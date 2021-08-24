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  • Премиальный суббренд Great Wall готовит к премьере модель в стиле ретро

Премиальный суббренд Great Wall готовит к премьере модель в стиле ретро

24.08.2021 271 0 0

Принадлежащий китайскому концерну бренд Wey анонсировал концепт с дизайном из прошлого. Полноценная премьера пройдет в конце текущей недели.

 

Вообще, модели в стиле ретро – это «фишка» марки Ora, которой тоже владеет Great Wall. Напомним, этот бренд был создан специально для электрокаров, среди серийных машин из его гаммы наиболее ярко ретромотивы прослеживаются в хэтче Haomao (он же Good Cat). А еще минувшей весной Ora показала пару концептов, из которых всему миру запомнился Punk Cat: он явно срисован с классического Volkswagen Beetle. Как сообщалось ранее, немецкий автогигант отреагировал на шоу-кар тем, что поручил своим юристам разобраться, стоит ли готовиться к суду. Чем дело кончилось – достоверно пока неизвестно. Ну а Great Wall, тем временем, продолжает эксплуатировать тему ретро, только на этот раз подобную машину готовят под премиальным брендом Wey.

Концепт Ora Punk Cat

На данный момент опубликован лишь один тизер. Имя не объявлено, о статусе грядущей новинки тоже ни слова. Китайские профильные медиа пишут, что это концепт под кодовым обозначение V72, причем его считают кроссовером. Передняя часть этого Вея выполнена в стиле автомобилей из 40-50-х. К слову, массивная радиаторная решетка вполне может оказаться заглушкой – не исключено, что перед нами электромобиль. Салон же наверняка будет современным, как и у моделей Ora, то есть ждем либо крупное табло (объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), либо пару отдельных экранов.

Серийный электрокар Ora Haomao
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Серийный электрокар Ora Haomao
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Презентацию новинки Wey проведут на автосалоне в Чэнду, который откроется в конце этой недели.

Между тем в Китае дела у премиального суббренда Great Wall пока идут не очень. Особенно после того, как из гаммы Wey изъяли внедорожник Tank 300 (Танк превратили в отдельную марку). К примеру, в июле текущего года там было реализовано лишь 4006 Веев против 7091 экземпляра, проданного годом ранее (но вездеход тогда еще не был доступен, он вышел на рынок в начале 2021-го). Для сравнения, один лишь «трехсотый» – уже под самостоятельным брендом Tank – в минувшем месяце разошелся тиражом в 5470 экземпляров.

Кроссоверы Wey новой кофейной серии — Mocha и Macchiato
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Кроссоверы Wey новой кофейной серии — Mocha и Macchiato
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Кроссоверы Wey новой кофейной серии — Mocha и Macchiato
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Кроссоверы Wey новой кофейной серии — Mocha и Macchiato
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Впрочем, Wey может утешиться тем, что в июле среди его моделей львиная доля пришлась на свежий паркетник Mocha (он же «мокка», 3018 шт.), а это значит, что такой дизайн – без всяких ретромотивов – вполне приглянулся покупателям. Совсем скоро клиентам предложат еще пару новых кроссов «кофейной» серии в том же стиле – Macchiato (он будет самым дешевым) и гибридный Latte. И на этом фоне решение сделать концепт, выбивающийся из общей гаммы, выглядит странным.

Китай авторынок новинки Wey Great Wall

 

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