Представив на российском рынке новый бренд Deepal во второй половине прошлого года, Changan активно старается наполнить его многогранным смыслом как можно быстрее. Поэтому спустя короткий промежуток времени запускаются продажи второй модели в линейке – среднеразмерного гибридного кроссовера Deepal S07. Что собой представляет новинка и как она передвигается в пространстве, мы узнали во время первого официального теста автомобиля.​

Международные штрихи

Вообще, говоря современным автомобильным языком, в котором понятие «гибрид» окончательно размылось среди множества возможных вариантов силовой установки, Deepal S07 корректнее называть REEV. То есть Range Extended Electric Vehicle – переводите как вам заблагорассудится, только суть не потеряйте. А она заключается как раз в том, что в мировой классификации это все-таки… электромобиль. Но – с так называемым «увеличителем пробега», в роли которого выступает 90-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор JL473QJ, не имеющий непосредственной связи с колесами.

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Почему в нашей стране упорно продолжают использоваться витиеватые параллельно-последовательные терминологические конструкции, сказать сложно. Вероятно, потому что у нас пока мало вот этих самых REEV. Но тот же Changan – хоть и через Deepal – вносит очередной вклад в развитие этого сегмента, так что мы, скорее всего, уже очень скоро начнем называть вещи своими именами. То есть, именно так, как это принято во всем цивилизованном автомобильном мире.

Впрочем, мы немного отвлеклись. Deepal S07 – относительно свежая машина, в Китае она продается с 2023 года, а в Европе – с прошлого. Автомобиль оказался настолько удачным, что даже послужил основой для постройки электрического кроссовера Mazda CX-6e, известного в Поднебесной как Mazda EZ-60. И этому не стоит удивляться – в Deepal S07 вложились действительно талантливые и хорошо известные в отрасли люди.

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Среди них, в частности, Бертран Бах, некогда трудившийся в Volkswagen и General Motors. Под его непосредственным руководством в туринской дизайн-студии производителя создавался дизайн будущего «Эс-ноль-семь». В качестве ориентира был выбран чрезвычайно модный футуристический стиль с четкими резкими линиями, динамичными очертаниями и большими колесами. К формированию начинки Deepal S07 приложили руку тоже далеко не безызвестные герои глобального автопрома.

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Батарея (время быстрой зарядки 30-80% – всего 30 мин) – производства CATL. Сиденья – от Magna. Центральная консоль – от Faurecia. Электронные системы – от Bosch и Nexteer. Подушки безопасности – от Autoliv. В общем, машина стала плодом международного технического сотрудничества с прицелом не столько на китайский, сколько на иностранные рынки. В России Deepal S07 предлагается только в виде REEV, хотя имеет и чисто электрическую версию. Недоступна для нас и красочная иллюминация в переднем бампере: вместо дисплеев на машинах российской сборки установлены заглушки.

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Без кнопок и приборки

В движение кроссовер приводится электромотором, максимальная мощность которого достигает 238 сил, а пиковый крутящий момент – 320 Нм. Привод, что довольно неожиданно – исключительно задний. Совокупный запас хода достигает почти 1000 км, и это впечатляет, однако суровые, не привыкшие к броским цветам российские реалии Deepal S07 больше поражает яркостью цветового решения салона с вкраплениями пластикового то ли дуба, то ли осины.

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Хотя те, кто не уверен в собственной чистоплотности и любит пить за рулем кофе, а также счастливые обладатели малолетних детишек могут выбрать более спокойные и лаконичные оттенки внутренней отделки. Но, каким бы ни был ее цвет, кнопки в любом случае будут отсутствовать. За исключением нескольких клавиш на рулевом колесе. Хотя для второго ряда производитель предусмотрел сенсорные кнопки для управления климатической системой, подогревом дивана, шторкой панорамной крыши и даже передним правым сиденьем.

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Также в машине не будет приборной панели – ни в каком виде. Отдельные данные можно получать с 15,6-дюймового центрального дисплея Sunflower – он поворотный (в диапазоне 30 градусов) и, как тот подсолнух, в честь которого назван, может автоматически разворачиваться к своему «солнышку». То есть к тому, кто в каждый конкретный момент с ним взаимодействует – водитель или передний пассажир. Но основная масса информации о движении выводится на проекционный экран, который абсолютно не виден в очках с поляризацией.

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Поэтому, если в солнечную погоду вы все-таки полны решимости «идти по приборам», вам придется обновить гардероб и вернуться к архаичным солнцезащитным очкам с простым затемнением – без новомодных поляризационных опций. Впрочем, в пользу проекционного дисплея стоит сказать, что он содержит все необходимые данные. И даже сверх того – вплоть до настроек круиз-контроля и сопутствующих пиктограмм, включая уведомления и мультимедийные функции. К тому же он весьма нагляден и легко регулируется, подстраиваясь под водителей разного роста.

Кроме того, перед началом движения придется настроить целый ряд важных ходовых параметров. Помимо стандартных режимов движения – экономичный, комфортный, пользовательский и спортивный (кстати, при перезапуске машины режим каждый раз сбрасывается в «Эко»), можно отрегулировать еще и интенсивность ускорения (три варианта), усиления рулевого управления (три варианта), торможения (два варианта) и рекуперации.

