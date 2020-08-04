Лучшая в мире машина, с которой не может сравниться ни одна другая – ни по красоте, ни по поведению на дороге. Худшее в мире ведро с гайками, которое только и делает, что ломается и опустошает кошелек владельца. Тесная, тряская, неудобная. Автомобиль, в который не садишься, а надеваешь на себя, как сшитый по индивидуальному заказу костюм. И все это – об одном и том же автомобиле, Alfa Romeo 156...

Седан Alfa 156 публика впервые увидела в 1997 году на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль бизнес-класса (европейский сегмент D или Compact Executive) сменил на конвейере вполне успешную и популярную (по крайней мере, в Италии) модель под индексом 155.



Успех автомобиля предопределил ряд технических новаций: передовые моторы семейства Alfa Romeo Twin Spark, с двумя свечами на цилиндр. Эта технология вместе с изменяемыми фазами газораспределения позволила добиться неплохой литровой мощности.



Под капотом 156-х поперечно устанавливались рядные четверки объемом 1,6 л (118 л.с.), 1,8 л (142 л.с., а с 2001 года и переходом на Euro 3 – 138 л.с.) и 2,0 литра мощностью 153 или 163 л.с. Для сравнения: мерседесовский мотор М271 в 2002 году при объеме 1,8 литра имел в атмосферном исполнении отдачу 122 л.с., а фольксвагеновский ЕА113 – 125 л.с.



Alfa Romeo 156 1997–2007



Ряд версий оснащался 2,5-литровыми V6 (189 л.с.), а заряженные варианты 156 GTA and 156 Sportwagon GTA, появившиеся в 2001 году, получили 3,2-литровый V6 мощностью 247 л.с. Также была предусмотрена линейка турбодизелей объемом 1,9 л (мощностью от 104 до 148 л.с) и 2,4 л (134-173 л.с.).

В паре с этими моторами могли работать 5-ти или 6-ступенчатые механические коробки, 2,5-литровый V6 мог агрегатироваться с 4-ступенчатой гидромеханикой Q-system (разработка Aisin), но главной новацией стала роботизированная коробка Selespeed. Подвески – типично спортивные: передняя двухрычажная, задняя многорычажная. Все это предопределило наличие «куоре спортиво» (спортивного духа) и целую серию побед, одержанных Фабрицио Дживандари, Оскаром Ларраури и Габриэлем Тарквини на трассах кузовных чемпионатов. Кроме того, Alfa Romeo 156 в больших количествах закупались итальянскими силовыми структурами – полицией и карабинерами.



В 2000-м году линейка кузовов пополнилась универсалом 156 Sportwagon (многие считают этот кузов даже более элегантным, чем седан), в 2002 и 2003 годах автомобиль претерпел фейслифтинг, к которому приложил руку маэстро Джуджаро, а в 2004-м появились его полноприводные версии, чисто дорожная 156 Sportwagon Q4 и «почти кроссовер» Crosswagon Q4. Именно эти два варианта дольше всего оставались в производственной линейке: их выпуск продолжался до 2007 года, в то время как производство седанов было прекращено в 2005-м. Общий тираж Alfa Romeo 156, выпущенных на заводе в городе в Помильяно д’Арко, составил 680 000 экземпляров.



Alfa Romeo 156 1997–2007



Официальные продажи Alfa Romeo в России начинались и сворачивались несколько раз. Впервые марка объявила о прекращении официальных продаж как раз в 2005 году. Основная причина – слишком низкий спрос. Так, в 2005-м было официально продано только 68 автомобилей. Вернуть марку в Россию с тех пор пытались еще как минимум 2 раза, но, естественно, безуспешно.

Сегодня «Феррари для бедных» преклонного возраста можно купить по цене ветхого Логана. Дорестайлинговая Альфа 156 предлагается от 50-80 тысяч рублей (за машины 1998-1999 года выпуска) до 245-250 тысяч (за 2000-2001 год). За рестайлинговые версии 2003-2004 года просят уже от 180 до 400 тысяч, и главным фактором формирования цены является, конечно, не возраст, а состояние.



Что думают о своих Альфах владельцы, за что они их самозабвенно любят и одновременно ненавидят до зубовного скрежета? Что периодически приводит в клуб «сильных духом и больных на всю голову» неофитов?



Ненависть #5: Автомобиль для хороших дорог и хорошей погоды

В России, как известно, две беды, и хуже всего, когда первая начинает следить за состоянием второй… Alfa Romeo затачивалась под европейские трассы с хорошим покрытием, а зима в Италии бывает на самом севере или в горах, да и то недолго. Так что там 140-150 мм дорожного просвета – это более чем достаточно, а вот в России… У вас есть дача? Забудьте. Поездки на пикник или на рыбалку? Договаривайтесь с приятелем, у которого есть внедорожник, кроссовер, ну или, на худой конец, тот же Logan. Даже в городе вам придется ездить крайне осторожно: каждый лежачий полицейский, каждый переезд через трамвайные пути превращается в засаду, которую нужно проползать по-партизански, затаив дыхание. Брусчатка вдоль трамвайных путей на Новослободской – ночной кошмар и куча сожженных нервных клеток, ведь ваша любимая «альфочка» скользит, стучит и молит о пощаде. Водитель Логана (который на магистрали вы обгоните в режиме проезда мимо столбика) на ухабистом грейдере будет валить свои семьдесят, а вам придется ползти со скоростью 10-15 км/час.



Alfa Romeo 156 1997–2007



Зимой пусть крестьянин торжествует, а вам лучше поставить вашу ласточку в гараж до весны. И дело не только в маленьком клиренсе и по-спортивному настроенной подвеске. Для начала после морозной ночи в 156-ю нужно еще суметь попасть: дверные замки имеют обыкновение замерзать. Попали? Рано радуетесь. Кодовый замок зажигания состоит из двух пластин, которые соприкасаются друг с другом, когда ты вставляешь ключ. Но если внутри замка образовалась пленка инея, код не погаснет, и автомобиль не заведется. Опытные альфисты советуют таскать с собой шприц, наполненный чистым спиртом. В морозные дни перед тем, как уйти домой, брызгаешь иголочкой спирт прямо в замок зажигания. Если с утра код не гаснет, операцию следует повторить.

Но и это еще не все! Заводить Alfa Romeo 156 при отрицательных температурах надо умеючи. Делается это так: поворачиваем ключ в положение «зажигание» и ждём, пока цифры на одометре придут в себя и перестанут моргать. Обычно этот процесс занимает секунд 40-50. Потом спокойно с первого раза заводим. А если поспешить, электронные мозги бортового компьютера не успеют прийти в нужное состояние, и стартер будет крутиться, не цепляя маховик.



Alfa Romeo 156 1997–2007



В межсезонье главным врагом альфиста становится летящая с дорожного полотна грязь. Ее бодро цепляют ручки передних дверей, обзорность падает до уровня «3 из 5», в итоге ни попасть в автомобиль, ни закрыть багажник, не вымазав руки, не получается.

Словом, Alfa Romeo 156 – это автомобили для хороших дорог и хорошей погоды, так что человек, решившийся на покупку машины для души в бюджете до 350 000 – мол, «пусть стоит в гараже, буду ездить в сухую погоду и кайфовать», думает в правильном направлении.



Любовь #5: Внешность и крепкий кузов

Alfa Romeo 156 относится к той категории автомобилей, в которые влюбляются с первого взгляда и покупают по системе «даже и не думал, но увидел случайно, запал и купил». Или «впервые увидел 20 лет назад, влюбился, всю жизнь мечтал, а тут наткнулся на объявление и решился».



В ней много интересных деталей: и спрятанные заподлицо с кузовными панелями ручки задних дверей, придающие седану сходство с купе, и передние дверные ручки в стиле ретро, и кокетливый «клюв» облицовки радиатора, врезающийся в передний бампер, и смещенный влево номерной знак, и похожий на очертания пули силуэт, и чистые линии кормы…



Неудивительно, что чуть ли не в каждом отзыве вы найдете хотя бы пару строк, посвященных именно внешности 156-й. Кто-то просто коротко констатирует: «Внешне просто красавица», «Она прекрасна, слов нет. Внешний вид безупречен, красота жуткая», «Пожалуй, самая красивая Альфа из тех, что выпускались», а кто-то посвящает дизайну настоящие восторженные эссе.



Alfa Romeo 156 1997–2007



Есть и еще один бонус: кузов Alfa 156 выполнен из достаточно толстого металла и полностью оцинкован. И если на прочность лакокрасочного покрытия определенные жалобы все же есть, то коррозионная стойкость вызывает уважение и надежду на то, что даже весьма потрепанный жизнью экземпляр можно довести до состояния коллекционной конфетки, звезды заездов классических янгтаймеров (естественно, при условии вложения солидной суммы в реставрацию). А пока что владельцы фиксируют ситуацию: «Машина 2004 года, с нее местами начала откалываться краска, иногда даже слоями, а под ней толстенное оцинкованное железо без намека на ржавчину!», «Машина полностью оцинкована, кузов не гниёт. У меня были сколы на крыльях до металла. За три года ржавчина так и не появилась... Просто видны серые пятна».

