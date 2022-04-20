«Семёрка» BMW сменила поколение: седан стал крупнее, салон – как у обновлённого X7

Баварская компания сегодня представила как «обычную» новую «четырёхдверку» 7 series, так и её электрическую версию. В линейке больше не будет версий с двигателем V12.

Производство BMW 7 series началось в 1977 году. Седан шестой генерации появился в 2015 году, рестайлинг он пережил в 2019-ом. Теперь баварцы показали модель нового поколения, а также её полностью «зелёную» модификацию, которая получила собственное имя – i7. Экстерьер новинок, как и ожидалось, оформлен в стиле ранее представленных BMW Concept XM и посвежевшего кроссовера X7.



На фото: BMW 7 series нового поколения

У новой «семёрки» узнаваемая «двухэтажная» головная оптика, где в верхней части находятся дневные ходовые огни, габариты и указатели поворота (светодиодные полосы разделены надвое с каждой стороны); ниже находятся основные блоки матричных фар с затемнённым стеклом. Седан получил крупную решётку радиатора в виде фирменных «ноздрей» (в случае электрической версии – это заглушка с соответствующим модификации шильдиком). В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник.



У BMW 7 series и i7 боковины практически не имеют выштамповок, боковые зеркала заднего вида крепятся к окнам (а не к дверям на отдельных «ножках»), а дверные ручки установлены заподлицо. Корму оформили в традиционном стиле, с горизонтально расположенными фонарями, заходящими на крышку багажника. Задний бампер у вариантов с ДВС получил по паре отверстий выхлопной системы с каждой стороны, а электроверсия – сине-белые декоративные элементы. На выбор предлагаются колёса размером от 19 до 22 дюймов. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd у «семёрки» баварской марки составляет 0,26, у i7 – 0,24 (показатель предшественника – 0,27).



Салон новинки уже знаком нам по недавно показанному обновлённому BMW X7. На передней панели располагается большое табло, объединяющее два экрана – виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы (14,9 дюйма). Ещё у сменившего поколение седана есть проекционный дисплей. Исчез отдельный блок управления климатической установкой (управлять ей теперь можно с помощью мультимедиа). Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен BMW Theatre Screen – это откидной экран диагональю 31 дюйм с разрешением 8K, он закреплён на потолке автомобиля.



На дверях можно найти пульты управления электроприводом сидений. Базовое исполнение получило обивку из кожзаменителя с перфорацией. В качестве опции предлагается либо натуральная кожа, либо комбинированная отделка из кожи и ткани (шерсть). Рулевое колесо может быть либо трёх-, либо двухспицевым. Второй ряд в базовой версии представляет собой диван, но клиенты смогут заказать два отдельных кресла с собственными настройками, функциями массажа и вентиляции. За доплату предлагается сервопривод дверей, а в стандартное оснащение входят четырёхзонный климат-контроль, панорамная крыша, подогрев сидений и подлокотников.



В компании решили отказаться от «короткобазной» версии BMW 7 series. Теперь у модели только один вариант расстояния между осями – 3215 мм (на 5 мм больше, чем у «растянутой» версии предшественника). В свою очередь длина увеличилась на 131 мм и теперь составляет 5391 мм, ширина выросла на 48 мм (до 1950 мм), высота стала больше на 77 мм (до 1544 мм). Подрос и объём багажника: теперь он равен 540 литрам (на 25 литров больше). У электроверсии модели – 500 литров.



Отметим, в линейке 7 series больше не будет версий с двигателем V12. На некоторых рынках, в том числе в США и Китае баварский седан седьмого поколения предложат с бензиновыми двигателями, которые работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8АКП. Стартовая заднеприводная версия оснащена рядной 3,0-литровой «турбошестёркой» с отдачей в 272 л.с. и крутящим моментом в 400 Нм. Совокупная мощность установки – 300 л.с. (425 Нм). Вариант подороже получил тот же мотор, форсированный до 380 л.с. (520 Нм). При этом суммарная отдача системы такая же, а крутящий момент равен 540 Нм. У полноприводного варианта в состав установки входит 544-сильный «битурбомотор» V8 объёмом 4,4 литра (750 Нм), на отдачу электродовесок не влияет.



Европейцам предложат иную моторную гамму. Роль базового мотора исполняет шестицилиндровый 3,0-литровый битурбодизель мощностью 286 л.с. (650 Нм). С учётом стартер-генератора отдача силовой установки равна 300 л.с. (670 Нм). У такого автомобиля полный привод. Кроме того, в линейке в дальнейшем будет два подзаряжаемых гибрида: в их основе бензиновые турбомоторы с отдачей 310 л.с. (450 Нм) или 380 л.с. (520 Нм). Они работают со встроенным в автоматическую коробку 200-сильным электромотором 200 л.с. (280 Нм). Совокупная отдача гибридной установки в первом случае составляет 490 л.с. и 700 Нм, во втором – 571 л.с. и 800 Нм. Только на электротяге они смогут поехать до 80 км пути, а максимальная скорость в этом режиме составляет 140 км/ч.



Для «электроседана» BMW i7 на данный момент анонсировано только одно исполнение с двухмоторной системой. На передней оси расположен 258-сильный электродвигатель, на задней – 313-сильный. Суммарная отдача такой установки равна 544 л.с., а максимальный крутящий момент – 745 Нм. Батарея расположена под полом, её ёмкость составляет 101,7 кВт*ч. Запас хода без подзарядки у «электрички» составляет 590 км (расчёт вели по циклу WLTP). Отметим, в следующем году появится версия i7 с 660-сильной установкой.

Напомним, ещё в прошлом месяце Евросоюз ввел запрет на экспорт в РФ «роскошных автомобилей», так что, вероятно, BMW 7 series нового поколения россияне могут не дождаться. В США стартовый ценник «обычного» флагманского седана составит 93 300 долларов, а за электрическую версию i7 попросят не менее 119 300 долларов.

