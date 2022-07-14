Представленный на родине марки кросс Honda ZR-V отличился начинкой и дизайном под Maserati

На японском рынке будут продавать не только «традиционный» паркетник, но и гибрид с установкой от родственного Civic. Заказы начнут принимать осенью.

Мировая премьера кроссовера Honda ZR-V, построенного на платформе последнего Civic, состоялась в Китае в конце мая, причем еще до презентации компания объявила о том, что модель будет глобальной: она также появится в Японии и Европе, в «мировой» линейке марки этот SUV займет нишу между HR-V и CR-V. Кроме того, паркетник уже стартовал в Штатах, вот только там его позиционируют в качестве HR-V нового поколения. Теперь же раскрыта версия для японского рынка, и у нее свои особенности.

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На родине Хонды кроссу досталась оригинальная радиаторная решетка – она с чуть вогнутыми вертикальными клиньями а ля Maserati. А еще у предназначенного для Японии ZR-V иной передний бампер, он лишен контрастных вставок в виде «подков». Задний бампер – как у китайского паркетника, с выставленными напоказ трапециевидными патрубками выпускной системы. В остальном японский, китайский и американский кроссоверы внешне повторяют друг друга.



Габариты Honda ZR-V для Японии еще не озвучены. Длина «китайца» равна 4568 мм, колесная база – 2655 мм (показатели HR-V для США на 1 мм меньше).

Honda ZR-V для Японии

Интерьер тоже, в целом, един для всех модификаций, он оформлен, как у остальных свежих моделей Хонды – того же Civic и «шестого» CR-V: тут возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы и спрятанные в единую сетчатую линию дефлекторы обдува. «Фишка» именно ZR-V и американского HR-V – двухэтажный тоннель. Ну и добавим, что на фирменных картинках запечатлен гибридный кросс для Японии, особенность такой версии – кнопочный пульт управления трансмиссией вместо традиционного рычага.



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Установка e:HEV гибриду досталась от аналогичного Civic, в нее входят работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» 2.0 с непосредственным впрыском и пара электромоторов. Система может работать в последовательном или параллельном режимах. Совокупная отдача пока не названа (суммарная мощность Civic e:HEV составляет 184 л.с.). Также японцам предложат «традиционный» ZR-V: под капотом такого паркетника установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5 от Civic же, она работает в паре с вариатором (отдача тоже не указана, на японском Civic двигатель выдает 182 л.с.). Полный привод предусмотрен как для чисто бензинового ZR-V, так и для гибрида.



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В Китае паркетник тоже оснащается турбомотором 1.5 (но там модель исключительно переднеприводная), в Штатах HR-V положен «атмосферник» 2.0 (160 л.с.). А вот гибридной версии в этих странах пока нет.



Японские дилеры начнут принимать заказы на Honda ZR-V в сентябре, цены еще не объявлены.