Езду в течение трех лет с облезшим кузовом оставим на совести владельцев, но хороший антикор внешних панелей записываем в плюсы. Справедливости ради стоит отметить, что при всем при этом у Альфы может быть запущенная внутренняя коррозия, о которой мы подробно писали ранее.



Ненависть #4: Отсутствие сервиса, запчастей и нужных масел

Редкий, эксклюзивный автомобиль – это не только хорошо и приятно, но также плохо и хлопотно. Главной проблемой альфисты всея Руси считают отсутствие нормального сервиса, прежде всего – в регионах: «Если вы живете в пригороде, не покупайте это ведро! Если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге или в другом крупном городе, если вы шарите в автомобилях и вы не боитесь копаться в машине в гараже, то вы можете рассмотреть эту покупку, так как она все же дарит своему владельцу неизгладимые эмоции от вождения».



Ну а в регионах вы столкнетесь с тем, что электрики не смогут ничего диагностировать, потом что у них нет соответствующей программы для сканера, а мастера не способны поменять ремень ГРМ, потому что у них нет нужных для этого инструментов: «Даже в таком крупном областном городе, как Владимир, услышав название Альфа Ромео, все чесали затылок и открещивались от этого двигателя. Ближайшее место, где мне помогли, был Ярославль. Что такое робот Selespeed, вообще не знает никто!». В среднем по размеру российском городе вы приедете в сервис, а там мастера впервые услышат, что бывают двигатели с двумя свечами на цилиндр: «Ну и напридумывали эти итальяшки...».

Alfa Romeo 156 1997–2007

Даже те из альфистов, кто обитает в столицах, где имеются авторизованные сервисы, не выражают особых восторгов по поводу качества обслуживания: «Как это ни парадоксально, дорогие авторизованные сервисы только брали деньги (меньше 45 тысяч рублей за один раз не получалось), что-то там меняли, а проблема оставалась».

И это еще полбеды. Беда в самом наличии нужных деталей и технических жидкостей. Вам пора менять свечи, а подходят далеко не любые, и в вашем городе нужных нет даже на заказ. Вам достался автомобиль с роботом Selespeed? В нем положено периодически менять масло, и лить в него следует Tutela и только Tutela – никакого другого масла, даже с теми же характеристиками, коробка не переваривает. Идете в автомагазин, а вам отвечают, что о таком даже и не слышали. В двигатели Twin Spark по инструкции положено заливать исключительно масло Selenia, а его или просто нет, или привезут минимум через неделю, да и стоит оно как сопло от ракеты. Элементарная покупка колесного диска для замены поврежденного при наезде на особо зловредный кирпич превращается в длительный квест: попробуйте найти диски с разболтовкой 5*98, замучаетесь искать!

Любовь #4: Отличный салон

В исключительном автомобиле все должно быть прекрасно – и внешность, и внутреннее пространство. Так вот, в случае с Alfa Romeo 156 с этим вопросом полный порядок. Ориентация всех приборов исключительно на водителя. Передняя панель мягкая, качественно сделанная, не гремучая, да и вообще все использованные отделочные материалы отличаются исключительно высоким качеством. Передние сидения владельцы оценивают как «шикарные» – с развитой боковой поддержкой и достаточным количеством регулировок, очень удобные, не заставляющие спину жаловаться во время дальних поездок. При этом сами кресла скорее всего будут обиты телячьей кожей потрясающего качества, которая не выглядит затертой, растянувшейся или потрескавшейся даже через 15-20 лет. Кнопки, правда, не самые качественные, да и качество сборки салона гуляет. Как написал автор одного из отзывов, «если заглянуть поглубже, то понимаешь, что итальянцы, когда машину собирают, одновременно еще футбол смотрят и винцо попивают».



Alfa Romeo 156 1997–2007



Эргономику 156-й владельцы оценивают очень высоко, с точки водителя – все на своих местах, все под руками, руль регулируется по высоте и вылету. Многое сделано несколько непривычно, но непривычно – не значит неудобно. Что же касается заднего диванчика, то тут оценки не столь единодушны. Кто-то пишет, что в принципе, может разместиться сам за собой, но ноги при этом обнимают спинку переднего кресла, кто-то считает, что люди среднего роста размещаются сзади без особых проблем, но все сходятся в том, что особого простора на втором ряду сидений не наблюдается. И троих не посадишь из-за бугра в центре, и вообще тесновато, да и входить-выходить не слишком удобно.

В остальном 156-я предоставляет обычный для своего времени набор жизненных благ: стеклоподъемники, однозонный климат-контроль, зеркала с электроприводом и неплохая аудиосистема (в топовых комплектациях – Bose). Многие отмечают отсутствие подстаканников, но с точки зрения правоверного альфиста они и не нужны: питаться надо дома или в ресторане, а бутылку с водой можно кинуть на сиденье или засунуть в карман двери.

