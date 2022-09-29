Линейка BMW 7 series пополнилась дизельной версией и подзаряжаемыми гибридами

История «семёрки» BMW началась ещё в 1977 году, с тех пор модель успела несколько раз сменить генерацию. «Четырёхдверка» актуального седьмого поколения (с индексом G70), а также её полностью электрическая модификация под собственным названием BMW i7 были представлены в апреле текущего года. Напомним, в ходе смены генерации седан лишился двигателя V12.

На фото: BMW M760e xDrive

В июле на немецком заводе компании стартовало производство «зелёного» варианта BMW i7, а также бензиновых версий, предназначенных для отправки на экспорт в другие страны. Теперь же на конвейер вывели исполнения для европейского рынка, речь идёт о дизельном варианте, а также о подзаряжаемых гибридах.



Напомним, полноприводная версия BMW 740d xDrive оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым битурбодизелем мощностью 286 л.с. (650 Нм). С учётом стартер-генератора отдача силовой установки составляет 299 л.с. (670 Нм).



В основе подзаряжаемых гибридов 750e xDrive и M760e xDrive лежат бензиновые турбомоторы мощностью 310 л.с. (450 Нм) и 380 л.с. (520 Нм) соответственно. Они работают в тандеме со встроенным в автоматическую коробку передач 200-сильным электродвигателем (280 Нм). В первом случае совокупная отдача гибридной установки равна 489 л.с. (700 Нм), во втором – 571 л.с. (800 Нм). Дальнобойность при движении в чисто электрическом режиме составляет 80 км, а максимальная скорость на электротяге не превышает 140 км/ч.



На фото: салон BMW M760e xDrive 1 / 4 На фото: салон BMW M760e xDrive 2 / 4 На фото: салон BMW M760e xDrive 3 / 4 На фото: салон BMW M760e xDrive 4 / 4

Эти версии доберутся до дилеров на старосветском рынке в ноябре текущего года. Цены уже названы: так, за BMW 740d xDrive европейцам придётся заплатить не менее 114 300 евро, стоимость 750e xDrive начинается с отметки 123 500 евро, а стартовый ценник M760e xDrive равен 144 000 евро. Теперь производство всех вариантов «семёрки» налажено на баварском заводе компании, который расположен в Дингольфинге.



На фото: BMW 740d xDrive 1 / 2 На фото: BMW 740d xDrive 2 / 2

Напомним, экспортные версии BMW 7 series оснащаются бензиновыми двигателями, которые работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8АКП. Так, базовое заднеприводное исполнение получило рядную 272-сильную 3,0-литровую «турбошестёрку» (400 Нм). Совокупная мощность этой системы равна 300 л.с. (425 Нм). У следующего варианта тот же мотор, форсированный до 380 л.с. (520 Нм). При этом суммарная отдача установки такая же, а крутящий момент равен 540 Нм. У полноприводного варианта в составе 544-сильный «битурбомотор» V8 объёмом 4,4 литра (750 Нм), причём электродовесок не влияет на отдачу.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, электрическую «четырёхдверку» BMW i7 на старте предложили с одной версии с двухмоторной силовой установкой: на передней оси расположен 258-сильный электродвигатель, на задней – 313-сильный. Суммарная отдача установки – 544 л.с. (745 Нм). Батарея ёмкостью 101,7 кВт*ч расположена под полом, запас хода без подзарядки у этого полноприводного седана составляет 590 км (по циклу WLTP). В следующем году должна появиться версия i7 с 660-сильной системой.