У последнего параметра два предустановленных значения – стандартный и усиленный, также предусмотрена возможность плавной регулировки. По результатам теста опытным путем удалось установить, что наиболее оптимальное поведение автомобиля достигается в интервале от 50-60% до 80%. При этом уже в другом разделе меню нужно выбрать приоритет между электрическим и бензиновым приводом.

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Только обозначены они не своими именами, а довольно завуалировано – в «скоростном» режиме приоритет отдается топливу, а в «городском» во главу угла ставится электричество. В режиме «горной местности» реализуется комбинированный цикл, причем есть возможность задать поддерживаемый уровень заряда батареи.

Вот такие премудрости поневоле придется освоить будущему владельцу кроссовера, чтобы случайно не сотворить с автомобилем непоправимое. Впрочем, машина вряд ли позволит это сделать, поскольку электронных защит у нее тоже предостаточно. К тому же она может понимать язык жестов, так что возбужденно размахивать руками в салоне надо с осторожностью. А вот ругаться можно запросто – русского машина не разумеет, голосовой помощник общается только на иностранных языках. И, как говорят представители бренда, в ближайшее время он вряд ли освоит великий и могучий.

Катнуть и дрифтануть

Стоит ли из-за этого расстраиваться? Вряд ли! Так ли уж много в вашем окружении людей, приобретающих автомобиль для того, чтобы вести с ним светские беседы? То-то и оно. Автомобиль нам нужен для того, чтобы ездить. А Deepal S07 ездит весьма характерно.

В начале движения, стартуя с места, он, понятное дело, бросается вперед как истинная «электричка» – производитель обещает разгон до «сотни» за 7,7 секунды. После 90 км/ч бравый энтузиазм спадает. Не слышно, подключается ли ДВС в какой-либо момент (у машины довольно неплохая шумоизоляция моторного отсека), но педаль тока становится более вялой. И все это – вне зависимости от того, какие настройки были выбраны изначально. На 120-130 км/ч динамика еще сохраняется на вполне приличном уровне и обгоны не вызывают серьезных затруднений, однако изначальная прыть полностью улетучивается. Deepal S07 ведет себя как обычный кроссовер, маскируясь под традиционные бензиновые модели.

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Удивительно, но вне зависимости от настроек по мере увеличения скорости не происходит утяжеления рулевого колеса. В общем-то, оно изначально отрегулировано весьма неплохо – ни люфтов, ни пустоты в нем нет, но по мере роста скорости хотелось бы обрести уверенность. А ее нет – рулевое колесо вращается так же легко, как и на старте. В принципе, это не то чтобы очень критично, но с такими настройками строки «крепче за баранку держись…» перестают звучать как простой романтический рефрен. За «баранку» действительно надо держаться крепче, ощущая плавность, с которой машина идет по ровному асфальтовому полотну.

Эту плавность, кстати, обеспечивают довольно жесткие настройки ходовой части. Они твердо держат корпус в узде и только на самых больших скоростях проявляют некоторую валкость с раскачкой. Хотя пережить это несложно. Машина фундаментально тяжелая, паразитные моменты эффективно гасятся высокой инертностью. Главное – не допускать резонанса и слишком остро не входить в повороты. Выехав на бездорожье, особенно на грейдер или обильно сдобренный ямами проселок, не гнать на все деньги. Иначе удобные кресла превратятся в вибростимулятор ошеломительной частоты.

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Но если вам все-таки страсть как хочется острых ощущений – попробуйте дрифт. Заднеприводный Deepal S07 азартно пускается в кружащийся танец, выписывая энергичные дуги и фонтанируя столбами приятно пахнущего горящей резиной дыма. Только не забывайте про вес и мощность кроссовера – стереть шины до обода, увлекшись упражнениями, можно очень быстро. Запасных колес не то что не напасешься – у машины нет даже докатки, только ремкомплект. Хотя в отношении функционального оснащения кроссовера производитель не поскупился.

Адаптация и ассистенты

Deepal S07 поддерживает все более прочно укрепляющийся тренд, задаваемый китайскими производителями, и предлагается в одной-единственной комплектации под скучным названием «Техно» за 5,3 миллиона рублей. Какие-то далеко идущие выводы из этого названия сделать сложно, однако оснащение автомобиля довольно богатое и тянет на что-то более яркое и запоминающееся. Помимо всей обязательной электроники, обеспечивающей активное ассистирование водителю в процессе движения, оно включает такие изыски, как панорамная крыша площадью 1,9 квадратных метра, двойное остекление спереди и аудиосистему Sony с 14 динамиками мощностью 350 Вт.

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Остальное на сегодняшний день уже почти стандартно, но тоже заслуживает внимания. Это, например, система кругового обзора плюс функция «прозрачного шасси», а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, которыми почему-то могут похвастаться до сих пор далеко не все бренды из Поднебесной.

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Естественно, не обошлось и без традиционной адаптации для российских условий. Правда, у кроссовера она совсем скромная и ограничивается только пакетом подогревов (все сиденья, рулевое колесо, форсунки омывателя, боковые зеркала и заднее стекло) и почти полностью (за исключением крыши) оцинкованным кузовом. Однако при этом производитель не скупится на гарантийную поддержку и декларирует пять лет или 150 тысяч км гарантии на машину в целом, а также восемь лет или 160 тысяч км пробега на батарею.