Alfa Romeo 156 1997–2007



Багажник… Он, может быть, и не маленький, но и большим его не назовешь: 378 литров у седана и 360 – у универсала. В седане спинка заднего дивана не складывается, зато есть лючок для перевозки длинномеров. В общем, не предназначен этот автомобиль для перевозки рассады… Зато и архитектура, и отделка салона сразу создают спортивный настрой. И только представьте себе, как роскошно выглядит ярко-красная Альфа с белым кожаным салоном Momo или черная с ярко-красным?



Ненависть #3: Проблемы моторов и коробки Selespeed

Моторы Twin Spark и робот Selespeed – главные технические новации Alfa Romeo 156, обеспечившие спортивный, боевитый характер и возможность заработать множество наград. Но именно с ними связана масса проблем, с которыми сталкиваются владельцы пожилых автомобилей. Подробно об этом мы рассказывали в техническом обзоре на Альфу 156, а здесь пройдемся по верхам и именно с точки зрения владельцев.



Начнем с моторов… Да, двигатели Alfa Romeo – резвые, тяговитые, со взрывным характером, но… Во-первых, если моторы в возрасте и не самом лучшем состоянии, они начинают просто дико жрать масло. Вот покупаешь ты машину с такой проблемой, пытаешься решить ее, так сказать, малой кровью – меняешь маслосъемные колпачки, а ничего не помогает. Если «жор» составляет порядка литра масла на 1000 км, то вам светит капиталка. Капитальный ремонт может спокойно обойтись тысяч в 100 рублей, притом что качество работ никто не гарантирует. Какое-то время назад можно было рассчитывать на моторы с разборок, но их уже практически не осталось. А вообще за уровнем масла нужно следить очень тщательно, потому что первое, что ломается при работе мотора в режиме масляного голодания, – это вариатор фаз ГРМ, а его замена – минимум 30-35 тысяч рублей.



Едем дальше… Механизм ГРМ имеет ременный привод, и ремень требуется менять каждые 30-35 тысяч километров, и сделать это нужно вовремя, иначе гарантирован дорогостоящий ремонт клапанного механизма. Но, опять-таки, даже такую вроде бы элементарную операцию, как замена ремня ГРМ, качественно сделать могут далеко не везде: установка распредвалов требует специальных кондукторов, поскольку никаких меток на шкивах нет.



Alfa Romeo 156 1997–2007



Есть и другие проблемы – например, достаточно часто выходит из строя датчик массового расхода воздуха. И тут есть проверенный бюджетный выход: можно установить ДМРВ Bosch для ВАЗ-2110. Корпус датчика можно сразу вернуть продавцам, у Альфы он другой, а вот сам датчик подходит один в один. Те же, кто к любым проявлениям «колхоза» относится сугубо отрицательно, могут купить датчик Magneti-Marelli.



Вторым камнем, я бы даже сказал – валуном преткновения, является роботизированная коробка Selespeed. «У меня он постоянно скидывал передачи на нейтраль, из него текло масло, в режиме "авто" подтупливал. Через месяц после покупки умерла груша гидроаккумулятора, которая стоит бешеные 12 тысяч рублей», «... когда у меня сломался робот, сервис, который знает Альфы, мне заломил цену только за снятие коробки 150 тысяч рублей, а там уже по ходу покупки и, естественно, ожидания запасных частей ценник еще увеличится, да и срок ремонта получился больше недели», «Взял селеспидную. Через два месяца понял, насколько ошибся, но было поздно. С упорством барана пытался восстановить этого нехорошего робота. Может, конечно, убитый экземпляр мне достался, не знаю, но в коробку пришлось вложить около сотки». И таких историй – полон интернет.

Естественно, при должном упорстве и наличии знающих и ответственных мастеров содержать Selespeed в порядке можно. Осталось определиться с ответом на вопрос «зачем?». Это обычный робот с одним сцеплением, как на Весте АМТ. Да, настроен он не так плохо, но ездить с ним все равно заведомо не так комфортно, как с классической гидромеханикой или роботом с двумя сцеплениями.

Любовь #3: Управляемость

Для многих беззаветных и бескомпромиссных альфистов решающим фактором при покупке стала не красота кузова, не кожаный салон и кресла с поддержкой, как у настоящих спортивных «ковшей». Для них все решила первая поездка: случайно попал на рынок, случайно увидел машину, случайно дал себя уговорить на тест-драйв… И оставил задаток. Потому что управляемость Альфа Ромео 156 – это настоящая фантастика. Она входит в любой поворот, как по рельсам, буквально вгрызается в асфальт и держит дорогу, как притянутая к полотну электромагнитами. Как говорят альфисты, «машина рулится лучше, чем пилота держит кресло». Предел поворота ты задаешь сам – как можешь держаться за руль, так и поворачиваешь. Самое интересное начинается, когда ты проходишь затяжной поворот на большой скорости. Думаешь, что идешь на пределе, но все равно доворачиваешь руль, притапливаешь газ, и Альфа послушно прижимается к внутреннему радиусу, одновременно ускоряясь, без малейшего намека на занос. Её стихия – извилистые трассы с хорошим покрытием. На таких дорогах вы понимаете, на что способна эта машина. Только пристегнуться не забудьте...



