Mercedes-Benz EQS: второй рестайлинг, долгожданные 800 вольт и руль по проводам

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый во второй раз флагманский электрически лифтбек EQS: изменений в дизайне немного, зато техника практически полностью новая.

Mercedes-Benz EQS (заводской индекс V297) дебютировал в 2021 году, а его предтечей стал концепт Mercedes-Benz Vision EQS образца 2019 года. В 2021 году предполагалось, что со временем EQS сможет полностью заменить S-Class, однако слабые продажи электрического флагмана заставили руководство Mercedes-Benz впоследствии отказаться от этой идеи. Против EQS сыграли его неудачный рыбоподобный дизайн (куда менее элегантный, чем у концепта), начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили и катастрофическое падение стоимости на вторичном рынке.

В 2024 году Mercedes-Benz EQS пережил первый рестайлинг, тогда компания всё ещё рассчитывала выпустить второе поколение этой модели, с более традиционным дизайном, но теперь ясно, что его не будет. Вместо нового EQS будет новый S-Class, который будет предлагаться одновременно с топливными, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Таким образом первый EQS окажется и последним, будущего у него нет, но компания Mercedes-Benz всё же решила потратиться на его вторую, весьма масштабную модернизацию.

Но сначала скажем о дизайне: его опять перекроили, чтобы сделать грузную внешность EQS более удобоваримой. На капот добавлены продольные рёбра, визуально вытягивающие передок. Этот же эффект (вытягивание) создаёт перекроенный дизайн передка с фальшрадиаторной решёткой в виде намордника. Фары обзавелись светящимися звёздами, а вот задние фонари не изменились. Хромированный декор стал более пышным. Изменён дизайн заднего бампера: он обзавёлся хромированными усами и вертикальными рисками псевдодиффузора. Обновлён дизайн колёсных дисков. Ключевые размеры практически не изменились, разве что на пару миллиметров выросла габаритная длина, она теперь составляет 5225 мм, ширина — 1926 мм, высота — 1510 мм, колёсная база — 3210 мм.

Главное новшество в салоне — доступный в виде опции штрувал в виде брецеля вместо стандартного круглого руля. Этот штурвал идёт в комплекте с рулевым механизмом steer-by-wire (руль по проводам) и полноуправляемым шасси. Ремни безопасности передних сидений теперь снабжены обогревом (до +44°C). В очередной раз обновлено уже набившее оскомину табло MBUX Hyperscreen на передней панели с её толстыми и неравномерными зазорами между экранами: улучшена графика, расширены возможности настроек, ИИ-помощник стал умнее. Все электронные помощники водителя тоже стали умнее, но автопилота Drive Pilot третьего уровня у EQS больше нет, потому что он получился слишком дорогим и несовместим с новой операционной системой MB.OS.

Теперь к технике. Платформа EVA, на которой построен EQS, наконец-то переведена с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру, что позволило сделать флагманский лифтбек более энергоэффективным и увеличить максимальную мощность зарядки до 350 кВт. При зарядке на такой мощности можно пополнить запас хода на 320 км всего за 10 минут. На 400-вольтовых терминалах зарядка идёт в двухканальном режиме на мощности до 175 кВт. Батареи и электромоторы новые, более ёмкие и более мощные, их характеристики мы приведём ниже. Основной задний электромотор теперь идёт с комплекте с двухступенчатым редуктором вместо прежнего одноступенчатого, максимальная скорость достигается на второй передаче.

На данный момент обновлённый электрический лифтбек доступен для заказа в Германии в четырёх версиях — EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic и EQS 580 4Matic. Спортивные версии от Mercedes-AMG в пресс-релизе не заявлены, хотя до рестайлинга они были.

Базовая версия EQS 400 одномоторная, заднеприводная, с батареей ёмкостью 112 кВт·ч, полного заряда которой хватает на 810 км пробега (здесь и далее по циклу WLTP). Максимальная отдача электромотора — 270 кВт (367 л.с.) и 505 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 210 км/ч.

На трёх других версиях ёмкость батареи — 122 кВт·ч (прежде максимальная ёмкость была 118 кВт·ч). Одномоторная версия EQS 450+ может проехать на одной зарядке целых 920 км, максимальная отдача электромотора — 300 кВт (408 л.с.) и 505 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с.

На полноприводной версии EQS 500 4Matic два электромотора совокупно выдают 350 кВт (476 л.с.) и 750 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, запас хода на одной зарядке — 869 км.

На самой мощной полноприводной версии EQS 580 4Matic два электромотора совокупно выдают 430 кВт (585 л.с.) и 800 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, запас хода на одной зарядке — 869 км.

Входящая в стандартное оснащение пневмоподвеска Airmatic модернизирована и теперь лучше справляется с крупными дорожными неровностями, такими как лежачие полицейские. Также в стандартное оснащение входят улучшенные адаптивные фары Digital Light: у них на 40% увеличено поле освещения и на 50% снижен расход энергии.

Диапазон цен на обновлённый Mercedes-Benz EQS — от 94 403 до 134 732 евро без учёта опций, тогда как после первого рестайлинга минимальная цена составляла 109 551 евро. Производится EQS по-прежнему на заводе в Зиндельфингене (Германия, земля Баден-Вюртемберг).

