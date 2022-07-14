Гибридные авто ×
  • Представленный на родине марки кросс Honda ZR-V отличился начинкой и дизайном под Maserati

Представленный на родине марки кросс Honda ZR-V отличился начинкой и дизайном под Maserati

14.07.2022 70 0 0

На японском рынке будут продавать не только «традиционный» паркетник, но и гибрид с установкой от родственного Civic. Заказы начнут принимать осенью.

 

Мировая премьера кроссовера Honda ZR-V, построенного на платформе последнего Civic, состоялась в Китае в конце мая, причем еще до презентации компания объявила о том, что модель будет глобальной: она также появится в Японии и Европе, в «мировой» линейке марки этот SUV займет нишу между HR-V и CR-V. Кроме того, паркетник уже стартовал в Штатах, вот только там его позиционируют в качестве HR-V нового поколения. Теперь же раскрыта версия для японского рынка, и у нее свои особенности.

Honda ZR-V для Японии
1 / 3
Honda ZR-V для Японии
2 / 3
Honda ZR-V для Японии
3 / 3

На родине Хонды кроссу досталась оригинальная радиаторная решетка – она с чуть вогнутыми вертикальными клиньями а ля Maserati. А еще у предназначенного для Японии ZR-V иной передний бампер, он лишен контрастных вставок в виде «подков». Задний бампер – как у китайского паркетника, с выставленными напоказ трапециевидными патрубками выпускной системы. В остальном японский, китайский и американский кроссоверы внешне повторяют друг друга.

Габариты Honda ZR-V для Японии еще не озвучены. Длина «китайца» равна 4568 мм, колесная база – 2655 мм (показатели HR-V для США на 1 мм меньше).

Honda ZR-V для Японии

Интерьер тоже, в целом, един для всех модификаций, он оформлен, как у остальных свежих моделей Хонды – того же Civic и «шестого» CR-V: тут возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы и спрятанные в единую сетчатую линию дефлекторы обдува. «Фишка» именно ZR-V и американского HR-V – двухэтажный тоннель. Ну и добавим, что на фирменных картинках запечатлен гибридный кросс для Японии, особенность такой версии – кнопочный пульт управления трансмиссией вместо традиционного рычага.

Honda ZR-V для Японии
1 / 2
Honda ZR-V для Японии
2 / 2

Установка e:HEV гибриду досталась от аналогичного Civic, в нее входят работающий по экономичному циклу Аткинсона бензиновый «атмосферник» 2.0 с непосредственным впрыском и пара электромоторов. Система может работать в последовательном или параллельном режимах. Совокупная отдача пока не названа (суммарная мощность Civic e:HEV составляет 184 л.с.). Также японцам предложат «традиционный» ZR-V: под капотом такого паркетника установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5 от Civic же, она работает в паре с вариатором (отдача тоже не указана, на японском Civic двигатель выдает 182 л.с.). Полный привод предусмотрен как для чисто бензинового ZR-V, так и для гибрида.

Honda ZR-V для Китая и Honda HR-V для США
1 / 5
Honda ZR-V для Китая и Honda HR-V для США
2 / 5
Honda ZR-V для Китая и Honda HR-V для США
3 / 5
Honda ZR-V для Китая и Honda HR-V для США
4 / 5
Honda ZR-V для Китая и Honda HR-V для США
5 / 5

В Китае паркетник тоже оснащается турбомотором 1.5 (но там модель исключительно переднеприводная), в Штатах HR-V положен «атмосферник» 2.0 (160 л.с.). А вот гибридной версии в этих странах пока нет.

Японские дилеры начнут принимать заказы на Honda ZR-V в сентябре, цены еще не объявлены.

кроссовер Япония авторынок новинки гибридные авто Honda Honda ZR-V Honda HR-V

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: кузова без полов, заплатки из шпаклевки и исчезающий VIN Trooper – не самый известный из японских внедорожников. Тем не менее модель, выпускавшаяся в двух поколениях с 1981 по 2003 годы, считается легендарной, и у себя на родине по популярности у... 686 4 1 13.07.2022
Статьи / Авто недели Дешево все, кроме мотора: стоит ли покупать Citroen C3 Picasso за 650 тысяч рублей В двухтысячных факт доминирования кроссоверов уже ни у кого не вызывал сомнения, но многие производители полагали, что компактвэны могут стать альтернативой для тех, кто хочет сэкономить. В... 2271 12 3 12.07.2022
Статьи / Популярные вопросы Растаможка на Калининградскую область: что это и придется ли доплачивать при покупке машины Иногда в объявлениях о продаже подержанных автомобилей встречается комментарий: «растаможен на Калининградскую область». Но ведь Калининград – это Россия? Что значит эта приписка и чем раста... 2089 0 18 11.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 13889 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9471 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 7734 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings