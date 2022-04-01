Хот-хэтч Toyota GR Corolla: 304 л.с., полный привод, «механика» и раллийная закалка

Компания Toyota продолжает радовать петролхедов: на фоне всеобщего увлечения электромобилями она представила классический компактный хот-хэтч с бензиновым мотором и безальтернативной механической коробкой передач. Продажи в США и Японии начнутся во второй половине текущего года, в Европе GR Corolla ожидается не раньше 2023 года.

Дебютировавший в начале 2020 года полноприводный субкомпактный хот-хэтч Toyota GR Yaris стал по-настоящему культовым, любители спортивных машин его просто обожают, потому что аналогов на современном рынке у GR Yaris просто нет, но купить его можно только в родной Японии и в Европе. Ещё более злой Toyota GRMN Yaris с доработанными кузовом и шасси и вовсе доступен только в Японии. А вот ареал обитания представленного сегодня Toyota GR Corolla будет шире — премьера компактного хот-хэтча прошла в США, в штате Калифорния, и в фирменном фотосете — только левоорульные машины. Разумеется, будут и праворульные, сборкой всех версий GR Corolla займётся GR-фабрика Motomachi в Японии (здесь же делают GR Yaris).

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За основу GR Corolla взят стандартный 5-дверный хэтч текущего поколения, но его кузов существенно доработан: крыша теперь выполнена из углепластика, капот и передние двери — из алюминия, передние крылья стали шире на 20 мм, задние — на 30 мм, установлены силовые распорки между стойками задней подвески и усилители в районе центрального тоннеля и бензобака. В передних крыльях вырезаны вентиляционные отверстия, на багажную дверь установлен спойлер, появился новый передний бампер с большой «пастью» воздухозаборника, а новый задний бампер украшает трёхстволка выхлопа, подчёркивающая, что под капотом всего три цилиндра.



Бензиновая 1,6-литровая «турботройка» G16E-GTS позаимствована у GR Yaris, но её мощность увеличена с 272 до 304 л.с. (достигается при 6500 об/мин), крутящий момент остался прежним — 370 Нм, на GR Corolla он доступен в диапазоне от 3000 до 5550 об/мин. Трансмиссия — тоже как у GR Yaris: коробка передач — только 6-ступенчатая «механика» iMT с функцией автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях, полный привод — с многодисковой муфтой отбора мощности на заднюю ось. Муфта всегда работает с преднатягом: на заднюю ось в зависимости от выбранного режима передаётся 40, 50 либо 70% мощности. За доплату предлагаются передний и задний самоблокирующиеся межколёсные дифференциалы Torsen вместо стоящих по умолчанию свободных.



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Серая машина на фотографиях — это продвинутая версия Circuit Edition: от базовой Core она отличается уже включёнными в оснащение «самоблоками», чёрными глянцевым декором, более развитым задним спойлером, горбатым капотом с двумя вентиляционными сетками и крышей из так называемого кованого карбона вместо плетёного (имеет более интересный рисунок).



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Передняя подвеска у GR Corolla — типа McPherson, задняя — независимая, на двойных поперечных рычагах. По сравнению с обычной Короллой колея передних колёс увеличена на 60 мм, задних — на 85 мм. Разумеется, у GR Corolla собственные пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости — их настройка вместе с рулевым управлением, по словам разработчиков, велась как на асфальтовых, так и на грунтовых и заснеженных трассах, чтобы хот-хэтч был поистине универсальным и походил на раллийные автомобили. Тормоза имеют фиксированные суппорты «по кругу» (спереди — четырёхпоршневые, сзади — двухпоршневые). Штатные шины — Michelin Pilot Sport 4 размерностью 235/40 R 18.



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В салоне установлены спортивные передние кресла с замшевой обивкой, спортивный руль, алюминиевые педали, электромеханический ручник заменён классическим рычажным, а на место стандартного щитка приборов пришёл полностью виртуальный 12,3-дюймовый, разработанный специально для этой модели. Экран мультимедийной системы — 8-дюймовый. За доплату предлагаются подогрев руля и сидений, а также премиальная аудиосистема JBL с восемью громкоговорителями (входит в стандартное оснащение версии Circuit Edition). Комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 3.0 входит в стандартное оснащение всех версий.



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Снаряженная масса Toyota GR Corolla — 1475 кг. Объём топливного бака — 50 л. Динамические характеристики и цены пока не объявлены.