Alfa Romeo 156 1997–2007



Еще одна особенность Alfa Romeo 156 – исключительно острый и чувствительный руль, всего 2,1 оборота от упора до упора. Из-за этого водитель может чувствовать машину буквально кончиками пальцев, легко корректировать траекторию в скоростном повороте, ехать точно по гребням ледяной колеи. Перемещение из полосы в полосу происходит буквально усилием мысли, подумал – и уже там. Авторы отзывов пишут, что острый руль помогает мгновенно маневрировать в критических ситуациях и неоднократно спасал от неминуемых ДТП: «Когда торможение не помогло бы, я уходил от аварии, просто дернув руль в сторону, и даже при таких резких маневрах не было и намека на занос. Можно сказать, везло... Но будь я на другой машине, такого маневра мне бы сделать не удалось». Отлично получается и и объезд препятствий на больших скоростях: «Ехали как-то двумя машинами, я на Альфе и знакомый на Мазде6. После моего маневра при объезде ямы на 140 он попытался повторить – и еле остался на дороге, машину раскрутило».

Но такой острый руль требует привыкания. Многие, впервые сев за руль этого автомобиля, замечали, что при переключении на 5-ю передачу машина начинает рыскать. А все потому, что руль и на высоких скоростях остается очень чувствительным, (хотя исправно «тяжелеет» и продолжает точно передавать информацию о покрытии под колесами), и при смене передачи ты невольно поворачиваешь его на пару градусов. А вот еще один рассказ о первых днях с Alfa Romeo 156: «Зеркала мне, видать, не судьба была сразу настроить, поэтому при перестроениях пытаюсь крутить головой. Чувствую, машину кидает. Оказывается, при повороте головы я слегка шевелю рулем, и Альфа уже начинает реагировать!». А вот на парковках острый руль совершенно не помогает, как пишут владельцы, радиус разворота Alfa Romeo 156 то ли как у КамАЗа, то ли как у Боинга на рулежке… Зато если вывернуть колеса, то при старте с места на сухом асфальте (естественно, при правильной работе газом и сцеплением) получается операция «мгновенная переставка» – машина буквально телепортируется в соседний ряд.

Ненависть #2: Жесткая и уязвимая подвеска

Понятно, что оценочная планка жесткости подвески у всех водителей стоит на разной высоте. Кто-то пишет, что это очень серьезный минус, что из-за него приходится объезжать даже небольшие неровности, что за рулем Альфы вы своей пятой точкой чувствуете каждый выброшенный на дорогу окурок, не говоря уж о стыках, а уж проезд по канализационному люку и вовсе оставляет самые неприятные ощущения, сопоставимые с походом к дантисту. И не приведи господь отдать на время ключи от машины супруге или подруге. Непременно услышишь что-то вроде «Это худшая машина в моей жизни», потому что подвеска слишком жесткая, тормоза слишком резкие, чертов робот работает непонятно как, багажник открывать неудобно, и вообще мне не понравилось.



Кто-то, наоборот, считает подвеску весьма комфортной, упругой и энергоемкой. Но, как всегда, истина находится где-то посередине, и наиболее объективно оценивают подвеску те, кто пишут, что она «жестковата, но в спину и зад не отдаёт, все удары гасит кузов и пружины», при этом воспринимают эту жесткость как неизбежную плату за тот самый контроль над автомобилем и боевитый характер.

Подвеска Alfa Romeo 156

Хуже другое: подвеску 156-й никак нельзя назвать не только «неубиваемой», но и просто выносливой. При попадании в каждую ямку в голове альфиста проносятся мысли о скором и неожиданном ремонте подвески, который к тому же не назовешь дешевым. Стойки стабилизатора меняем на каждом ТО, а иногда и чаще. Некоторым приходится это сделать трижды за 15 000 км. Передние верхние рычаги и шаровые опоры просят замены каждые 30-40 тысяч километров. И вот эту слабость отмечают даже те, кто оценивает подвеску вполне положительно в плане плавности хода: «Подвеска очень комфортная. Недостаток один – нежная она. Раз в год обязательно что-то менять, то спереди рычаги, то сзади».



