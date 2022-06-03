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  • Минивэн в стиле ретро от Volkswagen: стартовало серийное производство ID. Buzz

Минивэн в стиле ретро от Volkswagen: стартовало серийное производство ID. Buzz

03.06.2022 318 0 0

Производство пассажирской версии модели запустили на заводе в Ганновере (Германия). Стартовая цена автомобиля на домашнем рынке составляет 56 606 евро.

 

О пополнении в батарейном семействе Volkswagen стало известно в марте текущего года: немецкая марка полностью рассекретила однообъёмники ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, в их основе лежит модульная платформа MEB. Кстати, первым эту «тележку» получил пятидверный хэтчбек ID.3: продажи этой модели стартовали в Европе в сентябре 2020 года, а несколькими месяцами позже, в декабре, на рынок вышел электрический кроссовер ID.4.

В подразделении коммерческих автомобилей Volkswagen рассказали о том, что стартовало серийное производство пассажирской версии вэна ID. Buzz. Выпуск налажен на предприятии компании, расположенном в Ганновере (Германия). Отметим, грузовой вариант модели встал на тот же конвейер чуть раньше, в апреле этого года. На этой же площадке производят другие коммерческие автомобили VW – Multivan T7 и Transporter T6.1.

В ходе подготовки к началу производства немецкий завод прошёл через процесс переоснащения. Кроме того, производитель провёл дополнительное специализированное обучение примерно четырёх тысяч сотрудников этого предприятия. Отметим, до конца текущего года с конвейера должно сойти 15 тыс. вэнов, а в последующие годы на заводе планируется выпускать по 130 тыс. ID. Buzz ежегодно.

Как мы сообщали ранее, стандартная колёсная база пассажирской версии Volkswagen ID. Buzz равна 2988 мм, его длина составляет 4712 мм, высота – 1937 мм. Объём багажника у пятиместной версии – 1121 литр, а со сложенным вторым рядом сидений размер грузового пространства увеличивается до 2205 литров.

Вариант «начинки» у Volkswagen ID. Buzz только один. Вэн оснастили единственным 204-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Двигатель расположен на задней оси. Ёмкость батареи равна 82 кВт*ч (потребителю доступны 77 кВт*ч). Запаса хода без подзарядки – 400 км (расчёт вели по циклу WLTP).

На фото: Volkswagen ID. Buzz
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На фото: Volkswagen ID. Buzz
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На фото: Volkswagen ID. Buzz
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На фото: Volkswagen ID. Buzz
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В дальнейшем семейство ID. Buzz пополнится за счёт версий с тяговыми аккумуляторами меньшей и большей ёмкости, а также появится модификация с электрической двухмоторной силовой установкой. Не исключено, что её совокупная отдача составит около 300 л.с. (такая мощность у системы, которой оснащаются «заряженные» кроссоверы Volkswagen ID.4 и ID.5 с прибавкой GTX).

На европейском рынке продажи пассажирской версии ID.Buzz начнутся осенью текущего года, американцам придётся подождать своих «ретро-вэнов» до 2023-го. Стартовая цена такого автомобиля на домашнем рынке, в Германии, составляет 56 606 евро, а за грузовой вариант придётся заплатить не менее 46 455 евро.

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