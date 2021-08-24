Премиальный суббренд Great Wall готовит к премьере модель в стиле ретро

Вообще, модели в стиле ретро – это «фишка» марки Ora, которой тоже владеет Great Wall. Напомним, этот бренд был создан специально для электрокаров, среди серийных машин из его гаммы наиболее ярко ретромотивы прослеживаются в хэтче Haomao (он же Good Cat). А еще минувшей весной Ora показала пару концептов, из которых всему миру запомнился Punk Cat: он явно срисован с классического Volkswagen Beetle. Как сообщалось ранее, немецкий автогигант отреагировал на шоу-кар тем, что поручил своим юристам разобраться, стоит ли готовиться к суду. Чем дело кончилось – достоверно пока неизвестно. Ну а Great Wall, тем временем, продолжает эксплуатировать тему ретро, только на этот раз подобную машину готовят под премиальным брендом Wey.
На данный момент опубликован лишь один тизер. Имя не объявлено, о статусе грядущей новинки тоже ни слова. Китайские профильные медиа пишут, что это концепт под кодовым обозначение V72, причем его считают кроссовером. Передняя часть этого Вея выполнена в стиле автомобилей из 40-50-х. К слову, массивная радиаторная решетка вполне может оказаться заглушкой – не исключено, что перед нами электромобиль. Салон же наверняка будет современным, как и у моделей Ora, то есть ждем либо крупное табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), либо пару отдельных экранов.
Презентацию новинки Wey проведут на автосалоне в Чэнду, который откроется в конце этой недели.
Между тем в Китае дела у премиального суббренда Great Wall пока идут не очень. Особенно после того, как из гаммы Wey изъяли внедорожник Tank 300 (Танк превратили в отдельную марку). К примеру, в июле текущего года там было реализовано лишь 4006 Веев против 7091 экземпляра, проданного годом ранее (но вездеход тогда еще не был доступен, он вышел на рынок в начале 2021-го). Для сравнения, один лишь «трехсотый» – уже под самостоятельным брендом Tank – в минувшем месяце разошелся тиражом в 5470 экземпляров.
Впрочем, Wey может утешиться тем, что в июле среди его моделей львиная доля пришлась на свежий паркетник Mocha (он же «мокка», 3018 шт.), а это значит, что такой дизайн – без всяких ретромотивов – вполне приглянулся покупателям. Совсем скоро клиентам предложат еще пару новых кроссов «кофейной» серии в том же стиле – Macchiato (он будет самым дешевым) и гибридный Latte. И на этом фоне решение сделать концепт, выбивающийся из общей гаммы, выглядит странным.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться