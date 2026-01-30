Рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class: решётка со звёздами, много дисплеев в салоне и новый V8

Немецкая марка начала выпускать модель, которая получила название S-Class (сокращение от немецкого слова Sonderklasse – «особый класс»), в 1972 году: тогда стартовало первое поколение с индексом W116. На сегодняшний день на рынке представлен седан седьмой генерации с индексом W223, этот Mercedes-Benz S-Class был рассекречен осенью 2020 года. Теперь флагманская модель бренда пережила плановый рестайлинг.

На фото: обновлённый седан Mercedes-Benz S-Class

Экстерьер Mercedes-Benz S-Class обновили за счёт иной головной оптики: фары получили слегка изменённую форму и иную световую «начинку» – с рисунком в виде фирменных трёхлучевых звёзд. По тому же принципу освежили задние фонари: им досталась более сглаженная форма и звёзды в качестве светового узора.

В ходе рестайлинга Mercedes-Benz S-Class получил более крупную решётку радиатора, которая по-прежнему имеет плотную хромированную рамку, разделена надвое и расчерчена узкими горизонтальными прутьями. На этих подсвечиваемых «строчках» теперь рядками расположены мелкие хромированные трёхлучевые звёзды. Отметим, подсветку получило и традиционное украшение с логотипом, расположенное на капоте.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ещё в списке изменений числятся пересмотренная цветовая палитра и колёсные диски нового оригинального дизайна. Помимо этого покупателям посвежевшего S-Class будут доступны возможности новой программы Manufaktur Made to Measure, которая предлагает более 150 цветов для окраса кузова и более 400 вариантов цветовых схем для отделки интерьера. Для флагмана опционально доступен комплект AMG Line, который включает в себя иные спортивные бамперы и боковые юбки, а также 21-дюймовые колёсные диски AMG.

В салоне рестайлингового Mercedes-Benz S-Class на передней панели установлен новый MBUX Superscreen, включающий в себя три дисплея. Перед водителем расположен отдельный «торчащий» экран, исполняющий роль виртуального щитка приборов (диагональ – 12,3 дюйма). По центру расположен тачскрин информационно-развлекательной системы (14,4 дюйма), а для пассажира, сидящего на месте штурмана – ещё один сенсорный экран на 12,3 дюйма. По бокам расположены круглые дефлекторы вентиляции с цифровым управлением.

Ещё седану достались декор из бука и пересмотренная центральная консоль с устройством для беспроводной зарядки двух смартфонов и подстаканниками с подсветкой, а также новое многофункциональное рулевое колесо с усечённым ободом и физическими элементами управления. Для передних сидений предусмотрены новые ремни безопасности с подогревом. Пассажирам, расположившимся сзади, предлагаются мультимедийные экраны диагональю 13,1 дюйма. За доплату можно установить систему объёмного звучания 4D, которая насчитывает до 39 динамиков.

На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz S-Class 1 / 2 На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz S-Class 2 / 2

Главным изменением моторной гаммы является появление работающего в составе мягкогибридной установки нового восьмицилиндрового битурбомотора M177 Evo объёмом 4,0 литра, его максимальная мощность равна 537 л.с., а крутящий момент – 750 Нм. Этот двигатель расположен под капотом версии S 580 4Matic. Для версии S 450 предусмотрен 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M 256 Evo мощностью 381 л.с. (560 Нм). У исполнения S 500 его отдача вырастает до 449 л.с. и 600 Нм (с функцией overtorque – 640 Нм). Ещё в гамме числятся 3,0-литровые дизели OM 656 Evo мощностью 313 (650 Нм) и 367 л.с. (750 Нм).

1 / 2 2 / 2

У обновлённого Mercedes-Benz S-Class также есть два подзаряжаемых гибрида. В основе установки модификации S 450 e лежит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, работающий в тандеме с электромотором и тяговой батареей ёмкостью 22 кВт*ч. Совокупная отдача у такого седана равна 435 л.с., максимальный крутящий момент – 680 Нм. На разгон с места до «сотни» такой четырёхдверке требуется 5,7 секунды, запас хода при движении только на электротяге равен 118 км (при расчёте по циклу WLTP).

У исполнения Mercedes-Benz S 580 e совокупная мощность системы с теми же составляющими повышена до 585 л.с. и 750 Нм. Это позволило сократить время разгона гибридного флагманского седана от 0 до 100 км/ч до 4,4 секунды, однако паспортная дальнобойность без подзарядки сократилась до 103 км.

Дилеры Mercedes-Benz в Европе начали собирать предзаказы на обновлённый S‑Class сегодня, 30 января 2026 года. Стартовая цена посвежевшего седана составляет 121 356 евро (эквивалентно примерно 10,9 млн рублей по текущему курсу), столько просят за вариант S 350 d 4Matic.