Любовь #2: Динамика разгона и торможения

Про Alfa Romeo 156 можно говорить что угодно и отзываться о ней можно по-разному, но даже самые яростные критики признают – «она едет». И еще как едет… В сухих цифрах времени разгона до сотни Альфа с самым распространенным двухлитровым мотором выглядит весьма средненько. Вроде бы ничем не примечательные 8,6 секунды, но как же «вкусно» это происходит! «1-я передача – 60 км/час, 2-я – 120, и далее… до 210 км/час… Каждая передача – толчок в спину, педаль в пол и чувство полета. Обороты набираются так быстро, что кажется кощунственным, что этот двигатель стоит в седане!». Многие пишут, что такие ощущения они испытывали только в автомобилях с турбированными моторами. Вот именно за этот ошеломительный эффект, за готовность мотора мгновенно раскручиваться до 7200 оборотов, за два мощных «подхвата» на отметках 3500 и 5500 оборотов автомобиль и нравится настоящим ценителям.



Alfa Romeo 156 1997–2007



«Я абсолютно не понимал, как на ней можно ездить спокойно, у двигателя два «подхвата», и даже если очень часто менять передачи и не нажимать на газ, скорость постоянно свыше 120 км/ч. Правда, она как приклеенная на дороге была, даже на 180. Пассажиры, даже не из робкого десятка, всегда держались за потолочные ручки». Да, Alfa Romeo 156 – тот еще провокатор, всегда готовый «завести» и человека за рулем, и подразнить других участников движения. На пустых прямиках она всегда готова разогнаться до 180-200 км/час, при этом мотор будет исполнять песенку со словами «И это все? А я еще могу!». А если есть достойный соперник, то отчего не погоняться? «Обычно подзадоришь какую-нибудь «Бэшку» и тянешь на пятой до 200, бэха кончается, а тут у тебя еще шестая в запасе! Бешеное удивление твоего оппонента дорогого стоит», «Первое время радовало "делать" на светофорах серьезные машины. Приятно видеть вытянутое лицо владельца Х5 с тремя литрами под капотом...», «О скорости Альф можно не говорить. Альфа – это воплощение скорости. Скажу просто: почти перестал смотреть в зеркало заднего вида. Догоняют и обгоняют меня крайне редко. Иногда бывает нужно оторваться от основного потока и остаться наедине с дорогой. Ждешь зеленого сигнала, нажимаешь на газ – и ты уже один, поток остался сзади. Догнать мало у кого получалось. Обогнать? Было. Но мою двухлитровую Альфу могли сделать только 4-литровые аппараты немецких производителей. Обгоны легкие и уверенные, на любой скорости. Большой диапазон оборотов двигателя позволяет перейти на пониженную передачу и выстрелить».

Alfa Romeo 156 1997–2007



По счастью, тормозная динамика Alfa Romeo 156 в полной мере соответствует разгонной. Тормоза настолько чувствительные и эффективные, что поначалу это создает определенные проблемы. Во многих отзывах можно встретить примерно такие рассказы: «Сначала была мучительная борьба с тормозами: такой эффективности я от них не ожидал. Кажется, только коснулся педали, а машина уже заставляет плотнее взяться за руль и напрячь спину. В конце концов с тормозами свыкся, более того, тормоза – СУПЕР!», «Тормоза очень, просто очень чувствительные! Предыдущий мой автомобиль – Мерседес W210 2,4. В результате я с непривычки постоянно повисаю на ремнях». И это третий компонент того самого «куоре спортиво», вместе с чувствительным рулем и отзывчивым мотором.



Ненависть #1: Надежность

Обычно в отзывах о достаточно спорных моделях встречаются самые разные оценки этого параметра: кто-то рубит с плеча, мол, «ломучий отстой, и чтоб я еще раз сел за баранку этого пылесоса», кто-то возражает в стиле «а у меня за N лет ничего не ломалось, только расходники и плановые замены по возрасту»… Но, разбираясь с огромным массивом того, что понаписали и закоренелые альфисты, и случайные владельцы, я нашел только один отзыв, в котором автомобиль назвали «надежным, поскольку никогда не подводил и довозил до места», да и то этот отзыв был написан лет десять назад. Снова порекомендуем технический обзор этой Альфы, а пока – приведем наиболее красочные цитаты.



