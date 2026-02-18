Лифтбек Mazda 6e на платформе Changan: больше рынков

Большая пятидверка Мазды стала доступна к заказу в Австралии. Там модель предложена только в виде электрокара. Позже географию продаж снова расширят.

Мировая премьера этого лифтбека Mazda состоялась еще в 2024 году в Китае. Там модель зовется EZ-6, в Поднебесной она доступна с гибридной или полностью электрической установками. Пятидверка разработана вместе с компанией Changan, причем она не создана с нуля: за основу взяли Deepal SL03 (бренд Deepal принадлежит Changan). Затем стало известно о том, что китайским эксклюзивом лифтбек не будет. Вот только в других странах модель решено продавать под именем Mazda 6e. В гамме японского бренда лифтбек, по сути, пришел на смену «традиционному» семейству Mazda 6 (седан и универсал).

Евроверсию представили в самом начале 2025-го, в Старом Свете пятидверка стартовала весной. И в том же году Mazda 6e анонсировали в Таиланде, Австралии и Новой Зеландии. Ну а теперь австралийское подразделение Мазды объявило цены и открыло прием заказов. Также напомним, что производство EZ-6/6e ведется только в КНР – за выпуск отвечает совместное предприятие Mazda и Changan.

Внешне Mazda 6e перекликается с донорским «китайцем», но дизайн у лифтбека японской марки все же свой. Среди особенностей – узкие светодиодные ходовые огни и расположенные под ними компактные блоки фар, безрамочные двери с выкидными ручками, единая плашка задних фонарей и выдвижной спойлер. Длина Mazda 6e равна 4921 мм, колесная база – 2895 мм. Модель по умолчанию имеет 19-дюймовые диски. В салоне – раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедиа (14,6 дюйма), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Как и в Европе, в Австралии Mazda 6e доступна только в виде электрокара. Причем австралийцам предложена одна модификация, тогда как в Старом Свете их две. Адресованный Зеленому континенту лифтбек имеет 258-сильный электромотор на задней оси и батарею емкостью 78 кВт*ч. Запас хода – 560 км по циклу WLTP.

В Австралии Mazda 6e представлена в двух комплектациях. В списке оборудования базовой GT значатся: упомянутые спойлер и дисплеи, панорамная крыша, электропривод багажной двери, обивка из искусственной кожи, подогрев руля и передних сидений (кресла – еще и с вентиляцией), трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версия Atenza – это натуральная кожа и вставки из искусственной замши.

Без учета доставки Mazda 6e обойдется в 49 990 – 52 990 австралийских долларов (около 2,7 млн – 2,9 млн рублей по текущему курсу), поставки клиентам начнутся в июле. Впоследствии пятидверка вполне может добраться и до других регионов – например, до стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

Между тем в гамме японского бренда есть еще и кроссовер, сделанный из «китайца». В Поднебесной паркетник, донором для которого стал Deepal S07, называется Mazda EZ-60, а в Европе это Mazda CX-6e. Скорее всего, как и лифтбек, кроссовер Мазды тоже станет глобальным.