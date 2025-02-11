На рынок вышел маленький кроссовер Hyundai Casper Electric Cross

На домашнем рынке, в Южной Корее, цена новинки составляет 31,9 млн вон, что эквивалентно 2,1 млн рублей по текущему курсу.

Кроха Hyundai Casper, представленный осенью 2021 года, разделил платформу с Kia Picanto. В модельном ряду Hyundai эта бензиновая пятидверка занимает место SUV начального уровня. Минувшим летом у Каспера появилась полностью электрическая версия с прибавкой Electric, тогда же дебютировал глобальный вариант «зелёного» субкомпактного паркетника с собственным названием – Hyundai Inster. В октябре производитель показал его «приподнятую» версию – Inster Cross / Casper Electric Cross, а теперь «внедорожный» вариант поступил в продажу.

На фото: Hyundai Inster Cross

У Hyundai Casper Electric Cross и его глобальной версии есть заметные визуальные отличия от стандартных электрокаров без прибавки «кросс». Вышедшие на рынок машины снабдили более массивными передним и задним бамперами с увеличенными декоративными накладками, которые делают характер крохи чуть агрессивнее. Профиль украсили иными боковыми юбками и комплектом 17-дюймовых легкосплавных колёсных дисков нового оригинального дизайна. В список базового оборудования входит полностью светодиодная оптика.

Кросс-версии Inster / Casper Electric предлагается эксклюзивный зелёный цвет кузова (наряду с остальными шестью вариантами в палитре), при этом он сочетается с окрашенным в чёрный передними стойками, крышей и корпусами боковых зеркал. Наверху можно увидеть дополнительный багажник (входит в стандартное оснащение), который помогает обычному грузовому отделению, объём которого в зависимости от версии варьируется в диапазоне от 280 до 351 литра.

На фото: Hyundai Casper Electric Cross

В салоне новинки корейской марки можно увидеть двухцветную серо-зелёную обивку, а также ярко-салатовые декоративные вставки, включая название модели, размещённое на передних креслах. На подсвечиваемой передней панели находится пара «торчащих» дисплеев – цифровая приборка и дисплей информационно-развлекательной системы, а на центральной консоли есть множество физических кнопок.

Hyundai Inster Cross / Casper Electric Cross оснащаются единственным 115-сильным электромотором, размещённым на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 147 Нм. Ёмкость тяговой батареи у этого паркетника составляет 49 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 285 км (по какому циклу был произведён расчёт, в компании не уточнили). Пополнение от 10 до 80% занимает примерно 30 минут. На разгон с места до «сотни» у кроссовера уходит 10,6 секунды, а максимальная скорость равна 150 км/ч.

На фото: салон Hyundai Casper Electric Cross

Продажи Hyundai Casper Electric Cross стартовали в Южной Корее сегодня, 11 февраля. Цена новинки равна 31,9 млн вон, что эквивалентно 2,1 млн рублей по текущему курсу. Стоимость глобальной версии уже тоже известна: покупка Hyundai Inster Cross, к примеру, в Германии, обойдётся минимум в 29 100 евро (около 2,88 млн рублей).

Напомним, минувшей осенью «обычный» бензиновый Hyundai Casper пережил рестайлинг. Он получил обновки во внешности, более современный интерьер, а технику изменения не затронули. Такой вариант по-прежнему доступен только на домашнем рынке.