С неожиданными поломками сталкивались даже те, кто купил новенький автомобиль в салоне. Что уж говорить о владельцах пожилых экземпляров, прошедших до этого не через одни руки? «Как только я купил эту машину, я дико кайфовал, но ровно до того момента, когда она сломалась в первый раз.... Вышел из магазина и сел за руль, и она у меня банально не завелась. Причина – умер датчик расхода воздуха. Датчик оригинал стоит дорого, неоригинал – дай бог памяти, что-то 2-3 тыс. рублей, от Приоры. Конструктивно – один в один, долго сравнивал и искал отличия, не нашел. Второй раз она меня подвела, когда заглохла на трассе. Причина – лопнул шланг высокого давления на роботе. Эвакуатор, поиск шланга. Оригинал идет более 2 недель и стоит бешеные 20 тысяч рублей за трубку из резины. В итоге мы купили обычный шланг высокого давления, загильзовали и поставили на робот – все работает». Потом идет длинный-длинный список поломок и трагический финал: «Врагу не пожелаю пройти с этой машиной то, что прошел я».



Alfa Romeo 156 1997–2007

Или вот такая «жалоба турка»: «Первое, что наверно интересует человека при покупке машины с пробегом, это надежность. Так вот, у моей ее не было вовсе. У меня случались поломки в принципе невозможные: например, я закипел в -30! Само качество изготовления машины не на высоте плюс итальянцы явно не сильно заботились о ремонтопригодности автомобиля: масляный фильтр где-то в недрах, как открутить стартер, я до сих пор понятия не имею, подвеска мудреная с малюсенькими стойками (даже не верится, что они могут держать машину в 1,3 тонны), на V6 хрен куда подлезешь (правда, я думаю, что это скорее беда всех современных автомобилей)».

Сломаться действительно может буквально что угодно. Например, механическая коробка вроде бы считается вполне надежной, по крайней мере, по сравнению с роботом. Но в одном из отзывов мне встретилось описание того, как ехал себе человек по МКАДу, никуда не спешил и вдруг услышал, как от машины отваливаются какие-то запчасти, и он почувствовал, что 6-я передача вдруг пропала. Останавливается, смотрит под машину и видит вал МКП, вывалившийся без всякой разборки агрегата. Он, естественно, теряет дар цензурной речи: «Масло было, коробка не выла, передачи не вылетали, и вообще я купил машину на ручке только потому, что не хотел проблем с коробкой».



Очень многие отзывы о 156-й Альфе имеют некое сходство. Начинаются они с «хочу развенчать миф о том, что Alfa Romeo ненадежная машина», потом идет длиннющий список список поломок за полгода-год, а в конце «как видите, это не так уж страшно и дорого, можно самому научиться делать все своими руками». Без комментариев.



Alfa Romeo 156 1997–2007



Впрочем, мне встретилось и утверждение, что именно в наши дни покупка Alfa Romeo 156 может быть, как это ни странно, весьма выгодной с экономической точки зрения. Странное утверждение, особенно на фоне того, что расходы на содержание такого автомобиля за 4-5 лет владельцы оценивают в 450-500 тысяч рублей. Но выглядит эта арифметика так: «Вот прикиньте, содержание новой машины бюджетного класса за один год: покупка допоборудования (коврики, сигнализация, защита картера, упаси Бог – музыка) – минимум 30-40 тысяч. Каско (а вдруг угонят?) – 40-70 тысяч, ТО у официалов – 30-40 тыс. в год. Итого по минимуму 100 000 рублей в год. Содержание Alfa Romeo 156: допоборудование – уже стоит, каско – нафиг, их не угоняют, ТО и ремонт – 50-100 тысяч рублей. Получается паритет, и это без учета потери в цене новой машины. Как только она уезжает из салона, ее стоимость мгновенно падает на 15-20%. А это еще 100 тысяч.... ».



Одним словом, решившемуся купить этот неординарный во всех смыслах автомобиль стоит помнить, что исходное состояние Альфы 156 – это основной базис дальнейшей эксплуатации. Найти приличный экземпляр среди заезженных трупов очень непросто, потому что ухоженные экземпляры стоят себе в гаражах фанатов и исполняют роль любимых игрушек, «фанкаров выходного дня». Налететь на такой экземпляр – большая удача, поскольку любимая игрушка – она на то и любимая, чтобы расставаться с ней только в крайнем случае.



Все, конечно, в жизни бывает – финансовое бремя придавило или жена окончательно допилила… Но чаще попадаются все же ушатанные экземпляры, потому что все Альфы, выезжая с территории завода, эксплуатируются в предельных режимах на протяжении всей своей жизни, что ведет к неизбежным последствиям. К счастью, в случае с Alfa Romeo практически сложно скрыть реальный пробег. Он хранится во всех блоках, так что сделка получается весьма прозрачной. В теории его можно скорректировать, да только процедура недешевая, и при такой цене на бэушные Альфы заморачиваться с этим никто не будет.



