер Mazda CX-60 на новой платформе: первые тизеры и дата премьеры

Кроссовер Mazda CX-60 на новой платформе: первые тизеры и дата премьеры

08.02.2022 781 0 0

Пока SUV анонсирован только для европейского рынка. Там модель предложат, в том числе, в виде подзаряжаемого гибрида. Полностью новинку раскроют уже в марте.

 

О грядущем расширении своей кросс-линейки компания Mazda объявила в октябре прошлого года, и уже в ноябре был представлен первый новый SUV – CX-50, предназначенный для США. А следом в Сеть выложили шпионский видеоролик с другой новинкой – более статусным кроссовером CX-60, который адресован, прежде всего, Европе и Японии. И вот «старосветское» подразделение марки опубликовало первые тизеры «шестидесятки», вдобавок появились кое-какие подробности о начинке.

Напомним, Mazda CX-60 – это первенец семейства «крупных моделей» (Large Product Group; CX-50 – это Small Product Group). В основе кроссовера лежит новая платформа с продольным расположением мотора и основным задним приводом. Внешние особенности – длинный рельефный капот, компактные фары и массивная радиаторная решетка, «пронзенная» диодными полосками ходовых огней.

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На европейском рынке у CX-60 будет подзаряжаемая гибридная версия с четырехцилиндровым двигателем 2.5 и «мощным» электромотором, заявленная суммарная отдача такого SUV – свыше 300 л.с. К слову, CX-60 – это еще и первая модель PHEV в истории марки. Также ранее в компании сообщили, что в моторную гамму войдут рядные шестицилиндровые Skyactive-X и Skyactive-D (бензин и дизель соответственно) в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором.

Полноценную премьеру Mazda CX-60 справит 8 марта текущего года. Позже марка представит в Европе трехрядный CX-80 (его же планируют продавать в Японии), а в Северной Америке появятся кроссоверы «с широким кузовом» — CX-70 (пятиместный) и CX-90 (трехрядный). Все эти SUV тоже относятся к престижной серии Large Product Group.

Для России ни один из кроссов «крупного» семейства пока не анонсирован. Впрочем, появление у нас моделей новой серии исключать все же не стоит.

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