Кроссовер Mazda CX-6e на платформе Changan: официальная премьера

Японская марка представила в Европе паркетник, донором для которого стал «китаец». Жителям Старого Света кроссовер будет доступен исключительно в виде электрокара, тогда как на производственной родине у модели еще есть гибридная версия.

Мировую премьеру этот кроссовер Мазды справил еще весной прошлого года на автосалоне в Шанхае. На китайский рынок SUV вышел в сентябре, там он предложен под именем Mazda EZ-60. При этом еще до презентации было известно о том, что «поднебесным» эксклюзивом паркетник не будет. И вот в рамках открывшегося сегодня Брюссельского моторшоу показали евроверсию – как и ожидалось, за пределами КНР кроссовер получил индекс CX-6e.

Напомним, что паркетник стал второй моделью Mazda, созданной вместе с компанией Changan. Первенец – крупный лифтбек, который в Китае зовется Mazda EZ-6, а на остальных рынках, включая Европу, продается как Mazda 6e. Лифтбек сделан из Deepal SL03 (марка Deepal принадлежит Changan). Ну а ближайшим родственником Mazda EZ-60/CX-6e является Deepal S07. Производство обеих новинок японского бренда ведется исключительно в Китае на заводе СП Changan Mazda.

В плане дизайна адресованный европейцам кросс Mazda CX-6e от EZ-60 ничем не отличается. Если же сравнивать с родственным Deepal S07, то у паркетника Мазды оригинальный облик – в актуальной стилистике марки. Более того, у Mazda EZ-60/CX-6e другими сделаны практически все наружные панели. Зато, как и модель Deepal, кроссовер имеет безрамочные двери, плюс и европейцы за доплату смогут заказать машину с камерами вместо традиционных наружных зеркал.

Габариты у версий для Китая и Старого Света одинаковые. Длина Mazda CX-6e равна 4850 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2902 мм. Для новинки предусмотрены 19- или 21-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет CX-6e – 158 мм. Объем багажника составляет 468 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 1434 литра (для EZ-60 заявлены другие показатели, но разница может объясняться другой методикой измерения).

Внутри Mazda CX-6e тоже повторил паркетник для китайского рынка. Главная фишка – гигантский единый тачскрин мультимедийной системы с возможностью управления жестами. Отдельной приборки у кроссовера нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. У CX-6e с камерами вместо зеркал в двери встроены дополнительные дисплеи. Для паркетника еще заявлены: панорамная крыша, отдельная сенсорная панель для задних пассажиров (интегрирована в торец центрального тоннеля), подогрев и вентиляция кресел, аудиосистема с 23 динамиками (включая динамики в подголовниках передних сидений), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

В Китае кроссовер Mazda EZ-60 бывает в виде последовательного гибрида или электрокара. Европейцам же предложат только электрический Mazda CX-6e. К слову, под крышкой капота такого паркетника есть дополнительный отсек емкостью 80 литров. Начинка у евроверсии такая же, как у аналогичного кросса для КНР: 258-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 78 кВт*ч. Впрочем, как отмечают «старосветские» профильные СМИ, подвеска и рулевое управление были перенастроены специально для этого региона. Без подзарядки Mazda CX-6e способен проехать до 484 км по циклу WLTP. Первую «сотню» паркетник наберет за 7,9 секунды, максимальная скорость – 185 км/ч.

До европейских дилеров электрический кроссовер Mazda CX-6e китайского производства доберется летом текущего года. Кое-где уже объявлена стартовая цена. Например, в Германии базовый паркетник обойдется в 49 990 евро (около 4,6 млн рублей по актуальному курсу). Для сравнения, лифтбек Mazda 6e (в Европе он тоже представлен только с электрической установкой) там же стоит от 44 900 евро (4,1 млн рублей).