Любовь #1: Эмоциональность

Жизнь альфиста движется циклически. Когда все работает – ты моя прелесть, никому тебя не отдам! Начинает барахлить – надо чинить и продавать. Встала, сломалась – кто это придумал? Как это отвернуть? Где эту чертову штуковину достать? И по новой – ты моя прелесть, никому тебя не отдам! В общем, «Посоветую ли я кому-нибудь купить эту машину? Нет и еще раз – нет! Но это лучшая машина!».



156-я – автомобиль типично мужской. Прекрасный пол среди ее владельцев – редкость необычайная, по крайней мере, в России. Но сами владельцы постоянно пишут о ней, как о женщине: «Стерва. Резкая, с тяжелым характером. Любит твердую руку», «Она на жену похожа (извиняюсь за сравнение). Будешь любить, лелеять, на руках носить – ответит тем же, не будешь обращать внимания, ухаживать – в лучшем случае уйдет к другому», «Ездить на Альфе – как крутить роман с фотомоделью. Красивая, страстная, дарит бурю эмоций, но разденет до трусов..». Словом, похожа на настоящую женщину, ту самую, по Симонову: «Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою, ту, что нас на земле измучила, и не даст нам скучать в раю...».

Понятно, что законным супругам такая любовь не очень нравится. Что-то мне не попалось ни одного отзыва с рассказом о том, как при продаже 156-й вся семья плакала, прощаясь с любимицей, зато полно историй про то, как человек утомился постоянно приводить «свою прелесть» в чувство, продал, через пару месяцев заскучал, через год понял, что в жизни начало чего-то не хватать, да и купил другую, такую же мучительницу.

Alfa Romeo 156 1997–2007



Чем же так цепляет Alfa Romeo 156? Своей неповторимостью, необычностью исполнения салона, ходовыми характеристиками, нереальным рулевым управлением... «Я окрестил свою Альфу "телепортатором". Почему, спросите вы? Просто, находясь за рулем Альфы, ты живешь вне основного времени, по альфа-времени. Перемещение из точки А в точку В происходит незаметно, и только на месте задаешь себе вопрос: а как ты сюда попал? Хочешь на шоссе перейти из полосы в полосу? Стоит только подумать, и ты уже там, куда тебе было нужно».



Чуть ли не в каждом отзыве вы найдете романтическую оду тем ощущениям, которые дарит этот автомобиль, и объяснения, почему владельцы готовы забыть о поломках и серьезных денежных тратах: «Что значат деньги, когда она так пишет повороты и так звучит? Я полтора месяца без музыки ездил..». Действительно, о том, что аудиосистему они включают только в пробках, а в остальное время предпочитают слушать музыку двигателя, пишут многие. Да и вообще, любовь – чувство загадочное, но именно любовь альфисты считают необходимым условием владения этим автомобилем.

Эмоции, которые дарят Alfa Romeo 156 своим владельцам, крайне разнообразны. Кому-то греет душу всеобщее внимание, вывернутые головы людей, обративших взоры на редкий и очень красивый автомобиль, кого-то радует возможность первым улетать со светофоров и дразнить владельцев машин престижных марок, кто-то обожает пугать пассажиров: начинаешь движение потихоньку, а когда у них родится тема для разговоров, лупишь по газам, ну и далее продолжаешь путь при полном безмолвии попутчиков, забывших, о чем они разговаривали.

Alfa Romeo 156 1997–2007



Или вот как заставить задних пассажиров пристегнуться? Для этого нужна Альфа Ромео 156, кожаный салон (по нему скользишь лучше) и извилистая дорога. Кто-то просто испытывает особое наслаждение от чувства слияния с автомобилем и дорогой, когда руль и педали просто становятся продолжением конечностей.



Наконец, это чувство причастности к клубу, особой общности людей, которые воспринимают жизнь так же, как и ты: «За время владения машиной, общения с владельцами Alfa Romeo 156, участия в совместных шашлыках я понял, что это по-настоящему особый клуб автолюбителей. Несмотря на проблемы автомобилей старых лет выпуска, несмотря на пренебрежение владельцев новеньких кредитопомоек и вопреки устоявшимся мнениям, они действительно любят свои машинки и относятся к их потребностям трепетно и внимательно. Быть членом этого клуба – очень приятно. Чудовищно приятно получать на трассе приветственные взмахи рукой, моргание фарами и аварийкой от других владельцев этих машин. Здорово поиграть в «догонялки», если позволяет ситуация на трассе, да и просто прокатить строем, вызывая улыбку на лице прохожих и завистливые взгляды от владельцев других автомобилей. Но самые счастливые минуты – это когда к твоей машине подбегает малыш 8-9 лет, смотрит на нее спрашивает: «Это правда Альфа Ромео? Красивая машина!». И улыбается. Это, господа, непередаваемо... Дети ведь просто не умеют лгать».