Авто и технологии ×
  • В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего уровня

В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего уровня

22.10.2025 77 2 0

Сейчас корпорация General Motors предлагает на некоторых своих моделях автопилот Super Cruise второго уровня по классификации SAE, а на третий уровень он перейдёт в 2028 году. Первым автопилот третьего уровня получит флагманский электрический SUV Cadillac Escalade IQ.

General Motors запустила автопилот Super Cruise в 2017 году, сегодня он доступен на 23 моделях корпорации, и, как утверждает пресс-служба GM, пока не зафиксировано ни одной аварии, совершённой по вине этой системы. От себя заметим, что в прошлогоднем тесте американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) автопилот Super Cruise получил лишь посредственную оценку. Тем не менее в GM своей системой довольны и собираются в 2028 году перевести её на третий уровень по классификации SAE.

Нынешний второй уровень позволяет водителю автомобиля, оснащённого системой Super Cruise, убирать руки с руля, но при этом водитель обязан всё время следить за дорогой и быть готовым в любой момент незамедлительно взять управление на себя.

Автопилот третьего уровня позволяет водителю переключать внимание с дороги на другие дела: можно смотреть кино, играть в видеоигры, читать книгу, вязать макраме, лепить папье-маше и проч. — нельзя только спать, потому что в случае возникновения нештатной ситуации водитель должен не мгновенно, но достаточно быстро перехватить управление на себя — отложить макраме, оценить обстановку, взяться за руль и поставить ноги на педали.

На данный момент автопилот третьего уровня предлагает только компания Mercedes-Benz, но легализован он пока только в Германии и в американских штатах Невада и Калифорния, а скорость движения пока ограничена на отметке 64 км/ч. Автопилот GM Super Cruise второго уровня сегодня может работать на скорости до 137 км/ч, а общая протяжённость дорог, на которых его можно активировать, превышает 1,2 млн км (в США и Канаде).

Прототип Cadillac Escalade IQ с автопилотом третьего уровня
1 / 3
Прототип Cadillac Escalade IQ с автопилотом третьего уровня
2 / 3
Прототип Cadillac Escalade IQ с автопилотом третьего уровня
3 / 3

Параметры работы автопилота GM Super Cruise третьего уровня, который будет запущен в 2028 году, пока не раскрыты. Известно только, что его работа будет завязана на новую мощную электронную архитектуру, общую для будущих джи-эмовских электромобилей и «углеводородных» машин, и что на кузове будут бирюзовые индикаторы, извещающие других участников движения о том, что конкретный автомобиль управляется искусственным интеллектом. К слову, впервые такие индикаторы появились в 2021 году на седане Honda Legend﻿ с системой Traffic Jam Pilot, но широкого распространения эта система не получила, сегодня Honda больше её не предлагает.

Добавим, что в конце прошлого года корпорация General Motors приняла решение свернуть разработку роботакси Cruise: предполагалось, что это будут полностью автономные машины с автопилотом четвёртого или пятого уровня по классификации SAE, но легализовать автопилот такого уровня в обозримой перспективе не представляется возможным — в GM осознали эту печальную истину и решили больше не тратить деньги на утопию. Только Илон Маск по-прежнему уверен, что полностью беспилотное будущее не за горами, а General Motors теперь осваивает беспилотное направление более осторожно.

General Motors беспилотные авто новинки авто и технологии Cadillac Cadillac Escalade IQ

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
22.10.2025 21:51
Алексей

Мерседесовский автопилот с прошлого года работает на 95 км/ч.

22.10.2025 22:24
Андрей Ежов

Во-первых, мы об этом писали:
https://www.kolesa.ru/news/avtopilotu-mercedes-benz-razresili-razgoniatsia-do-95-kmc-sleduiushhaia-cel-130-kmc

Во-вторых, не "с прошлого года", а в весны этого года.

В-третьих, если внимательно почитать описание на потребительском сайте Mercedes-Benz, то можно увидеть, что 95 км/ч можно ехать только в правой полосе за машиной-поводырём.

В-четвёртых, в заметке речь идёт от США, где по-прежнему действует ограничение в 64 км/ч.

Новые статьи

Статьи / Практика Шипение, рывки и горящий «чек»: почему автомобиль плохо набирает скорость Заметили, что ваш автомобиль «тупит»? Выезжаете на магистраль, до упора выжимаете педаль акселератора, но машина почти не реагирует? А на крутом подъеме с большим трудом удерживает скорость?... 178 0 0 22.10.2025
Статьи / Гибридные авто Последовательные гибриды: как они работают и в чем их ключевые преимущества Гибридные автомобили с нами уже настолько давно, что, кажется, про них уже всем все известно. Однако со времен первых Toyota Prius ситуация сильно изменилась: типов гибридных установок стало... 2166 2 0 22.10.2025
Статьи / Выбор авто Solaris HC: разбираемся в моторах, коробках передач и типах привода Не секрет, что кроссовер Solaris HC, выпускаемый в настоящее время на «Автомобильном заводе АГР» в Санкт-Петербурге, является полноценным преемником хорошо знакомого россиянам корейского бес... 2785 3 1 21.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14382 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13023 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 11590 16 1 16.10.2025
Обсуждаемое
22 Старый, добрый, дорогой: тест-драйв Solaris HC
16 Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214
7 О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовить...
Новые комментарии
Change privacy settings